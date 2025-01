Confronto tra i migliori smartphone: iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra

Nel panorama attuale della tecnologia mobile, la scelta tra smartphone può rivelarsi complessa, specialmente per coloro che cercano il miglior comparto fotografico. Ho avuto occasione di testare per una settimana iPhone 16 Pro Max e Galaxy S24 Ultra, analizzando vari aspetti quali la nitidezza, il contrasto dei colori e le capacità di zoom. Nonostante la recente presentazione del Galaxy S25 Ultra, il modello S24 rimane una scelta affascinante per chi desidera un dispositivo premium.

L'appassionato di fotografia, o chiunque desideri scattare foto accattivanti per Instagram, potrebbe sentirsi sopraffatto dalle opzioni. Tuttavia, questa guida aiuterà a semplificare il processo decisionale. Entrambi i dispositivi offrono prestazioni notevoli, ma ci sono momenti in cui uno dei due cattura maggiormente l'attenzione.

Specifiche a confronto

Partiamo dalle specifiche. L'iPhone 16 Pro Max è dotato di una fotocamera principale da 48 megapixel con obiettivo grandangolare, accompagnata da una fotocamera ultrawide da 48 megapixel e da un obiettivo teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 5x. Per le selfie, offre una fotocamera frontale da 12 megapixel e la possibilità di registrare video fino a 4K a 120 fps.

Al contrario, il Galaxy S24 Ultra si distingue con una fotocamera principale da 200 megapixel, una ultrawide da 12 megapixel, un obiettivo con zoom ottico 3x da 10 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x. Anche in questo caso, la fotocamera frontale è da 12 megapixel e può registrare video in risoluzione fino a 8K.

È fondamentale sottolineare che avere più megapixel non garantisce automaticamente foto migliori, poiché il software del telefono gioca un ruolo cruciale nella qualità finale dell'immagine. Sebbene stia analizzando le foto scattate con le impostazioni predefinite, sempre più utenti si avvalgono di strumenti come le Fotografie Stilistiche e il mapping tonale per personalizzare ulteriormente l'immagine.

Prezzi e nuove funzionalità

Per quanto riguarda i prezzi, l'iPhone 16 Pro Max parte da 1.200 dollari per la versione con 256GB di memoria, mentre il Galaxy S24 Ultra ha un costo di 1.300 dollari per la medesima capacità di archiviazione.

Una delle novità introdotte nell'iPhone di quest'anno è il tasto di controllo della fotocamera, posizionato sul lato destro del dispositivo. Questo tasto permette di attivare la fotocamera, scattare foto e cambiare impostazioni come esposizione, apertura e zoom. Personalmente, ho trovato utile questo tasto come scorciatoia per attivare la fotocamera, anche se non riesco a vedere il vantaggio di utilizzarlo per altro, considerando che il touchscreen funziona altrettanto bene. Grazie alla rapidità con cui produttori di custodie come Speck e Otterbox si sono adattati a questa novità, è possibile proteggere il dispositivo senza rinunciare a questa funzionalità.

Scatti impressionanti con l'iPhone 16 Pro Max

Prima di esaminare i risultati del confronto, ecco alcune foto scattate con l'iPhone 16 Pro Max che dimostrano le sue capacità. Un’immagine di un pomeriggio trascorso a Yerba Buena Gardens a San Francisco mostra un riflesso affascinante sull'acqua. In un altro scatto notturno, i colori appaiono nitidi e vivaci, con un cielo notturno profondo sullo sfondo. Ho avuto modo di testare il zoom ottico 5x durante un concerto di Hans Zimmer, che ha dato ottimi risultati. Altro scatto interessante è quello della luce dorata del tramonto sul Lago Merritt.

Confronto fotografico tra i due dispositivi

Per confrontare le prestazioni fotografiche dei due telefoni, ho effettuato un tour tra San Francisco, partecipando a passeggiate serali e riprendendo video durante concerti. Durante una passeggiata nei Giardini di Yerba Buena, entrambi i dispositivi hanno catturato una cascata dall'aspetto molto nitido, con il S24 Ultra che ha offerto immagini leggermente più luminose, specialmente nel dettaglio di alberi e cespugli sullo sfondo.

Le foto di un murale hanno mostrato una luminosità complessiva maggiore nello scatto dell'iPhone 16 Pro Max, mentre il Galaxy S24 Ultra ha regalato tonalità più profonde. Entrambi i dispositivi hanno presentato immagini ben definite, con una variazione minima tra di loro.

Nella modalità ritratto, ho testato entrambi i telefoni fotografando una pianta. Sebbene entrambi abbiano ottenuto buoni risultati mantenendo il soggetto a fuoco, il S24 Ultra è riuscito a schiarire l'immagine e ridurre le ombre più dure. Scatti di altri colleghi hanno confermato la stessa tendenza, con i colori più vivaci dell'immagine del S24 Ultra.

Le capacità di zoom a confronto

Quando si parla di zoom, l'iPhone 16 Pro Max offre zoom ottico da 0,5x, 1x, 2x e 5x, mentre il Galaxy S24 Ultra è dotato di zoom 0,6x, 1x, 3x, 5x e 10x. Qui il S24 Ultra dimostra una qualità d'immagine impressionante, mantenendo la nitidezza anche al massimo ingrandimento, mentre il 5x dell'iPhone garantisce dettagli precisi.

Per quanto riguarda le fotocamere frontali, il S24 Ultra tende a illuminare i volti di più, mostrando il mio abbigliamento scuro con una luminosità maggiore. Al contrario, l'immagine dell'iPhone 16 Pro Max mantiene toni più ricchi e profondi.

Performance notturna e video

Una nota di merito va attribuita all’iPhone 16 Pro Max, il quale ha compiuto notevoli miglioramenti nella ripresa di foto notturne, conferendo luminescenza a immagini catturate in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, preferisco la foto notturna realizzata con il Galaxy S24 Ultra per il blu del cielo più intenso, mentre entrambe le immagini presentano illuminazione vivace.

Durante il concerto di Hans Zimmer, ho potuto mettere alla prova anche le capacità video dei dispositivi. Entrambi hanno fornito un footage nitido anche da una distanza considerevole, ma il S24 Ultra ha evidenziato la sua superiorità grazie al zoom ottico 10x, permettendomi di vedere distintamente il volto di Zimmer anche da lontano.

In termini di riprese in slow motion, il nuovo iPhone offre capacità di registrazione 4K a 120 fps, mentre il S24 Ultra si ferma a 120 fps in UHD. La risoluzione 4K dell'iPhone rende i video molto dettagliati, anche se non si registrano frequentemente scene al rallentatore. Per usi quotidiani, preferisco la qualità video dell’iPhone 16 Pro Max, che risulta coerente e con immagini più realistiche.

Le considerazioni finali

Sia l'iPhone 16 Pro Max che il Galaxy S24 Ultra si presentano come due tra i migliori smartphone in circolazione per la fotografia. La scelta tra le due opzioni tende a essere soggettiva; chi ama colori vibranti potrebbe preferire il Galaxy, mentre chi cerca immagini più realistiche potrebbe optare per l'iPhone. L'abilità notturna dei due dispositivi si è equilibrata nel tempo, così come le modalità ritratto, che ora sono comparabili. Anche se il S24 Ultra vanta un zoom ottico superiore, entrambi i telefoni si adattano bene a diverse situazioni fotografiche. Indipendentemente dalla scelta, entrambe le opzioni non deluderanno le aspettative.