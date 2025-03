Quante volte ti è capitato di navigare tranquillamente nel catalogo Netflix e, improvvisamente, partono anteprime a tutto volume che interrompono la tua esplorazione? Sappiamo quanto possa essere fastidioso questo continuo bombardamento audiovisivo mentre cerchi semplicemente qualcosa da guardare dopo una lunga giornata. Ma abbiamo buone notizie per te: in questo articolo ti mostreremo, passo dopo passo, come disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix e goderti un’esperienza di navigazione più rilassata.

Dopo aver visto quali sono i trucchetti per godersi Netflix al meglio, diamo un’occhiata a come rendere la visione dei tuoi contenuti più confortevole!

Perché Netflix utilizza la riproduzione automatica delle anteprime?

Prima di addentrarci nelle soluzioni, cerchiamo di capire perché Netflix ha implementato questa funzionalità. L’autoplay è stato progettato per aiutarti a scoprire nuovi contenuti, mostrandoti rapidamente di cosa tratta un film o una serie senza dover cliccare su di esso. In teoria, è una buona idea. In pratica, molti utenti lo trovano più irritante che utile.

Netflix sostiene che questa funzione aumenti il coinvolgimento degli utenti, ma noi sappiamo che la reazione più comune è quella di abbassare frettolosamente il volume o navigare velocemente per evitare che parta l’ennesima anteprima non richiesta. Ecco perché imparare a disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix è diventato un argomento così ricercato.

Come disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix utilizzando diversi dispositivi

Fortunatamente, Netflix ha ascoltato il feedback degli utenti e ha implementato un’opzione per disattivare l’autoplay. Vediamo come farlo su varie piattaforme.

Disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix tramite browser web

Accedi al tuo account Netflix dal browser del tuo computer o dispositivo mobile. Clicca sull’icona del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo. Seleziona “Account” dal menu a discesa. Scorri verso il basso fino alla sezione “Profilo e controllo genitori”. Trova il tuo profilo e clicca sulla freccia accanto al nome per espandere le opzioni. Seleziona “Impostazioni di riproduzione”. Qui troverai due opzioni relative all’autoplay, ovvero “Riproduci automaticamente l’episodio successivo di una serie su tutti i dispositivi” o “Riproduci automaticamente le anteprime durante la navigazione su tutti i dispositivi” Deseleziona la seconda opzione per fermare le anteprime in autoplay. Clicca su “Salva” per applicare le modifiche.

Una volta completati questi passaggi, le modifiche potrebbero richiedere fino a 24 ore per essere applicate su tutti i dispositivi. Se vuoi che le modifiche abbiano effetto immediatamente, puoi disconnetterti da Netflix su tutti i dispositivi e accedere nuovamente.

Disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix per Smart TV

Il bello di Netflix è che le impostazioni dell’account sono sincronizzate su tutti i dispositivi. Questo significa che una volta disattivata la riproduzione automatica delle anteprime tramite browser web, la modifica si applicherà anche alla tua Smart TV. Tuttavia, come abbiamo menzionato, potrebbe essere necessario attendere fino a 24 ore o disconnettersi e riaccedere per vedere i cambiamenti.

Se preferisci modificare l’impostazione direttamente dalla tua Smart TV, purtroppo non è possibile farlo. Netflix richiede che queste modifiche vengano effettuate tramite browser web.

Disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix per dispositivi mobili

Anche sui dispositivi mobili, non è possibile modificare direttamente questa impostazione dall’app Netflix. Dovrai:

Apri il browser sul tuo smartphone o tablet. Accedi al sito web di Netflix. Seleziona “Versione desktop” o “Sito desktop” dalle opzioni del browser Segui gli stessi passaggi descritti nella sezione precedente

Soluzione temporanea per la riproduzione automatica delle anteprime

Se per qualche motivo non riesci a modificare le impostazioni dell’account o se stai usando un profilo condiviso e non vuoi cambiare le impostazioni per tutti, ci sono alcune soluzioni temporanee:

Utilizza la modalità “Muto”

Il metodo più semplice e immediato è quello di disattivare l’audio mentre navighi nel catalogo:

Su Smart TV : tieni a portata di mano il telecomando e premi il pulsante “Muto” quando inizi a esplorare.

