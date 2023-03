Gli iPhone sono comunemente riconosciuti come dispositivi sicuri e protetti dai virus e dal malware, ma è importante ricordare che nessun dispositivo elettronico è completamente immune alle minacce dei criminali informatici. Pertanto, se sospetti che il tuo iPhone sia stato compromesso da un virus o altro tipo di malware, è importante agire rapidamente per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. In questo articolo, ti forniremo le informazioni necessarie su come rimuovere un virus da un iPhone.

Cosa sapere prima su come rimuovere un virus da un iPhone

Prima di iniziare a pensare su come rimuovere un virus da iPhone, siamo sicuri che il dispositivo sia stato realmente infettato da un virus? L’App Store sottopone a esame ogni software inviato per individuare eventuali minacce, il che contribuisce a mantenere il sistema operativo iOS privo di agenti dannosi. Anche se può accadere che vengano commessi errori visto il gran numero di app da controllare, i casi di malware sugli iPhone sono principalmente associati a modelli che sono stati sottoposti a jailbreak, ovvero a un processo che consente al proprietario di accedere a software non controllato dalla società Apple.

In tali situazioni, è molto più probabile che gli app store non ufficiali rilascino app cariche di malware. Sia in questo caso che in generale, la struttura sandbox di iOS dovrebbe impedire all’attacco malware di accedere ad altre applicazioni o al sistema operativo sottostante, per evitare di diffondersi. Se si riscontrano problemi di prestazioni o di funzionamento di alcune app, molto probabilmente questi non sono causati da una minaccia dannosa, ma da un bug.

In tali situazioni, spesso è sufficiente riavviare il dispositivo o eseguire gli aggiornamenti software disponibili per risolvere il problema. Se comunque permangono dei sospetti, è possibile seguire alcuni dei passaggi descritti di seguito per verificare la presenza di eventuali minacce.

Segnali che indicano la presenza di virus sul nostro iPhone

I malware e i virus sono solitamente progettati per operare in modo discreto, senza annunciare la loro presenza, al fine di evitare che il proprietario del dispositivo se ne accorga. Possono però verificarsi alcune stranezze o anomalie che possono indicare la presenza di queste minacce. Bisogna tenere presente che alcuni dei fattori descritti di seguito possono anche essere applicabili a problemi hardware o anomalie del software, quindi la presenza di questi sintomi non significa necessariamente che il dispositivo sia stato infettato da un virus.

Ad esempio, se la durata della batteria diminuisce rapidamente, ciò potrebbe indicare che il malware sta consumando le risorse del sistema, causando un esaurimento dell’energia. In questo caso, è consigliabile controllare lo stato della batteria in ,Impostazioni, poi Batteria e Stato batteria per verificare se si tratta di un problema hardware o di una potenziale infezione. Un altro segnale che il nostro iPhone ha un virus potrebbe essere il surriscaldamento.

Se hai mai utilizzato un gioco graficamente intenso sul tuo iPhone, avrai notato che la potenza di calcolo necessario per eseguire il gioco può causare un aumento della temperatura del dispositivo. Se noti questo comportamento quando l’iPhone non sta eseguendo nessuna attività particolarmente impegnativa, potrebbe essere indicativo della presenza di un virus che sta eseguendo processi in background.

In questo caso, è possibile provare a spegnere e riaccendere il dispositivo per escludere la possibilità di un’app che deve essere riavviata. Se il comportamento anomalo persiste, è consigliabile portare il dispositivo in un centro di riparazioni Apple per una valutazione e un’eventuale riparazione. Una chiara indicazione della presenza di malware sul tuo sistema è rappresentata dalla comparsa di applicazioni non installate da te.

In tal caso, è fortemente consigliato disinstallarle immediatamente e verificare se ciò aiuta a risolvere eventuali altri problemi. La presenza di app non autorizzate potrebbe essere anche un problema del sistema o della memoria del tuo iPhone. Il malware potrebbe provocare il blocco anomalo di alcune app in qualsiasi momento. In questo caso, è possibile tentare di risolvere il problema aggiornando le app interessate.

