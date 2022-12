Come rimuovere un disco bloccato nella PS5

Avere a che fare un disco di gioco bloccato nella tua amata PS5 è molto stressante. Il rischio, in tal senso, è farsi prendere da nervoso e frenesia causando danni alla console.

C'è, tuttavia, un semplice trucco che puoi usare per espellere manualmente un disco che ha deciso di stazionare nella PlayStation 5 e non vuole saperne di uscire. Il tutto, ovviamente, senza ricorrere allo smontaggio della macchina che, come ben saprai, va ad invalidare la garanzia. Andiamo ad analizzare la procedura nello specifico.

Come rimuovere facilmente un disco bloccato nella tua PS5

Questo trucco è molto semplice da eseguire e non comporta lo smontaggio di nulla, ad eccezione delle cover, ovviamente.

Fortunatamente, le cover per PS5 sono estremamente facili da rimuovere, in quanto progettate appositamente per il montaggio/smontaggio ai fini della pulizia (o per essere sostituite con una qualsiasi delle coperture sostitutive della gamma Sony).

Segui i passaggi seguenti per espellere in sicurezza un disco bloccato dalla tua PS5:

Assicurati che la console sia spenta e che tutti i cavi siano stati rimossi ;

; Posiziona la tua PS5 su una superficie morbida e rimuovi la base ;

; Posiziona la console in modo che il logo PS sia rivolto verso il basso e l' unità disco sia rivolta alla tua sinistra.

sia rivolto verso il basso e l' sia rivolta alla tua sinistra. Metti le mani agli angoli superiori e solleva delicatamente su e giù per rimuovere il coperchio.

Una volta rimosso il coperchio, cerca il grande pannello grigio chiaro: questa è la tua unità disco.

Vedrai una linguetta adesiva nera che copre una delle viti sull'unità disco. Rimuovi questo coperchio per rivelare la vite sottostante;

che copre una delle viti sull'unità disco. Rimuovi questo coperchio per rivelare la vite sottostante; Prendi un cacciavite a croce e ruota la vite in senso orario fino a quando il disco non è quasi completamente libero;

Una volta che il disco è abbastanza lontano, sarai in grado di rimuoverlo delicatamente. Non forzare l'uscita del disco.

Riposiziona il coperchio mettendolo nella giusta posizione e spingendolo sempre con il massimo della delicatezza.

Se non sei riuscito a rimuovere il disco dalla tua PS5, purtroppo non c'è nient'altro che puoi fare da solo senza invalidare la garanzia della macchina. La soluzione migliore a quel punto sarebbe inviare la tua console PS5 per la riparazione, in modo che un professionista possa rimuovere il disco per te.

Prova questo trucco prima di affidarti all’assistenza

Estrarre qualcosa bloccato nella tua PS5 potrebbe non essere l'incubo che sembra a prima vista. Con questo semplice trucco, puoi rimuovere tu stesso i dischi bloccati con il minimo stress e continuare le tue avventure di gioco in pochissimo tempo.

Se invece hai intenzione di potenziare la tua console con una memoria SSD aggiuntiva, ti invitiamo a dare uno sguardo a questo articolo.