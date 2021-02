Come riparare i permessi disco su Mac

Chiunque mastichi da lungo tempo l’ambiente macOS (o OS X) sa bene come i termini riparare i permessi disco indichino numerosi problemi legati al funzionamento di un Mac.

Si tratta di una procedura che, in molti casi, rappresenta il primo passaggio di una checklist da seguire per rimediare ad alcuni malfunzionamenti del sistema operativo in uso. In molti casi, basta questa operazione per mettere tutto a posto. Tuttavia, in questo articolo vogliamo andare un po’ più a fondo della questione.

Cosa significa in realtà riparare i permessi del disco? E come si può effettuare questa operazione con l’ultima versione di macOS? Nelle prossime righe cercheremo di fare luce su queste domande.

Riparare i permessi disco: cosa sono le autorizzazioni del file system in macOS?

Il macOS di Apple è basato su Unix e dunque dipende fortemente dalle autorizzazioni. Ogni file e cartella sul tuo computer dispone di una serie di autorizzazioni. Esse indicano quali utenti o applicazioni possono interagire con determinati file e in che modo.

I file possono avere una serie di autorizzazioni che indicano quali utenti possono leggere, scrivere ed eseguire il file e altre opzioni meno comuni. Sebbene ciò possa sembrare inutile per il sistema laptop di un singolo utente, è una parte fondamentale della funzionalità del sistema operativo.

Che cosa causa il danneggiamento delle autorizzazioni?

Nelle versioni precedenti di macOS, le app potevano facilmente modificare le autorizzazioni individuali per file e cartelle. Di conseguenza, ciò poteva portare ad errori. Queste autorizzazioni errate potrebbero causare tutti i tipi di strani problemi, facendo funzionare le applicazioni in modo errato e mostrando ogni sorta di bug.

Con autorizzazioni errate, ad applicazioni e servizi potrebbe essere negato l’accesso a file essenziali, causando l’arresto anomalo del sistema o il funzionamento insolito dello stesso. Tuttavia, su un moderno sistema macOS, le autorizzazioni della cartella home (dunque essenziali per il sistema operativo) sono bloccate e sono molto più difficili da accedere e modificare sebbene possa comunque accadere.

La funzione Ripara autorizzazioni disco riporta le autorizzazioni della cartella home allo stato standard iniziale. Utilizzando questa funzione, i contenuti della directory home vengono analizzati per trovare eventuali discrepanze e, nel caso vi siano, queste sono corrette prontamente.

A partire da OS X 10.11, l’utente comune non è più in grado di riparare esplicitamente i permessi del disco. Questo perché quella funzione è stata sostituita da qualcosa chiamato Protezione dell’integrità del sistema. Questa funzione è progettata principalmente per impedire a software potenzialmente dannoso di accedere a file importanti sul tuo Mac.

Tuttavia, Apple non ha rimosso completamente questa opzione. Puoi ancora riparare i permessi del disco sul tuo Mac, anche se questa funzione ora fa parte di qualcosa chiamato Primo Soccorso, che raggruppa un gruppo di azioni che risolvono tutti i tipi di problemi relativi al disco.

Come riparare i permessi disco?

Infine, le istruzioni seguenti mostrano come riparare i permessi del disco in macOS. Assicurati di eseguire i seguenti passaggi con molta attenzione:

Apri Utility Disco digitando il nome della funzionalità in Spotlight (che puoi avviare premendo Comando + Spazio sulla tastiera); Fai clic sul volume di avvio utilizzando il riquadro a sinistra. Se non hai rinominato il volume, verrà denominato Macintosh HD; Clicca sull’icona Primo Soccorso nella barra degli strumenti di Utility Disco (che si trova nell’angolo in alto a destra della finestra “Utility Disco”) per avviare il processo di riparazione; Conferma l’unità corretta selezionata, quindi fai clic su Esegui per avviare il processo di riparazione del disco, quindi fai clic su Continua;

Nota bene: durante il processo di riparazione, il computer non risponderà al tuo input, il che è normale. Il sistema operativo deve bloccarti fuori dall’unità per assicurarsi che possa analizzare correttamente i file presenti. Anche per unità di grandi dimensioni, comunque, non dovrebbero essere necessario più di qualche minuto.

Al termine del processo, verrà visualizzato un rapporto che mostra tutto il processo di pronto soccorso. Se il processo rileva errori gravi, ti informerà del problema.

Può essere utile riparare i permessi regolarmente?

Al giorno d’oggi, questa procedura dovrebbe essere effettuata solo in caso di reale necessità. Gli utenti che installano ed eliminano software frequentemente, per ovvie ragioni, possono essere più a rischio in tal senso. Detto questo, fai molta attenzione ai tipi di software che scarichi sul tuo Mac, specialmente se sono dotati di procedure guidate molto lunghe.

Non aspettarti miracoli dalla riparazione della tua unità. Questa procedura può risolvere alcuni problemi con il sistema, ma solo se sono correlati a problemi specifici. Se hai altri errori sul tuo Mac, in particolare quelli relativi alle prestazioni, potresti dover andare a cercare altri tipologie di soluzioni.

Fonte maketecheasier.com