Cresce la spesa globale per app nel 2024, ma i download mostrano segnali di rallentamento

Nel 2024, nonostante un rallentamento rispetto all’anno precedente, la spesa dei consumatori per applicazioni e giochi per dispositivi mobili ha registrato un incremento significativo. Secondo un’analisi effettuata da Appfigures, la spesa globale, unita a quella degli store di Google e Apple, ha toccato i 127 miliardi di dollari, con un incremento del 15,7% rispetto al 2023. Questo aumento è in gran parte attribuibile all’App Store di Apple, mentre il Google Play Store ha visto una lieve diminuzione nella spesa. Analizziamo più nel dettaglio i numeri di questa dinamica.

Rallentamento nei download globali delle app: i dati del Google Play Store

Mentre la spesa complessiva per app è aumentata, i download globali hanno subito un’inversione di tendenza. Nel 2024, i download di applicazioni sono calati del 2,3% rispetto al 2023, totalizzando quasi 110 miliardi. Entrambi gli store virtuali, Google Play e App Store, hanno registrato questa flessione. Questi dati ci inducono a riflettere su possibili segni di stabilizzazione del panorama delle applicazioni.

Un aspetto interessante emerso è la crescente attenzione verso modelli di abbonamento piuttosto che sui download a pagamento. Solo il 5% delle app globalmente ha proposto opzioni di abbonamento, ma queste hanno contribuito a generare ben il 48% delle entrate complessive in entrambi gli store. I primi dieci titoli più redditizi nel mondo hanno rappresentato il 13,7% della spesa totale, un incremento rispetto al 12,5% dello scorso anno.

Analizzando i dettagli, si nota una diminuzione nei download sia nel Google Play Store che nell’App Store, con il totale che è passato da 112,3 miliardi a 109,7 miliardi. In particolare, il Google Play Store ha visto una riduzione del 2,6%, scendendo da 83,6 miliardi a 81,4 miliardi di download. Apple ha registrato un calo lievemente inferiore, passando da 28,7 a 28,3 miliardi . Questa flessione può essere in parte attribuita a una gestione più severa da parte di Google nei confronti di app considerate di bassa qualità, il che ha portato a una riduzione del 60% nel rilascio di nuove applicazioni.

Incremento della spesa: dettagli sul fatturato dell'App Store e Google Play Store

Nonostante la flessione nei download, l’App Store ha continuato a crescere, nel mentre il Google Play Store ha subito una leggera contrazione. Dal totale dei 127 miliardi di dollari spesi nel 2024, ben 91,6 miliardi provengono dall’App Store, con un incremento sostanzioso rispetto al 2023 . In contrapposizione, il Google Play Store ha fatto registrare un calo dell'1,5%, con una spesa totale di 35,7 miliardi di dollari.

Un'importante parte di questa spesa proviene dagli Stati Uniti, dove il totale ha raggiunto 47,6 miliardi di dollari , di cui 13,2 miliardi relativi al Google Play Store, segnando una diminuzione del 4,7%. Questi dati indicano come, malgrado le difficoltà nei download, gli utenti siano comunque disposti ad investire di più nella loro esperienza con le app.

L'app più popolare e mercati in crescita: scoperte interessanti

A livello globale, l’app più popolare per il 2024 risulta essere TikTok, con un guadagno stimato di 2,5 miliardi di dollari tra piattaforme Android e iOS, escludendo gli store cinesi. Questo evidenzia il forte predominio delle applicazioni di intrattenimento e social media nel panorama attuale.

Un dato sorprendente emerge dal Brasile, che ha visto una sorprendente crescita del 73% rispetto all'anno precedente. Anche se il trend generale dei download mostra segni di rallentamento, è evidente che diverse aree geografiche stanno sperimentando un’espansione notevole, suggerendo una diversificazione dell'interesse verso le applicazioni.

Le tendenze attuali nel settore delle app dimostrano come la spesa sia ancora in crescita, ma si evidenzia un cambiamento nelle dinamiche di utilizzo. La maggiore inclinazione verso abbonamenti stabili e ricorrenti potrebbe rappresentare un nuovo paradigma per il settore, dove il valore percepito delle applicazioni diventa sempre più centrale nella decisione dei consumatori.