L’aggiornamento iOS 16.4 offre molte funzionalità interessanti, tra cui l’attenuazione degli effetti di luce stroboscopica, l’utilizzo di un sistema numerico diverso e l’adozione di un ID diverso per gli aggiornamenti beta. Ciò che lo rende ancora più interessante è la possibilità di spegnere il tuo iPhone usando Siri, cioè, utilizzando un comando vocale. In questo modo, è possibile spegnere il dispositivo con estrema facilità e senza dover toccare lo schermo

Se vuoi sapere come fare, continua a leggere per scoprire come spegnere il tuo iPhone usando un comando vocale di Siri, l’assistente vocale di casa Apple.

Requisiti necessari

Se desideri utilizzare un comando vocale con Siri per spegnere facilmente il tuo iPhone, ci sono alcuni requisiti che dovrai soddisfare per utilizzare questa funzionalità. In primo luogo, è necessario avere installato iOS 16.4 o versioni successive sul proprio dispositivo. Devi essere consapevole che a partire dall’8 marzo 2023, per utilizzare il comando vocale di spegnimento sarà necessario disporre di iOS 16.4 developer beta 2 o versioni successive.

Se non hai la versione beta di iOS, puoi aspettare la versione finale di iOS 16.4, che sarà disponibile nelle prossime settimane. Per utilizzare il comando vocale con Siri, è necessario abilitare Siri sul tuo dispositivo. Prenditi il tempo necessario per soddisfare questi requisiti, seguendo i passaggi seguenti per aiutarti nel processo.

Guida su come spegnere il tuo iPhone usando Siri

Se i requisiti sono stati soddisfatti, ecco come utilizzare il comando vocale con Siri per spegnere il tuo dispositivo su iOS 16.4 o versioni successive. Inizia avviando Siri sul tuo dispositivo, utilizzando il comando “Hey Siri” se lo hai abilitato o tenendo premuto il pulsante Sleep/Wake sul lato destro del dispositivo. Una volta aperta l’app di Siri, utilizza il seguente comando vocale: “Spegni“.

A questo punto, Siri ti chiederà di confermare la tua scelta di spegnere il dispositivo. Per confermare, tocca il pulsante “Spegni“. Il tuo dispositivo si spegnerà immediatamente. Quando vorrai riaccenderlo, tieni premuto il pulsante Standby/Riattiva. Questi sono i passaggi necessari per utilizzare il comando vocale di spegnimento con Siri su iOS 16.4 o versioni successive.