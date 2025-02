DJI presenta il nuovo RS 4 Mini: stabilizzatore compatto per fotocamere e smartphone

DJI ha recentemente svelato il suo ultimo stabilizzatore di immagini della linea Ronin, il RS 4 Mini. Questo dispositivo, pensato per gli amanti della videografia e della fotografia, si propone come una soluzione più leggera e conveniente rispetto ai modelli più grandi della serie. Con un design mirato per fotocamere mirrorless e smartphone, il nuovo stabilizzatore si distingue per alcune funzionalità avanzate e una maggiore facilità d'uso.

Caratteristiche principali del DJI RS 4 Mini

Il DJI RS 4 Mini si presenta come un'alternativa accessibile e di dimensioni contenute agli stabilizzatori professionali come l'RS 4 e RS 4 Pro. Sebbene abbia un peso di 890 grammi, leggermente superiore rispetto ai 795 grammi del modello precedente, il nuovo stabilizzatore mantiene una capacità di supporto per fotocamere fino a 4,4 chili. La durata della batteria ha visto un incremento significativo, passando da 10 a 13 ore, e la possibilità di una ricarica rapida di soli 30 minuti consente di ottenere fino a cinque ore di utilizzo.

Un'aggiunta interessante è rappresentata dal nuovo RS Intelligent Tracking Module, che consente il tracciamento di soggetti umani e elimina la necessità dell'app Ronin. Questo modulo è in grado di seguire autonomamente un soggetto in movimento fino a una distanza di 10 metri, utilizzando tecnologie avanzate per mantenere il soggetto sempre inquadrato. Ciò è particolarmente utile per i creatori di contenuti che lavorano da soli, poiché il tracciamento può essere attivato o disattivato con un semplice gesto della mano.

Opzioni di acquisto e accessori

Il DJI RS 4 Mini è disponibile in tre diverse versioni sullo store online dell'azienda. Il modello base, privo di accessori, è in vendita a 369 dollari. Per 459 dollari, è disponibile il Combo che include il nuovo modulo di tracciamento e un manico da viaggio Mini Briefcase. Infine, il DJI RS 4 Mini Creator Combo si propone a 478 dollari, offrendo gli stessi accessori del Combo insieme a un supporto per smartphone, ideale per i creatori che desiderano espandere la loro creatività.

Queste combinazioni consentono agli utenti di scegliere l'equipaggiamento che meglio si adatta alle loro esigenze, rendendo il sistema versatile per diverse applicazioni. Che si tratti di girare un cortometraggio o di realizzare vlog, il RS 4 Mini sembra offrire soluzioni adeguate.

Innovazioni e miglioramenti tecnici

Oltre al modulo di tracciamento, il DJI RS 4 Mini ha beneficiato di varie migliorie. La modalità di passaggio rapido a quella verticale consente di cambiare rapidamente l'orientamento della fotocamera, mentre un nuovo rivestimento in Teflon garantisce movimenti più fluidi e facili bilanciamenti. La maniglia orizzontale, più leggera e compatta, facilita la cattura di scatti da angolazioni inferiori, arricchendo ulteriormente le possibilità creative.

Grazie a queste innovazioni, il DJI RS 4 Mini si posiziona come uno strumento efficace per i videomaker e i fotografi, che cercano di ottenere risultati professionali senza la complessità e il peso degli stabilizzatori tradizionali. Con un design pratico e la capacità di adattarsi a diverse situazioni di ripresa, il nuovo stabilizzatore di DJI potrebbe diventare un alleato prezioso per chi desidera esplorare il mondo della cinematografia in modo più accessibile.