Altre possibili segnali di presenza di virus

La ricezione improvvisa di finestre pop-up potrebbe essere un segnale che qualcosa non va bene con il tuo iPhone. Questi pop-up possono essere utilizzati per indurti a concedere il permesso per azioni indesiderate, in quanto il testo visualizzato potrebbe non corrispondere a quello che stai effettivamente accettando. Se hai dei dubbi sulla sicurezza del tuo dispositivo, prova a spegnere e riaccendere l’iPhone per verificare se la finestra pop-up scompare.

I malware spesso cercano di dirottare il dispositivo per effettuare chiamate a numeri premium, inviare dati non autorizzati o addirittura partecipare a operazioni di mining di criptovalute, il che può comportare il consumo dei tuoi dati o sorprese spiacevoli nella bolletta del telefono. Se noti questi sintomi, è probabile che il tuo dispositivo sia stato infettato da un malware e dovresti prendere provvedimenti immediati per proteggere la tua privacy e la sicurezza del tuo iPhone.

Un altro possibile segnale di presenza di virus potrebbe essere una app compromessa. Poiché gli hacker non possono accedere direttamente ad iOS, una delle loro strategie più comuni consiste nel compromettere un kit di sviluppo, che a sua volta può essere utilizzato da sviluppatori di app ignari. In questo modo, i truffatori ottengono la possibilità di indirizzarti verso un sito Web pericoloso quando utilizzi l’app che è stata creata utilizzando lo strumento compromesso.

Di solito è facile individuare l’app colpevole, poiché hai problemi solo quando la utilizzi. Un segnale distintivo di questo tipo di attacco è la comparsa di finestre pop-up che ti reindirizzano a una pagina web o all’App Store senza la tua autorizzazione, soprattutto quando utilizzi l’app compromessa. Se sospetti che un’app sia il problema, la prima cosa da fare è controllare se è disponibile una versione aggiornata dell’app, poiché il problema potrebbe essere stato notato e risolto.

Suggerimenti su come rimuovere un virus da iPhone

Per risolvere eventuali problemi di reindirizzamento delle pagine web, puoi provare a cancellare la cronologia e i dati dei siti web. Un altro metodo semplice per risolvere un problema software è spegnere il dispositivo e riavviarlo. Questo potrebbe non eliminare un virus, ma può aiutare a risolvere eventuali problemi con un’app in esecuzione. Una soluzione per risolvere il problema dei virus è sicuramente il ripristino di sistema da un backup.

Se esegui regolarmente il backup del tuo iPhone, in tal caso sarà facile ripristinare il dispositivo dal backup più recente e verificare se il problema è stato risolto. Se il problema persiste anche dopo il ripristino dal backup più recente, potrebbe essere il caso che il malware o altri problemi siano stati inclusi durante il backup dei contenuti del tuo iPhone. In questo caso, ti consigliamo di provare a ripristinare il dispositivo dal secondo backup più recente, e così via.

Se nessuno dei tuoi backup risulta privo di malware o se gli unici backup privi di malware sono inutilizzabili per qualche altro motivo, potrebbe essere necessario iniziare da zero. Per fare ciò, ti consigliamo di pulire completamente il tuo iPhone. Per farlo, segui questa procedura:

Vai su: Impostazioni

Generali

Trasferisci o ripristina iPhone

Cancella tutti i contenuti e le impostazioni.

Successivamente, inserisci il tuo passcode e conferma il processo. Attendi il completamento della cancellazione e poi configura il tuo iPhone come nuovo dispositivo. Questo processo ti consentirà di eliminare eventuali malware e configurare il tuo iPhone come se fosse appena uscito dalla fabbrica. Tieni presente che questa soluzione cancellerà tutti i dati dal tuo telefono, quindi assicurati di avere un backup dei dati importanti su un altro dispositivo o su iCloud prima di procedere con questa operazione.