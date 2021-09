Come utilizzare le funzionalità multitasking su iPad

Il multitasking su iPad costituisce uno dei principali punti di forza di questo prodotto Apple, soprattutto in previsione futura.

A partire da iPadOS 15, previsto per il rilascio nell’autunno del 2021, Apple porta le sue funzionalità multitasking a un livello superiore con un menu, uno scaffale per gestire al meglio le finestre aperte, una vista app centrale e altro ancora.

In un contesto di dispositivi portatili, a quanto pare, Apple non avrà particolari concorrenti per un lungo lasso di tempo.

Come usare il menu multitasking su iPad

Se non ti piaceva particolarmente lo stile dei sistemi operativi precedenti a iPadOS 15, con l’introduzione di questo avrai a che fare con un ambiente multitasking decisamente più user friendly.

L’utilizzo della vista divisa o dello scorrimento infatti, è considerato da diversi utenti un punto debole del sistema operativo. Per fortuna, puoi cambiare queste impostazioni con questa procedura:

Nella parte superiore della finestra dell’app, vedrai tre punti : basta toccare gli stessi per visualizzare il menu multitasking;

: basta toccare gli stessi per visualizzare il menu multitasking; Da sinistra a destra, tocca per mettere l’app in Visualizzazione a schermo intero, Split View o Slide Over a seconda delle tue necessità.

Se entri in Split View o Slide Over usando il menu, ogni app all’interno di quelle viste ha anche i tre punti. Quindi, puoi facilmente passare da una di queste modalità al full screen con un semplice tocco del menu.

Il menu Multitasking ti consente di accedere a una visualizzazione multitasking con poco sforzo, modificando il tutto a seconda delle tue esigenze.

Accedi alle app in Split View

Quando usi il menu multitasking per richiamare la vista divisa, hai anche una modalità agevole per aprire quella seconda app.

Dopo aver toccato l’icona Split View, quell’app si sposterà sul lato dello schermo, solo leggermente in vista. Vedrai quindi la tua schermata Home nell’area più grande e, se lo desideri, puoi scorrere su una schermata diversa.

Seleziona un’app per la visualizzazione divisa e tocca un’altra per utilizzare la modalità Split View. Ciò ti consente di individuare l’app di cui hai bisogno su un’altra schermata, in una cartella o anche nel Dock.

Crea una Split View nell’App Switcher

Un altro fantastico metodo per accedere a Split View, oltre al menu multitasking, è nell’App Switcher.

Per fare ciò, apri l’App Switcher, seleziona e tieni premuta l’app con cui vuoi creare una vista divisa, quindi trascinala sulla seconda app che desideri utilizzare. Rilascia quando la prima app si trova sul lato sinistro o destro della seconda app, in base alle tue preferenze. Quindi, esegui quella combinazione per aprirla in Split View.

Puoi anche sostituire un’app con un’altra, rimuovere un’app da Split View o cambiare le app da sinistra a destra, tutto in App Switcher. Quando sai in anticipo che vuoi usare Split View con due app aperte, App Switcher rende questo tipo di operazioni estremamente intuitive.

Visualizza lo scaffale di Open App Windows

Come probabilmente già saprai, puoi avere più finestre di una singola app aperte contemporaneamente su questo tipo di dispositivo. Un esempio di queste opzioni multitasking su iPad è l’app Mail. Dall’aggiornamento di iPadOS 15, sarà possibile passare da una finestra aperta all’altra della stessa app utilizzando lo scaffale.

Lo scaffale viene visualizzato nella parte inferiore dell’app e contiene le finestre aggiuntive che hai aperto per esso: per passare alla finestra che si desidera utilizzare ti basterà fare un tap su di essa. Se vuoi chiudere una delle finestre sullo scaffale, selezionala e falla scorrere verso l’alto fuori dallo schermo.

Per passare rapidamente da una finestra aperta all’altra della stessa app lo scaffale è uno strumento estremamente user friendly!

Centra una finestra dell’app

Un’altra funzionalità multitasking introdotta con iPadOS 15 permette di aprire una finestra dell’app in primo piano e al centro. Puoi vedere o fare rapidamente ciò che ti serve in quella vista centrale senza allontanarti da ciò che stavi facendo precedentemente.

I passi da seguire sono:

Tieni premuto qualcosa come una nota in Note o un’e-mail in Mail .

o un’e-mail in . Seleziona Apri in una nuova finestra nel menu di scelta rapida. Avrai la tua nuova finestra aperta al centro, con l’app originale direttamente dietro.

Questa funzione della finestra dell’app centrale è un modo eccellente per effettuare un copia-incolla o altre funzioni simili.

Fonte howtogeek.com