: tieni a portata di mano il telecomando e premi il pulsante “Muto” quando inizi a esplorare. Su computer : abbassa il volume del sistema o usa il tasto muto.

: abbassa il volume del sistema o usa il tasto muto. Su dispositivi mobili: imposta il dispositivo in modalità silenziosa prima di aprire Netflix.

Naviga velocemente

Un altro trucco è quello di non soffermarsi troppo su un titolo. Netflix generalmente attende alcuni secondi prima di avviare l’anteprima. Se continui a muoverti tra i titoli, riuscirai a evitare che le anteprime si avviino. Un metodo scomodo, ma sicuramente efficace in mancanza d’altro.

Utilizza le categorie nascoste di Netflix

Netflix ha numerosi codici di categoria nascosti che ti permettono di accedere a raccolte specifiche. Navigando direttamente a queste categorie, puoi ridurre il tempo di esplorazione e quindi l’esposizione alle anteprime. Ecco alcuni esempi:

Action & Adventure: 1365

Commedie: 6548

Drammi: 5763

Film di fantascienza: 1492

Horror: 8711

Perché disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix migliora la tua esperienza

La decisione di disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix può migliorare notevolmente la tua esperienza sulla piattaforma per diversi motivi:

Navigazione più tranquilla : potrai esplorare il catalogo con calma, leggendo le descrizioni e valutando se un titolo ti interessa senza essere interrotto continuamente da suoni e video.

: potrai esplorare il catalogo con calma, leggendo le descrizioni e valutando se un titolo ti interessa senza essere interrotto continuamente da suoni e video. Risparmio di dati: se hai un piano internet con dati limitati, disattivare la riproduzione automatica può aiutarti a risparmiare una quantità significativa di dati, specialmente se trascorri molto tempo a decidere cosa guardare.

se hai un piano internet con dati limitati, disattivare la riproduzione automatica può aiutarti a risparmiare una quantità significativa di dati, specialmente se trascorri molto tempo a decidere cosa guardare. Riduzione dell’ansia da scelta : le anteprime in autoplay possono aumentare la sensazione di sovraffollamento e contribuire all'”ansia da scelta” – quel senso di paralisi che proviamo quando abbiamo troppe opzioni. Eliminandole, puoi prendere decisioni più ponderate e meno stressanti.

: le anteprime in autoplay possono aumentare la sensazione di sovraffollamento e contribuire all'”ansia da scelta” – quel senso di paralisi che proviamo quando abbiamo troppe opzioni. Eliminandole, puoi prendere decisioni più ponderate e meno stressanti. Maggiore controllo dell’esperienza

Insomma, disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix ti restituisce il controllo sulla tua esperienza di intrattenimento. Sei tu a decidere quali anteprime guardare e quando, non un algoritmo.

Feedback degli utenti su questa funzionalità

Non sei l’unico a trovare fastidiosa la riproduzione automatica delle anteprime. Quando Netflix ha introdotto questa funzionalità, molti utenti hanno espresso il loro disappunto sui social media e nei forum. La pressione è stata tale che l’azienda ha finalmente introdotto l’opzione per disattivarle nel 2020.

Noi crediamo che Netflix abbia fatto la scelta giusta nell’ascoltare il feedback degli utenti. Dopotutto, una piattaforma di streaming dovrebbe adattarsi alle preferenze di chi la utilizza, non il contrario.

Disattivare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix è solo uno dei tanti modi per adattare la piattaforma alle tue preferenze. Ricorda che l’obiettivo finale è rendere la tua esperienza di intrattenimento il più piacevole possibile.

Segui i passaggi che ti abbiamo illustrato, e in pochi minuti potrai dire addio alle anteprime non richieste. Se hai problemi con la procedura o se noti che le modifiche non vengono applicate dopo 24 ore, ti consigliamo di contattare direttamente il supporto Netflix, che di solito è molto reattivo e disponibile.