Come scattare splendide foto subacquee utilizzando un iPhone

Gli iPhone sono, da diverso tempo, dei dispositivi capaci di resistere all’acqua. Con iPhone 7 e la relativa certificazione IP67, si è avviato un processo che ha poi visto i melafonini passare a IP68 a partire da iPhone 11.

In ogni caso, spesso si creano malintesi rispetto alle certificazioni, in quanto vi è differenza tra la resistenza all’acqua e l’impermeabilità. Mentre gli iPhone recenti possono tecnicamente essere immersi per un massimo di 30 minuti, tali dispositivi sono resistenti solo fino a pochi metri di profondità e certamente Apple non raccomanda di bagnare volontariamente i propri telefoni. Pertanto, i danni causati dall’acqua possono ancora invalidare la garanzia, lasciandoti con un iPhone del tutto inutilizzabile.

Oltre all’acqua in sé infatti, sono anche altri fattori che possono danneggiare le componenti del telefono: la pressione, le sostanze chimiche presenti nel liquido, la rottura del sigillo dell’impermeabilità e altri fattori possono rovinare in pochi secondi un iPhone.

Ciò significa che l’iPhone non è davvero progettato per essere portato in piscina o sul fondo del mare, almeno non nella sua forma “nuda”, senza adeguate protezioni.

La domanda è: se l’iPhone non è davvero progettato per andare sott’acqua, come fai a scattare fantastiche foto subacquee sul tuo iPhone? Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per ottenere scatti impressionanti senza rischiare di danneggiare il tuo device.

Investi in una custodia impermeabile

Tenendo presente quanto sopra, non dovrebbe sorprendere che il consiglio più grande che possiamo dare per scattare foto subacquee con il tuo iPhone è quello di investire in una custodia impermeabile.

Questi prodotti sono disponibili in tutte le forme e dimensioni a seconda di ciò di cui hai bisogno, da borse a tenuta stagna economiche ad altre soluzioni più specifiche. In questo settore, esistono anche delle protezioni apposite per la fotografia, con tanto di copriobiettivo e accesso ai pulsanti fisici.

Alcuni ti consentono persino di interagire con il tuo touchscreen sott’acqua, qualcosa di particolarmente utile per la fotografia subacquea.

Prepara le impostazioni dello scatto

Prima di entrare in acqua, assicurati di configurare le impostazioni della fotocamera del tuo iPhone. Come mai? In poche parole, non sei in grado di interagire con il touchscreen del tuo iPhone quando è immerso: infatti, senza custodia, registrerà l’acqua che tocca lo schermo come input, rendendo impossibile la gestione del dispositivo.

Ci sono alcuni prodotti che annullano il problema di input, come evidenziato sopra, ma sono comunque difficili da usare sott’acqua.

Con questo in mente, seleziona la risoluzione di immagini o video, scegli i filtri che potresti voler applicare e qualsiasi altra modifica che desideri apportare prima di immergerti e il tuo iPhone.

Questo vale anche per l’esposizione e la messa a fuoco, poiché non sarai in grado di regolarle sott’acqua. Per ottenere i migliori risultati, applica un blocco della messa a fuoco sull’oggetto più lontano che puoi vedere prima di entrare in acqua.

Pensa all’illuminazione

Come avviene per scattare foto a terra, l’illuminazione è estremamente importante quando si tratta di fotografia subacquea. Infatti, con la rifrazione della luce e altre condizioni in un ambiente liquido, può essere molto più difficile ottenere uno scatto ben illuminato.

Il miglior consiglio è quello di scattare foto in giornate di sole luminose in cui gli ambienti subacquei saranno ben illuminati. In alcuni casi puoi anche provare ad effettuare fotografie verso l’alto, sfruttando la superficie per una luce di sfondo extra.

Se ciò non è possibile, non utilizzare il flash integrato del tuo iPhone per illuminare la scena. La maggior parte delle custodie copre l’alloggiamento della fotocamera, quindi la luce del flash si rifletterà sulla copertura esterna e renderà le immagini inutili.

Può essere invece una buona idea optare per una torcia subacquea che, se utilizzata a dovere, potrebbe gestire in maniera ottimale l’illuminazione circostante.

Mantieni la calma

Le foto migliori vengono scattate con mano ferma, e questo vale anche per la fotografia subacquea.

Può essere un po’ più difficile a seconda delle correnti, quindi ti consigliamo di prendere un monopiede economico che tenga il telefono saldamente in posizione mentre scatti le tue splendide immagini subacquee.

L’uso di un timer di tre secondi per scattare foto sul tuo iPhone è un’altra opzione, poiché l’utilizzo dei pulsanti del volume fisico per acquisire le immagini può creare una leggera oscillazione.

Vestiti in modo appropriato

Sebbene non sia direttamente correlato allo scattare foto sott’acqua, vale anche la pena sottolineare che l’abbigliamento può fare una grande differenza per l’esperienza di ripresa subacquea.

Oltre a sentirti più a tuo agio sott’acqua, è utile avere tasche per riporre il tuo iPhone o qualsiasi altro accessorio di cui potresti aver bisogno.

Asciuga perfettamente il tuo iPhone

Una volta tornato sulla terraferma, dovresti preoccuparti subito di asciugare il tuo iPhone per rimuovere eventuali residui dall’acqua. Ricorda che la salsedine può essere dannosa, dunque teoricamente dovresti cercare di rimuoverla (anche dalle eventuali custodie).

Un altro consiglio è quello di non caricare l’iPhone per un paio d’ore poiché l’acqua potrebbe essere entrata nella porta di ricarica e, come tutti sappiamo, acqua ed elettronica non vanno troppo d’accordo.

