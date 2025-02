Crescita nel mercato degli smartphone ricondizionati: i dati del 2024

Il mercato degli smartphone ricondizionati ha mostrato un incremento significativo nel 2024, raggiungendo una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Questo dato interessante emerge dal “Secondary Smartphone Market Report” di Counterpoint Research, che mette in evidenza i trend e le dinamiche del settore. A fianco di questa crescita, il mercato degli smartphone nuovi ha registrato un recupero, con un aumento del 3%, dopo un 2023 difficile.

Il mercato degli smartphone nuovi e ricondizionati

Dopo alcuni anni di crescita costante, in diverse aree geografiche, il mercato degli smartphone ricondizionati sembra aver raggiunto un punto di saturazione nel 2024. Questo fenomeno si può osservare attraverso il raffronto tra i nuovi dispositivi e quelli ricondizionati. Nonostante la crescita del mercato secondario, la maturità raggiunta indica che in alcune regioni si sta assistendo a una stagnazione. L'attenzione dei consumatori si sta spostando sempre più verso il ricondizionato, non solo come soluzione economica, ma anche per la sostenibilità.

Le vendite di smartphone nuovi, pur vedendo una ripresa, non sono state in grado di eguagliare l'entusiasmo degli utenti verso le offerte nel mercato secondario, dove molti optano per ricevere uno smartphone di alta qualità a un prezzo più competitivo. Le preferenze cambiano rapidamente, creando un mercato vivace e in continuo sviluppo.

Apple come leader nel settore

La società Apple ha mostrato una crescita notevole nel mercato degli smartphone ricondizionati, diventando quasi l’unico protagonista di questo incremento. Nel 2024, Apple ha registrato un aumento della propria quota di mercato, arrivando al 56%, rispetto al 51% nel 2023. Questa crescita è principalmente trainata dalla vendita di modelli come gli iPhone 11 e 12, i quali continuano a rappresentare una scelta popolare tra gli utenti.

Glen Cardoza, analista di ricerca presso Counterpoint, segnala che molti consumatori tendono a mantenere i propri iPhone 13 e 14 più a lungo, prevenendo la disponibilità sul mercato di modelli più recenti. Questo ha conseguentemente impattato il prezzo medio dei dispositivi ricondizionati in tutto il mondo. Nel 2024, il prezzo medio è diminuito dell’11% rispetto all’anno precedente, stabilizzandosi sui 394 dollari, a fronte dei 445 dollari registrati nel 2023. D'altro canto, il prezzo medio dei dispositivi Samsung è aumentato, guidato dalla crescente domanda per i modelli top di gamma della serie Galaxy S.

Crescita delle vendite di smartphone "così com'è"

Un trend interessante all'interno del mercato riguarda i dispositivi venduti “così com'è”, ovvero semplicemente ripuliti e riconfezionati senza interventi tecnici approfonditi. Questo segmento del mercato ha visto una crescita del 13% nell'ultimo anno. Cardoza spiega che, grazie alla maggiore durabilità degli smartphone, le permute avvengono con dispositivi di qualità superiore, riducendo la necessità di riparazioni e interventi.

Questo fenomeno è ulteriormente amplificato dall’aumento dei costi per i ricambi e della manodopera, portando molte aziende del settore a vendere smartphone “così com'è” per mantenere i margini di guadagno.

Espansione del mercato 5G

Un altro aspetto rilevante riguarda il forte aumento della vendita di smartphone 5G, che nel 2024 costituiscono il 42% del mercato globale degli smartphone ricondizionati, in crescita rispetto al 28% nel 2023. Questo cambiamento evidenzia la crescente importanza delle tecnologie avanzate e l'adattamento dei consumatori verso dispositivi sempre più performanti.

Tuttavia, la fetta di mercato per il 2024 sarebbe ancora più alta se ci fosse stata disponibilità di modelli di iPhone recenti da riciclare e permutare durante il secondo e il quarto trimestre. La mancanza di questi modelli ha sicuramente limitato l’espansione completa del mercato, evidenziando una domanda crescente.

Il mercato degli smartphone ricondizionati, quindi, manifesta dinamiche vivaci, influenzate da preferenze dei consumatori e cambiamenti nei fattori economici, dimostrandosi un settore in continua metamorfosi.