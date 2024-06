Hai bisogno di copiare il testo da un sito protetto e che non lo consente? Sei nel posto giusto!

Nell'era digitale, l'accesso alle informazioni è cruciale e i browser web sono gli strumenti principali a nostra disposizione per ottenere le risposte alle nostre domande. Tuttavia, ci sono momenti in cui ci si ritrova di fronte a siti che impediscono di copiare il testo.

Queste restrizioni possono essere frustranti, specialmente quando hai bisogno di un passaggio specifico per la tua ricerca o per scopi educativi.

Fortunatamente, ci sono diversi metodi che puoi utilizzare per superare queste limitazioni su Google Chrome. In questo articolo ti illustriamo diversi metodi per copiare testo da un sito bloccato su Chrome in modoche tu possa accedere alle informazioni necessarie senza problemi.

Perché i siti web bloccano la copia del testo?

Prima di addentrarci nei metodi per copiare il testo da un sito protetto, è utile capire perché alcuni siti web scelgono di impedire ai lettori di copiare le informazioni. Le ragioni principali includono:

Protezione del copyright: alcuni siti vogliono proteggere il loro contenuto originale da copie non autorizzate per evitare violazioni del copyright. Aumento del traffico sul sito: Bloccando la copia del testo, i proprietari dei siti sperano di mantenere i visitatori sul loro sito più a lungo, aumentando così il traffico e, di conseguenza, le entrate pubblicitarie. Sicurezza dei dati: in alcuni casi, può essere una misura di sicurezza per impedire la copia di dati sensibili o confidenziali.

Qualunque sia il motivo, queste restrizioni possono essere aggirate se si utilizzano i metodi giusti. Ovviamente, sconsigliamo sempre di utilizzare le informazioni copiate in modo improprio.

Come copiare il testo da un sito protetto su Chrome: tutti i metodi

Metodo 1: Disabilitare JavaScript

Uno dei modi più comuni per bloccare la copia del testo è tramite JavaScript. Disabilitando JavaScript nel tuo browser, puoi spesso superare queste restrizioni.

Ecco come fare:

Apri Google Chrome e vai al sito da cui vuoi copiare il testo. Clicca sui tre punti verticali nell'angolo in alto a destra del browser per aprire il menu. Seleziona "Impostazioni". Scorri verso il basso e clicca su "Privacy e sicurezza". Seleziona "Impostazioni sito". Seleziona "JavaScript". Disabilita JavaScript.

Una volta disabilitato JavaScript, ricarica la pagina. Ora dovresti essere in grado di selezionare e copiare il testo senza problemi. Ricorda di riattivare JavaScript dopo aver copiato il testo per garantire il corretto funzionamento di altri siti web.

Metodo 2: Utilizzare l'estensione Chrome "Enable Copy"

Google Chrome offre una serie di estensioni pensate proprio per aiutarti a copiare il testo da un sito bloccato. Una delle più popolari è "Enable Copy".

Ecco i passaggi da seguire:

Apri Chrome Web Store e cerca "Enable Copy". Installa l'estensione cliccando su "Aggiungi a Chrome". Una volta installata, vai al sito protetto da cui desideri copiare testo. Clicca sull'icona dell'estensione nella barra degli strumenti del browser. Attiva l'estensione per abilitare la copia del testo.

Con l'estensione abilitata, dovresti essere in grado di copiare il testo senza restrizioni.

Metodo 3: Utilizzare gli strumenti per sviluppatori di Chrome

Gli strumenti per sviluppatori di Chrome offrono un potente set di strumenti che puoi utilizzare per ispezionare e interagire con il codice del sito web. Questo metodo richiede un po' più di conoscenza tecnica, ma è molto efficace.

Ecco i passaggi da seguire:

Apri il sito web da cui vuoi copiare il testo. Premi F12 sulla tastiera o clicca con il tasto destro del mouse sulla pagina e seleziona "Ispeziona" per aprire gli strumenti per sviluppatori. Vai alla scheda "Console". Copia e incolla il seguente comando nella console e premi Invio:

document.oncopy = null;

document.onselectstart = null;

document.oncontextmenu = null;

Prova a selezionare e copiare il testo nuovamente.

Metodo 4: Utilizzare una visualizzazione di stampa

Un altro metodo semplice è utilizzare la visualizzazione di stampa del sito web. Questo metodo spesso bypassa le restrizioni di copia.

Ecco i passaggi da seguire:

Apri il sito web da cui vuoi copiare il testo. Premi Ctrl + P (Windows) o Cmd + P (Mac) per aprire la finestra di stampa. Nella finestra di stampa, puoi spesso selezionare e copiare il testo visualizzato.

Metodo 5: Utilizzare la modalità di lettura

Alcuni browser, incluso Chrome, offrono una modalità di lettura che rimuove molti degli elementi di una pagina web, facilitando la lettura e spesso permettendo di copiare il testo da un sito bloccato.

Ecco come fare:

Apri il sito web da cui vuoi copiare il testo. Nella barra degli indirizzi, digita chrome://flags/#enable-reader-mode e premi Invio. Abilita la Modalità Lettura cliccando su "Abilita". Riavvia Chrome per applicare le modifiche. Una volta riavviato, vai al sito web e clicca sull'icona della modalità di lettura (è l’icona a forma di libro) nella barra degli indirizzi.

Ora dovresti essere in grado di selezionare e copiare il testo dalla modalità di lettura.

Metodo 6: Screenshot e OCR

Se i metodi sopra non funzionano, puoi sempre fare uno screenshot della parte del testo che ti interessa e poi utilizzare un software OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per estrarre il testo dall'immagine.

Ecco come fare:

Fai uno screenshot della parte del testo che desideri copiare. Utilizza un software OCR come Google Keep, Adobe Acrobat, o un'app OCR online per estrarre il testo dall'immagine.

Copiare testo da un sito protetto su Chrome può sembrare una sfida, ma con i metodi giusti, è possibile superare queste restrizioni. È importante utilizzare questi metodi in modo responsabile e rispettare i diritti d'autore e le normative sui contenuti. Prima di copiare il testo, assicurati di avere il permesso di farlo e utilizza le informazioni solo per scopi legittimi.

Seguendo le istruzioni fornite nella nostra guida dovresti essere in grado di copiare il testo da qualsiasi sito protetto su Chrome!