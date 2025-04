Come uscire dalla modalità di navigazione privata su iPhone: guida all’uso di Safari e Chrome

La gestione della privacy online è diventata una priorità nel mondo digitale di oggi. I possessori di un iPhone possono sfruttare alcune funzionalità integrate, come la navigazione privata, per navigare su Internet senza lasciare tracce. Questa modalità, conosciuta anche come “modalità in incognito“, è disponibile nel browser Safari e in altre applicazioni come Google Chrome. Vediamo come utilizzare e disattivare questa opzione su iPhone.

Che cos’è la navigazione privata?

La navigazione privata consente di esplorare la rete senza che il dispositivo salvi automaticamente la cronologia delle visite o le ricerche effettuate. È particolarmente utile quando si utilizzano dispositivi condivisi o quando si desidera cercare informazioni sensibili senza lasciare traccia. Imparare a utilizzare al meglio questa funzionalità permette di aumentare il proprio livello di privacy, senza dover effettuare particolari rinunce.

Fattori come la navigazione in incognito possono risultare utili anche per evitare pubblicità mirate o per eludere i cookie di terze parti. Questo tipo di modalità d’uso diventa quindi un valido alleato per chi cerca di mantenere le proprie informazioni personali al riparo da occhi indiscreti.

Come uscire dalla modalità di navigazione privata su Safari

Uscire dalla modalità di navigazione privata su Safari è un’operazione piuttosto semplice. Segui questi passi:

Apri Safari: Accedi all’app Safari sul tuo iPhone. Troverai l’icona sulla schermata principale. Cerca il pulsante delle schede: In basso a destra dello schermo, troverai un’icona quadrata sovrapposta a un’altra. Facendo tap su questo pulsante, potrai visualizzare le schede aperte. Visualizza tutte le schede: Una volta cliccato sul pulsante delle schede, apparirà uno schermo che mostra tutte le schede aperte, incluse quelle in navigazione normale e quelle in modalità privata. Chiudere le schede in incognito: Se desideri uscire dalla modalità privata, basta scorrere verso sinistra sulle schede incognito per chiuderle. Dopo aver chiuso tutte le schede in incognito, il browser tornerà a registrare la cronologia. Se ti trovi in un contesto con troppe schede aperte, puoi semplicemente tornare alla visualizzazione normale senza dover chiudere ogni singola scheda.

Uscire dalla modalità incognito su Chrome

Se utilizzi Google Chrome, il processo per uscire dalla modalità incognito è analogo. Ecco come procedere:

Aprire Google Chrome: Avvia l’app Chrome sul tuo iPhone. Identificare il pulsante delle schede: In basso a destra, c’è un’icona quadrata con un numero che indica quante schede sono attualmente aperte. Toccandola, accederai alla visualizzazione delle schede. Lasciare la modalità incognito: Dopo aver toccato il pulsante delle schede, puoi passare dalla navigazione in incognito a quella normale toccando l’icona incognito. Questa icona è rappresentata da un paio di occhiali e un cappello. Per tornare alla navigazione standard, basta premere nuovamente l’icona delle schede aperte.

Disattivare definitivamente la navigazione privata su iPhone

Se desideri rimuovere definitivamente la possibilità di utilizzare la navigazione privata su Safari, puoi farlo dalla sezione Impostazioni dell’iPhone. Vai su “Impostazioni“, poi seleziona “Tempo di utilizzo“, e infine “Restrizioni contenuti e privacy“. Qui, modifica il contenuto web passando da “Senza restrizioni” a “Limita i siti web per adulti“. Questa operazione riavvierà Safari e rimuoverà l’opzione di navigazione privata.

Limiti della navigazione in incognito

È importante sottolineare che, sebbene la modalità incognito offra un certo livello di protezione, non garantisce l’anonimato totale. Attività e dati possono comunque essere visibili al proprio fornitore di servizi Internet e ad alcune estensioni attive. La navigazione privata offre una protezione ulteriore, ma è sempre bene mantenere alta l’attenzione riguardo alla propria sicurezza online.