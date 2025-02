Come risultare sempre online su Teams e Slack

Chi lavora in ufficio è solito usare un client di messaggistica come Microsoft Teams o Slack per svariate ore. Questi tool sono senz'altro utili, visto che permettono di comunicare velocemente con colleghi e supervisori, senza dover organizzare riunioni preventivamente e permettono la condivisione di immagini, documenti e file di ogni genere.

Nonostante gli evidenti vantaggi, programmi come Slack e Microsoft Teams monitorano se siamo attivi o meno. Di per sè non è affatto un contro, visto che sapere se un collega è disponibile o meno è importante per pianificare le proprie attività, ma è comune sentire storie di rimproveri da parte dei responsabili in seguito a una mera pausa bagno non segnalata ed approvata preventivamente (1984 vibes <3).

Lavorare in ambienti del genere alla lunga può avere un impatto negativo sul nostro benessere, pertanto la vera soluzione è cambiare azienda e affidarsi ai sindacati per far valere i propri diritti. Non essendo sempre possibile, in questo articolo voglio mostrarvi come poter usare la tecnologia a vostro favore e risultare sempre online su Teams o Slack, anche quando vi state godendo una merita pausa oppure volete semplicemente espletare i bisogni fisiologici senza avere il telefono o il PC in mano.

Non far mai andare in standby il computer

Il primo consiglio che voglio darti è quello di non far mai andare in standby il computer o quantomeno ritardare l'attivazione. Su Windows, i passi da seguire sono:

Premi il tasto Windows sulla tastiera e cerca " Pannello di controllo " nella barra di ricerca. Clicca su di esso quando appare nei risultati.

sulla tastiera e cerca " " nella barra di ricerca. Clicca su di esso quando appare nei risultati. Nella finestra del Pannello di controllo, clicca su "Sistema e sicurezza" e poi su "Opzioni di risparmio energia" .

e poi su . Nella finestra "Opzioni di risparmio energia", vedrai diversi piani di energia. Seleziona il piano attivo (di solito è "Bilanciato" o "Energia Saver") e clicca su "Modifica le impostazioni del piano" accanto al piano selezionato.

accanto al piano selezionato. Nella sezione "Sospensione del computer", cerca l'opzione "Metti il computer in stato di sospensione" .

. Dal menu a discesa, seleziona "Mai" per entrambe le opzioni (su batteria e collegato alla corrente).

per entrambe le opzioni (su batteria e collegato alla corrente). Nella stessa finestra, sotto la voce "Spegnere il display" , puoi scegliere di impostare anche "Mai" per impedire che lo schermo si spenga.

, puoi scegliere di impostare anche per impedire che lo schermo si spenga. Dopo aver modificato le impostazioni, clicca su "Salva modifiche" in fondo alla pagina.

in fondo alla pagina. Clicca su "Impostazioni di risparmio energia avanzate" (di solito visibile sotto il piano selezionato).

(di solito visibile sotto il piano selezionato). Nella finestra che si apre, espandi le voci relative alla sospensione , come "Sospensione automatica" e "Spegnimento del disco rigido" , e assicurati che siano tutte impostate su "Mai" .

, come e , e assicurati che siano tutte impostate su . Clicca su "Applica" e poi su "OK" per confermare le modifiche.

L'unico contro di questa soluzione è la possibilità, da parte di altre persone, di poter accedere al tuo PC mentre non è sbloccato. Pertanto applica questa soluzione solamente se il PC si trova in ambienti sicuri.

Affidarsi a una soluzione software

La soluzione appena descritta è utile per non risultare immediatamente offline su Teams e Slack, ma non risolve il problema alla radice. Infatti, questi software monitorano in generale l'attività dell'utente, pertanto l'avere il PC in standby o meno è solo uno dei controlli che vengono fatti.

Una soluzione molto più efficace consiste nel simulare, via software, il movimento del mouse e la pressione di tasti sulla tastiera. In questo modo, il PC risulterà sempre attivo!

