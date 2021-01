La ricerca Spotlight sul tuo iPhone non funziona?

La ricerca Spotlight è una funzione estremamente utile legata agli iPhone e, più generalmente, a tutto l’ecosistema Apple. Questa consente di cercare e individuare qualunque dato contenuto nel dispositivo in uso.

Nonostante si tratti di una funzionalità presente da molte versioni di iOS, questa presenta ancora una serie di problemi piuttosto comuni. Alcune di queste problematiche sono facilmente risolvibili con qualche piccola mossa. In questo articolo ti mostreremo come intervenire se le ricerche attraverso questo strumento non restituiscono i risultati desiderati.

Problemi con la ricerca Spotlight? Lo schermo nero è uno dei più diffusi

Per gli utenti iPhone che utilizzano la ricerca Spotlight, lo schermo nero è un problema tutt’altro che raro. Tale problematica infatti, non sembra coinvolgere nessun altro device Apple ma, sui melafonini, è alquanto diffuso.

Quando un utente scorre verso il basso sulla schermata principale per attivare la ricerca, viene visualizzato uno schermo vuoto. Allo stesso modo, scorrendo verso sinistra e toccando nel campo di ricerca si ottengono gli stessi risultati. Come intervenire in questo caso? Per risolvere basta semplicemente riavviare il dispositivo, segui questi semplici passaggi.

Per poter sistemare la situazione, è necessario seguire questa procedura:

Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di aumento del volume ;

; Premere e rilasciare rapidamente il pulsante Volume giù ;

; Tenere premuto il pulsante laterale finché non si vede il logo Apple.

Per riavviare con un dispositivo con Face ID, tieni premuto il pulsante ON / OFF, quindi tieni premuto uno dei pulsanti del volume. Trascina il cursore da sinistra a destra, quindi riaccendi il dispositivo con il pulsante ON / OFF. Questa soluzione è stata proposta direttamente ai consumatori da Apple stessa.

Se questa non funziona, puoi anche spegnere il tuo iPhone tramite l’app Impostazioni:

Tocca l’app Impostazioni sullo schermo del tuo iPhone;

sullo schermo del tuo iPhone; Seleziona Generale ;

; Tocca Spegni.

iPhone 8 o dispositivi più datati

Il problema dello schermo nero non è una novità. A patirne infatti, sono anche gli iPhone più datati. Se sei il possessore di un iPhone 8 (o precedente) devi seguire questa procedura per sbloccare il dispositivo:

Tieni premuto il pulsante superiore (o laterale) sul telefono finché non viene visualizzato il cursore di spegnimento;

(o laterale) sul telefono finché non viene visualizzato il cursore di spegnimento; Trascina il cursore da sinistra a destra per spegnere il dispositivo;

Per riaccendere l’iPhone, tieni nuovamente premuto il pulsante superiore (o laterale) finché non viene visualizzato il logo Apple.

Per riavviare con un dispositivo con Touch ID, tieni premuto il pulsante superiore (o laterale), quindi trascina il dispositivo di scorrimento da sinistra a destra, quindi riaccendi il dispositivo con il pulsante superiore (o laterale).

Una volta riavviato il device, nella pressoché totalità dei casi è possibile individuare nuovamente la funzione di ricerca Spotlight nuovamente funzionante. La speranza, ovviamente, è che Apple trovi comunque quanto prima una soluzione definitiva per questa tipologia di bug.

Aggiornare il tuo iPhone

Se il semplice metodo del riavvio non ha funzionato allora accertati di aver aggiornato il tuo iPhone alla più recente versione di iOS disponibile. Per aggiornare il tuo iPhone segui questi passaggi:

Tocca l’app Impostazioni sullo schermo del tuo iPhone;

sullo schermo del tuo iPhone; Seleziona Generale ;

; Tocca Aggiornamento software ;

; Verifica ed installa l’ultima versione disponibile.

