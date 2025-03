Come trasmettere lo schermo del telefono alla TV: guida pratica per Android e iPhone

Accade spesso di avere delle foto o video sul proprio smartphone e desiderare di condividerli su uno schermo più grande, come la TV, per visione con amici e familiari. Che tu possegga un dispositivo Android o un iPhone, esistono diversi metodi per trasmettere il contenuto dalla tua app mobile alla televisione. Sia attraverso cavi che in modalità wireless, le opzioni sono molteplici e variano in base al tipo di dispositivo. Scopriamo insieme come attivare questa funzionalità e goderti i tuoi contenuti su uno schermo più grande.

Trasmissione dello schermo di un telefono Android sulla TV

Se possiedi un telefono Android, hai a disposizione varie opzioni per trasmettere il tuo schermo a un televisore, sia smart che tradizionale. Vediamo nel dettaglio le fasi per realizzare questa operazione, a partire dalle modalità wireless fino ad arrivare alle soluzioni cablate.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Modalità wireless: Miracast e altre soluzioni

Iniziamo con la trasmissione wireless. I telefoni Android, a partire dalla versione 5.0, utilizzano una funzionalità nota come Mirror Casting. Questa funzione permette di effettuare il mirroring dello schermo su TV compatibili con il protocollo Miracast. I nomi di questa funzione possono variare a seconda del produttore: su Samsung si chiama Smart View, mentre nei dispositivi Xiaomi il termine utilizzato è Cast. Per avviare la trasmissione, è fondamentale assicurarsi di essere connessi alla stessa rete Wi-Fi del televisore. Evolvendo ulteriormente, ecco come procedere:

Metti il telefono in orizzontale e avvicinati al televisore. Vai su Impostazioni, seleziona Dispositivi connessi e poi Preferenze di connessione. Attiva l’opzione di display wireless.

Per i TV che supportano Miracast, basta cogliere la trasmissione sul dispositivo mobile per vedere il video o le immagini sullo schermo della TV.

Attivazione della ricezione su Smart TV

Se possiedi un modello di Smart TV, ci sono procedure specifiche basate sulla marca del televisore.

Samsung : Con il telecomando, premi il tasto a forma di casa, poi vai su Impostazioni . Seleziona Rete , quindi Impostazioni avanzate e Wi-Fi Direct . In alternativa, per modelli più vecchi, premi sul tasto Source e seleziona Screen Mirroring .

LG: Se utilizzate un TV con WebOS 6 o versioni successive non è necessario fare nulla. Negli altri casi, basta premere il tasto Home e scegliere Screen Share.

Se il tuo televisore non è smart o non compatibile con Miracast, puoi utilizzare un dispositivo di streaming come Chromecast o Fire TV.

Trasmettere il contenuto tramite Chromecast o Fire TV

Per chiunque possieda un Chromecast o un Fire TV, collegare il dispositivo alla TV è il primo passo. Successivamente, apri l’app Google Home sul telefono, seleziona il Chromecast e fai tap su Trasmetti schermo. Se utilizzi un Fire TV Stick, premi il pulsante Home e seleziona Attiva duplicazione schermo dal menu. Questo ti consente non solo di duplicare l’intero schermo, ma anche di accedere a piattaforme come YouTube sui televisori senza Miracast, attraverso l’icona di casting direttamente nell’app.

Trasmissione tramite cavo

Nel caso in cui il televisore non sia smart e non utilizzabile per lo streaming, l’alternativa è l’uso di un cavo. Attenzione però: non tutti i telefoni Android supportano l’uscita video. Assicurati di verificare le specifiche del tuo dispositivo. Se hai un telefono recente con porta USB-C e il TV ha una porta HDMI, puoi collegare un cavo USB-C a HDMI per meno di 10 euro. In alternativa, per i telefoni con porta microUSB, sarà necessaria un’adattatore MHL o SlimPort.

Trasmettere lo schermo di iPhone sulla TV

Anche i possessori di iPhone possono facilmente condividere i contenuti con un televisore, sia con cavo che in modalità wireless. Scopriamo come fare nel modo più semplice.

Trasmissione wireless con AirPlay

A differenza dei dispositivi Android, gli iPhone utilizzano il protocollo AirPlay 2 per la trasmissione wireless. Per iniziare, assicurati che il tuo smart TV sia compatibile con AirPlay 2 e che sia collegato alla stessa rete Wi-Fi del tuo dispositivo Apple. Ecco come attivarlo:

Sblocca il tuo iPhone e scorri il Centro di Controllo. Se possiedi un iPhone X o successivi, tocca l’icona Duplica schermo; per modelli più vecchi, scorri dal bordo inferiore per accedere alle stesse impostazioni. Scegli il televisore desiderato e, se richiesto, inserisci il codice di autenticazione visualizzato sullo schermo del TV.

Attivazione AirPlay su funzioni TV Samsung e Android TV

Per i TV Samsung, basta accedere al menu Home con il telecomando, selezionare Impostazioni e quindi le impostazioni di Apple AirPlay. Qui, puoi attivare AirPlay e scegliere se richiedere un codice di accesso. Se stai usando un TV con Android, potresti necessitare di un’app come Replica per facilitare la connessione.

Trasmettere contenuti con cavo

Un altro modo per trasferire contenuti sul televisore è l’utilizzo di un cavo. Gli iPhone con porta Lightning supportano un’uscita video a una risoluzione massima di 1600 x 900. A partire dagli iPhone 15, si ha accesso alla DisplayPort Alternate Mode per risoluzioni fino a 4K. Per una connessione cablata, è consigliabile procurarsi un adattatore da Lightning a HDMI, oppure da USB-C se si possiede un iPhone con quest’ultimo tipo di porta. Dopo aver collegato il cavo, seleziona la sorgente corretta sul televisore.

Seguire questi passaggi ti permetterà di goderti contenuti multimediali in modo semplice, sia che tu stia usando uno smartphone Android sia un iPhone, semplificando e migliorando la tua esperienza di visione.