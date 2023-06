Dynamic Island su iPhone 14 Pro, come si può disattivare?

In questa guida vediamo cos’è la Dynamic Island introdotta da Apple, funzionalità a disposizione degli utenti iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.. I modelli citati la accolgono in qualità d’impostazione predefinita. Ora, se molti utenti accolgono favorevolmente la Dynamic Island per le funzionalità aggiunte al proprio dispositivo, altri la ritengono superflua. Sono gli stessi utenti che si stanno chiedendo come farne a meno. Se appartieni a questa fascia d’utenza, troverai qui di seguito tutte le risposte sul tema.

Con l’ uscita dei nuovi modelli iPhone 14 nelle varianti Pro e Pro Max, e con l’aggiornamento di iOS alla versione 16, Apple ha puntato ad una scelta all’insegna dell’innovazione: la Dynamic Island.

A cosa serve? Tutti i pop-up di notifiche a comparsa vengono integrati in una porzione del display che si visualizza come completamente nera. Il che avviene per il tramite della tecnologia OLED, che con la fascetta nera, mutevole nelle sue dimensioni, fornirà l’impressione di allargare o restringere lo spazio in questione. Il tutto in relazione ai movimenti del telefono.

Si esprime così a pieno una dinamicità nel mascherare il foro dove sono posizionati fotocamera e Faceid. È proprio in questa ubicazione che verranno contenute, oltre a tutte le notifiche, anche l’animazione di face ID e molteplici altre funzioni apportate dal nuovissimo iOS 16. Da notare ancora l’integrazione proprio rispetto a iOS, in quanto la nuova fluidità resa disponibile da esso per le animazioni, si combina alla perfezione con la Dynamic Island.

Tutto quello che viene espresso graficamente da quest’ultima si fonderà in maniera ottimale con il resto dello schermo. La Dynamic Island è compatibile con ogni applicazione, e quindi si potrà regolare la sua presenza o meno anche nelle impostazioni della singola app. Nel momento in cui parliamo di iPhone, si badi bene che sarà per il momento disponibile solamente sulle versioni Pro di iPhone 14, essendo stata in un primo momento esclusa sia da iPhone 14 che iPhone 14 Plus.

La Dynamic Island per iPhone 14 Pro e i tentativi d’emulazione

Pare comunque che, vista la sua portata, alcuni grandi produttori siano già al lavoro per cercare una replica del sistema per i modelli che li riguardano, anche se la strada non appare agevole. Ricordiamo che alla base ci sarebbe tutta una serie d’innovazioni alle quali pervenire, che costituiscano un’alternativa efficace a quanto già brevettato e commercializzato dalla Apple.

Ciò nonostante, Xiaomi si è avvicinata parecchio con qualcosa di simile, introducendo per il suo Xiaomi MIUI il Grumpy UI, tema personalizzabile dalla stessa finalità della Dynamic Island, per i propri utenti. Gli utenti Android possono invece provare l’app DynamicSpot, anch’essa simile e funzionante su diversi tipi di app, anche se non su tutte. Inoltre, almeno per il momento, la qualità trovata con Dynamic Island appare sempre al primo posto.

Abbiamo visto in cosa consiste la Dynamic Island e la sua portata innovativa, ma come preannunciato ci sono diversi utenti che, pur rientrando nella (per ora) minoritaria quota di chi ne possa fruire, vorrebbe farne a meno vedendo in essa qualcosa di superfluo. Del resto, nell’anteporre un’innovazione, non si può accontentare tutti.

Le lamentele a proposito della Dynamic Island

Vi è al riguardo una parte d’utenza che ha riscontrato un fastidio, piuttosto che un’agevolazione, nel nascondimento ad opera della Dynamic Island della fotocamera per i selfie. Lamentele che si sono accresciute per via dell’occultazione altresì dei componenti Face ID.

La cosa dipende molto dai gusti personali, e la fascia d’utenza in questione vorrebbe avere tali elementi sempre a portata di vista. Veniamo dunque a quello che è il punto successivo del discorso, interrogandoci su una possibilità di rimozione della Dynamic Island dal dispositivo. È possibile?

Se sei tra i nuovi utenti della gamma Pro dell’iPhone 14 che non gradiscono la Dynamic Island, la notizia non buona è che non si può provvedere ad una sua totale rimozione, né ad una totale disabilitazione del funzionamento software. La notizia buona è invece che si può fare comunque a meno della Dynamic Island, disabilitandola temporaneamente.

Disabilitare la Dynamic Island

La sua disabilitazione, seppur temporanea, può soddisfare gli utenti che ne sono delusi. Essa si serve di alcuni semplici passaggi, qui di seguito descritti.

Basta scorrere sulla Dynamic Island, lo spazio a forma di pillola, verso sinistra e verso destra. Se si attiva un’app, operiamo lo scorrimento menzionato e l’app continuerà ad essere in esecuzione, sebbene il relativo contenuto non risulti più nella Dynamic Island.

Lo scorrimento al tatto, che sia verso sinistra o verso destra, farà che l’animazione si interrompa. Così per un app volta ad ascoltare musica, che proseguirà la propria esecuzione senza l’influenza di Dynamic Island, o la funzione timer, e di questo passo potremmo proporre qualsivoglia altro esempio. Sarà proprio come se la Dynamic Island non ci fosse, e non sarà fonte di distrazione per gli utenti che si lamentano anche di quest’aspetto.

Vi è da precisare che la disattivazione temporanea delle varie notifiche non impatta assolutamente su nessuna delle attività in background, come già si sarà dedotto con l’esempio del timer.

Laddove le attività in esecuzione siano due, la “pillola” si dividerà in due porzioni, di cui quella più grande a sinistra e quella più compatta sulla destra. Basterà operare lo scorrimento col dito in entrambe, dopodiché la Dynamic Island tornerà alla sua configurazione originaria. Ma ciò senza spie, notifiche, banner, durante l’esecuzione del software.