Per farlo avremo bisogno di installare sul tuo computer Python, un noto linguaggio di programmazione diventato famoso per la sua semplicità d'utilizzo e l'enorme quantità di librerie per l'intelligenza artificiale. Per installare Python sul tuo PC Windows devi seguire questi step:

Vai sul sito ufficiale di Python

Clicca su "Download Python" per la versione più recente compatibile con Windows

per la versione più recente compatibile con Windows Fai doppio click sull'eseguibile appena scaricato (dovrebbe essere nella cartella Download) e segui le istruzioni

Nella schermata di installazione, assicurati di spuntare la casella "Add Python to PATH" . Questo permetterà di usare Python facilmente dal terminale.

. Questo permetterà di usare Python facilmente dal terminale. Riavvia il PC

A questo punto dovrai installare una libreria, pyautogui, che ti permetterà di simulare i movimenti del mouse e le pressioni di tasti sulla tastiera.

Avvia il prompt dei comandi su Windows. Per farlo, clicca sul logo Windows, digita "cmd" e seleziona il primo risultato

Scrivi il comando pip install pyautogui

Attendi la fine delle operazioni

Mantieni la schermata aperta! Ci servirà nuovamente

L'ultimo step da fare è salvare e avviare il programma che esegue i movimenti del mouse necessari per risultare online su Slack e Teams:

Apri il blocco note di Windows. Anche in questo caso, per trovarlo ti basterà cliccare sul logo Windows e poi digitare "blocco note"

Copia e incolla le seguenti righe di codice

import pyautogui import random import time while True: # Movimento del mouse in modo casuale x, y = pyautogui.position() # Ottiene la posizione attuale del mouse delta_x = random.randint(-200, 200) # Movimento orizzontale casuale delta_y = random.randint(-200, 200) # Movimento verticale casuale pyautogui.moveTo(x + delta_x, y + delta_y, duration=random.uniform(1.5, 5)) # Muove il mouse in modo realistico # 50% di probabilità di fare un clic o premere un tasto if random.random() < 0.5: if random.random() < 0.5: # 50% per cliccare pyautogui.click() # Simula un clic del mouse else: # 50% per premere un tasto pyautogui.write('a') # Simula la pressione del tasto 'a' # Vada in sleep per 20-30 secondi time.sleep(random.randint(20, 30)) # Pausa casuale tra 20 e 30 secondi

Premi "CTRL + s" per salvare lo script in una cartella a tuo piacimento (ad esempio Documenti). Come nome, scegli qualcosa di fantasioso come " il_mio_primo_programma_magico.py "

" Spostati, tramite prompt dei comandi, nella cartella documenti. Per farlo digita " cd C:\Users\TuoNomeUtente\Documents\ " oppure " cd C:\Utenti\TuoNomeUtente\Documenti\ " a seconda della lingua del tuo PC

" oppure " " a seconda della lingua del tuo PC Avvia lo script scrivendo "python il_mio_primo_programma_magico.py"

Qualora volessi interrompere l'esecuzione, ti basterà aprire il Prompt dei Comandi e premere "CTRL + D" oppure chiudere direttamente l'applicazione

Utilizzare addon hardware

Lo script Python funziona nella maggior parte dei casi, però potrebbe non essere una soluzione praticabile in quanto il tuo team IT potrebbe aver posto limitazioni sui software installabili sul PC. In tal caso bisogna per forza di cose affidarsi a soluzioni hardware!

La prima soluzione consiste nell'acquistare un cosiddetto "Mouse jiggler". Si tratta di una periferica USB che, una volta connessa al PC, simula il movimento del mouse: è possibile scegliere tra tre modalità (movimenti brevi, movimenti ampi e movimenti subdoli), non è necessario installare driver e i movimenti risulteranno sempre randomici.

La seconda e ultima soluzione, invece, è più costosa ma è al 100% non rilevabile. Dovrai installare una sorta di tappetino sotto il mouse, alimentato in maniera indipendente, che muoverà il mouse con pattern randomici (anche in questo caso è possibile selezionare tra diverse modalità di movimento). Il fatto che l'alimentazione sia indipendente vuol dire che nessuna periferica esterna verrà rilevata dal computer, in quanto il "simulatore" è collegato direttamente alla corrente e il movimento del mouse viene ottenuto ingannado il sensore ottico posto sotto la periferica.