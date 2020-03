DLSS 2.0, Nvidia fa le cose in grande: migliorate grafica e prestazioni per il “gaming”

Oltre ad essere i primi chip di “gaming” a integrare il supporto dell’hardware “ray tracing”, le GPU RTX 2000 hanno anche introdotto la tecnologia di Super Sampling Deep Learning (DLSS) basata sui Tensor Core orientati all’intelligenza artificiale.

Il DLSS è una funzionalità che ha ottenuto un certo riscontro, tanto da spingere Nvidia a realizzare anche la DLSS 2.0, una tecnologia che va a migliorare ulteriormente il precedente DLSS garantendo una strepitosa evoluzione della qualità grafica: l’immagine appare quasi come quella originale.

Come funziona il DLSS? In parole povere, il Deep Learning Super Sampling consente alla rete neurale NGX (Neural Graphic Framework) di NVIDIA di utilizzare immagini a bassa risoluzione per arrivare a costruirne altre che avranno invece una risoluzione alta. Una sorta di allenamento, al termine del quale la NGX invia il modello alle schede RTX che possono “processarlo” per mezzo dei Tensor Core.

DLSS 2.0 prevede l’uso di vettori di movimento in tempo reale forniti nel motore di gioco stesso, facendolo comportare come una soluzione di upscaling temporale. Tra i vantaggi di questo nuovo approccio va sottolineata in particolare la possibilità di eseguire l’upscaling dei frame fino a 4 volte la risoluzione del campione (DLSS 1.0 arrivava fino a 2 volte, ndr). Di conseguenza, l’algoritmo offre più opzioni di ridimensionamento tra 1080p e 4K.

I giocatori saranno in grado di scegliere tra tre differenti livelli di qualità dell’immagine: prestazioni, bilanciamento e qualità. Con la modalità “prestazioni”, ad esempio, la renderizzazione delle immagini avviene ad una risoluzione fino a quattro volte maggiore.

La bella novità di DLSS 2.0 è che non ci sarà più bisogno di un allenamento diverso per ogni gioco, come invece avveniva con il primo DLSS. La rete AI generica fornita dalla nuova evoluzione fa sì che l’allenamento valga per ogni titolo (“One Network for All Games”, ndr), ed è anche per questo che l’integrazione del DLSS 2.0 con i giochi avverrà molto più facilmente.

Nvidia continuerà a promuovere questa funzione come migliore alternativa alla soluzione Radeon Image Sharpening di AMD. Gli ultimi driver GeForce forniscono già il supporto per DLSS 2.0 su alcuni giochi, come ad esempio Deliver us the Moon, Wolfenstein: Youngblood, Control e MechWarrior 5.0, che dovrebbero ottenere delle patch nelle prossime settimane. Inoltre, Nvidia è pronta a rilasciare l’integrazione DLSS 2.0 completa per Unreal Engine 4.

Fonte Notebookcheck