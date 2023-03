Elite 4, ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Jabra: tutti i dettagli

Buone notizie per gli appassionati di auricolari true wireless, che possono ora puntare su un prodotto davvero innovativo e ricco di funzionalità. Stiamo parlando degli Elite 4, l'ultima novità di Jabra, il brand in prima linea nelle soluzioni audio e video personali e professionali. Gli Elite 4, che fanno ovviamente parte della serie Elite del marchio, rappresentano un miglioramento rispetto alla generazione precedente (gli Elite 3, ndr). Per staccare dalla routine quotidiana basterà premere un pulsante, in modo tale da immergersi nei contenuti multimediali o rilassarsi parlando con amici, familiari, partner, colleghi di lavoro e così via.

Tra le caratteristiche principali degli Elite 4 troviamo soprattutto l'integrazione della tecnologia Bluetooth Multipoint, che permette di connettersi contemporaneamente a due dispositivi diversi e di passare dall'uno all'altro in maniera fluida. L'opzione Fast Pair permette poi il collegamento immediato ad un dispositivo mobile, mentre la Swift Pair fa sì che gli Elite 4 si colleghino direttamente ad un laptop o ad un computer.

Inoltre, gli Elite 4 integrano anche la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), riuscendo anche ad eliminare ogni tipo di distrazione con il filtraggio dei suoni indesiderati. In più, la tecnologia di chiamata a 4 microfoni e gli altoparlanti da 6mm garantiscono un suono di eccezionale qualità durante le chiamate. Per quanto riguarda l'autonomia, la durata di riproduzione degli Elite 4 è di 5 ore e mezza, che possono diventare 22 con la custodia (28 se si disattiva l'ANC, ndr). La certificazione IP55 assicura l'elevata resistenza del prodotto a polvere e acqua. Gli Elite 4 sono disponibili in quattro colori classici: Grigio scuro, Navy,

Lilla e Beige chiaro.

Venendo infine al prezzo, i nuovi auricolari true wireless di Jabra sono già disponibili presso rivenditori selezionati: il costo stabilito dal brand per gli Elite 4 è di 99,99 euro.