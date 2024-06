Download fallito WhatsApp: da cosa può dipendere e come risolvere

Versione Prima di tutto, controlla se hai una versione aggiornata di WhatsApp. Quelle più vecchie creano infatti più problemi a scaricare i contenuti multimediali e i file. Vai dunque sul Play Store, cerca WhatsApp, tocca Aggiorna e Installa.

Permessi Può capitare che il download non parta perché non hai concesso l’autorizzazione ai media. Per sbloccarla, se hai Android vai su Impostazioni -> Applicazioni -> Gestione applicazioni. Scegli WhatsApp e poi consenti i permessi dell’applicazione. Se invece hai iOS, lancia Impostazioni -> Privacy e poi seleziona WhatsApp assicurandoti che siano selezionate tutti gli accessi possibili.

Scheda SD Se il dispositivo sta esaurendo lo spazio a disposizione per effettuare i download da WhatsApp, controlla lo spazio sulla scheda SD per trovare maggiore memoria.

Connessione Prova a verificare se la connessione Internet sta funzionando o meno. A volte il fallito download da WhatsApp dipende proprio da una connessione non stabile. Se sei in Wi-Fi, prova a passare ai dati mobili, o viceversa.

Dati mobili iOS può limitare i dati mobili per diverse applicazioni. Rimuovi questa limitazione per sbloccare eventuali download di file più pesanti da WhatsApp. Basta andare sulle impostazioni delle app e poi su WhatsApp e attivare i dati mobili.

Multitasking Su Android alcune skin di terze parti possono usare l’uso delle app in background per risparmiare la durata della batteria. Verifica pertanto se queste skin (come FunTouch) stanno agendo in questo senso e rimuovi l’opzione di blocco.

Versione beta Se usi la versione beta di WhatsApp, abbandonala e passa a quella del Play Store. Abbiamo già parlato di come tu possa passare alla versione più recente nel primo punto di questa tabella.

Server Può succedere che un mancato download da WhatsApp sia anche dovuto a problemi legati al server della stessa app. Puoi visitare un down-detector per renderti conto se questo sia o meno il caso.

Data e ora Molti utenti di WhatsApp non sanno che anche la data e l’ora possono creare qualche problema al sistema di messaggistica, poiché se sono sbagliate entrano in conflitto con i server di WhatsApp per il download dei contenuti. Imposta pertanto data e ora corrette o fai in modo che siano aggiornate automaticamente.

Aggiornamento background Se vuoi scaricare i file multimediali di WhatsApp in background bisogna consentire l’esecuzione delle funzioni dell’app in questa condizione. Su Android basta fare un lungo tap su WhatsApp -> Informazioni sull’app –> Wi-fi e dati mobili -> opzioni dati in background. Su iOS vai su Impostazioni -> WhatsApp e attiva l’opzione di aggiornamento dell’app in background.