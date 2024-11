Copilot+ PCs: tutto ciò che devi sapere sui nuovi PC Microsoft

Microsoft ha fatto un ulteriore passo avanti nella corsa all’intelligenza artificiale (AI) con l’introduzione dei suoi nuovi dispositivi di ultima generazione: i Copilot+ PCs. Presentati ufficialmente il 20 maggio 2024, i primi laptop dotati di questo sistema, basati sui processori Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, sono arrivati sul mercato a giugno. Ma come spesso accade con le innovazioni tecnologiche, questi nuovi PC presentano ovviamente sia vantaggi significativi che alcune problematiche che hanno fatto storcere il naso a molti utenti.

In questo articolo esploreremo insieme i motivi per cui i Copilot+ PCs meritano attenzione, ma anche gli aspetti che potrebbero renderli meno entusiasmanti per alcuni utenti.

Cosa sono i Copilot+ PCs?

I Copilot+ PCs rappresentano una nuova generazione di dispositivi avanzati, progettati per integrare l'intelligenza artificiale (IA) direttamente nei processi quotidiani di produttività e creatività. Questi PC sfruttano la potenza di una unità di elaborazione neurale (NPU), un processore dedicato all'elaborazione di operazioni che utilizzano l'IA in maniera intensiva, per attività come la traduzione in tempo reale, la creazione di contenuti visivi e la gestione delle videochiamate.

La NPU presente nei Copilot+ PCs è basata sui processori Snapdragon Serie X, AMD Ryzen Serie AI 300 e Intel Serie Core Ultra 200V, in grado di eseguire oltre 40 bilioni di operazioni al secondo (TOPS). Questa potenza permette ai dispositivi di eseguire attività complesse in modo rapido e fluido, migliorando l'efficienza e la reattività durante l'utilizzo di app creative come Adobe Creative Suite, strumenti di produttività Microsoft e altre applicazioni basate sull'IA.

Uno dei principali vantaggi dei Copilot+ PCs è l'integrazione di funzionalità avanzate pensate per l'IA, come sottotitoli in tempo reale, filtri creativi ed effetti di Windows Studio. Queste esperienze migliorano l'interazione degli utenti durante le videochiamate, rendendole più coinvolgenti e professionali, e aiutano a mantenere la concentrazione durante la creazione di contenuti visivi e l'elaborazione di testi.

Inoltre, la batteria a lunga durata e la capacità di eseguire più app contemporaneamente grazie a una maggiore quantità di RAM consentono di mantenere la produttività anche durante le sessioni di multitasking intensivo. L'archiviazione ad alta capacità con crittografia integrata consente agli utenti di archiviare i contenuti in modo sicuro, mantenendo la privacy e la protezione delle informazioni più riservate.

Il sistema Copilot+ PC include anche funzionalità avanzate come Cocreator, progettata per stimolare la creatività e facilitare la collaborazione tra gli utenti durante la creazione di contenuti visivi. Effetti di Windows Studio migliora l'illuminazione e la nitidezza delle immagini durante le videochiamate, rendendo le presentazioni visivamente più attraenti e professionali.

Grazie alla combinazione di una NPU potente e funzionalità avanzate, i Copilot+ PCs offrono una piattaforma unica per migliorare la produttività, la creatività e la collaborazione. Con la disponibilità di queste esperienze su dispositivi basati su AMD e Intel, gli utenti possono aspettarsi un nuovo livello di interazione tra uomo e macchina, che porta la tecnologia AI a un nuovo livello di efficacia e coinvolgimento.

Cosa rende unico un PC Copilot+?

Per essere considerato un Copilot+ PC, un laptop deve soddisfare specifiche tecniche ben definite da Microsoft. Tra queste:

Un processore con Neural Processing Unit (NPU) in grado di gestire almeno 40 TOPS (Tera Operazioni al Secondo) per operazioni avanzate di AI sul dispositivo.

in grado di gestire almeno (Tera Operazioni al Secondo) per operazioni avanzate di AI sul dispositivo. Un minimo di 16 GB di RAM e 256 GB di storage, necessari per supportare le applicazioni AI più complesse.

Questi requisiti non solo garantiscono un livello minimo di prestazioni, ma definiscono anche un nuovo standard per i laptop ottimizzati per l’AI. Con l’adozione di tali specifiche, Microsoft mira a ridefinire il concetto di PC per un’era sempre più orientata all’intelligenza artificiale.

Tutti i Pro dei Copilot+ PCs

1. Prestazioni AI Superiori

La promessa più intrigante dei Copilot+ PCs risiede sicuramente nelle loro capacità di gestire compiti avanzati di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Non si parla semplicemente di chatbot o assistenti vocali: questi PC sono progettati per eseguire operazioni come:

Creazione di sfondi per videochiamate.

Generazione di sottotitoli in tempo reale in 44 lingue per audio, video e chiamate.

per audio, video e chiamate. Ottimizzazione di app creative come Adobe Creative Suite .

. Miglioramento delle prestazioni del sistema e della durata della batteria tramite l'AI.

Queste funzionalità rappresentano un notevole passo avanti rispetto ai normali laptop, rendendo i Copilot+ PCs ideali per professionisti creativi, studenti e utenti aziendali.

2. Potenza computazionale

Dal punto di vista delle prestazioni, i processori Snapdragon X Elite offrono almeno 40 TOPS di potenza NPU, un numero che supera i 38 TOPS del chip Apple M4 e surclassa gli 18 TOPS del più diffuso Apple M3.

I numeri, però, non si fermano qui: alcuni dispositivi Copilot+ superano addirittura i 45 TOPS, grazie a partnership con produttori come Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung. Queste prestazioni non solo aumentano la velocità dei processi AI, ma garantiscono un’esperienza più fluida e reattiva.

3. Miglioramenti per fotocamere

Un altro punto di forza dei Copilot+ PCs è rappresentato dai miglioramenti apportati alle fotocamere integrate. Ad esempio, i recenti Surface Laptop 7th Edition e Surface Pro 11th Edition includono funzionalità AI avanzate come:

Eye Contact , per simulare un contatto visivo durante le videochiamate.

, per simulare un contatto visivo durante le videochiamate. Filtri Creativi per personalizzare l’aspetto visivo.

per personalizzare l’aspetto visivo. Sfocatura Ritratto, per un look professionale durante le presentazioni.

Questi miglioramenti sono particolarmente utili per professionisti che partecipano frequentemente a meeting virtuali o presentazioni online.

I possibili Contro dei Copilot+ PCs

1. La Funzionalità Richiamo rimossa

Una delle funzionalità più innovative e discusse dei Copilot+ PCs è Richiamo, un sistema pensato per monitorare tutte le attività svolte sul PC e offrire suggerimenti o recuperare informazioni in modo immediato. Ad esempio, sarebbe possibile:

Ritrovare una foto modificata giorni prima.

Recuperare una ricerca online effettuata settimane fa.

Purtroppo, questa funzione è stata temporaneamente rimossa a causa di preoccupazioni legate alla privacy dei dati. Il sistema richiede di catturare "istantanee" delle azioni degli utenti in tempo reale, il che potrebbe rappresentare una minaccia alla riservatezza. Nonostante la praticità della funzione, molti utenti e esperti hanno criticato Microsoft per i potenziali rischi associati a questa tecnologia.

2. Problemi di compatibilità

I primi Copilot+ PCs sembrano affrontare anche alcune difficoltà con la compatibilità delle applicazioni. Non tutte le app attuali sono ottimizzate per sfruttare appieno le capacità AI avanzate dei nuovi laptop. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per chi spera in una transizione fluida verso questa nuova tecnologia.

3. Costo elevato

Un altro fattore da considerare è il prezzo. Come per ogni nuova tecnologia, i Copilot+ PCs rappresentano un investimento considerevole, che potrebbe scoraggiare gli utenti più attenti al proprio budget. Sebbene le prestazioni giustifichino in parte il costo, rimane comunque un aspetto da valutare attentamente.

Prospettive future

Nonostante le criticità, i Copilot+ PCs rappresentano un importante passo avanti verso un'integrazione più profonda dell'intelligenza artificiale nei dispositivi di uso quotidiano. Con aggiornamenti futuri, Microsoft potrebbe risolvere molti dei problemi attuali, rendendo questi laptop più accessibili e versatili.

Nel frattempo, chi è alla ricerca di un dispositivo innovativo e potente potrebbe trovare nei Copilot+ PCs un’opzione interessante, a patto di essere disposto a convivere con le limitazioni iniziali.

I Copilot+ PCs sono una testimonianza dell’impegno di Microsoft nel guidare l’evoluzione tecnologica attraverso l’intelligenza artificiale. Con funzionalità avanzate e prestazioni superiori, questi dispositivi hanno il potenziale di rivoluzionare il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e creiamo. Tuttavia, le questioni legate alla privacy, ai costi e alla compatibilità suggeriscono che questa tecnologia è ancora in una fase iniziale.

Per chi è disposto a sperimentare e investire in una visione del futuro, i Copilot+ PCs rappresentano un'opportunità affascinante. Per gli altri, potrebbe valere la pena aspettare ulteriori sviluppi prima di saltare a bordo di questa nuova ondata tecnologica.