Come rimuovere gli allenamenti di Apple Watch

Rimuovere gli allenamenti di Apple Watch può essere un’operazione molto utile. Che si tratti di una registrazione errata, di un duplicato o di una comune operazione di pulizia del proprio smartwatch, può essere utile la cancellazione di allenamenti registrati sul dispositivo. Questo genere di operazione infatti, permette di mantenere i dati presenti sul proprio Apple Watch più puliti e di facile consultazione. Nella guida di oggi ti spieghiamo come eliminare i dati degli allenamenti dal tuo Apple Watch, la guida è valida dalla prima versione fino ad Apple Watch 6 ed SE.

Rimuovere gli allenamenti di Apple Watch

Per compiere questa azione, a dir la verità piuttosto semplice, non è necessaria un’operazione particolarmente complicata. Nello specifico è necessario interagire con il proprio iPhone in questo modo:

Aprire l’app Attività

andare sulla scheda Allenamenti (anche se è possibile vedere un elenco degli allenamenti nella scheda Cronologia , non è possibile rimuoverli attraverso essa)

(anche se è possibile vedere un elenco degli allenamenti nella scheda , non è possibile rimuoverli attraverso essa) scorrere verso sinistra sull’allenamento che si desidera eliminare e toccare Elimina

toccare Elimina allenamento e dati se si desidera che venga rimosso anche da Apple Health, o solamente Elimina solo allenamento se desideri solo rimuoverlo dall’app Attività.

Una volta terminata l’operazione seguendo la prima via, l’allenamento è eliminato per sempre e tale l’eliminazione si sincronizzerà nel giro di pochi secondi anche sull’Apple Watch.

Come eliminare un allenamento dall’app Health

Se invece si intende agire agire attraverso l’app Health è necessario:

Aprire Health

scorrere fino alla fine di Preferiti

toccare Mostra tutti i dat i, dunque scegliere Allenamenti

i, dunque scegliere scorrere verso il basso, dunque optare per Mostra tutti i dati

individuare l’allenamento interessato dall’operazione e, sulla sinistra, scegliere la voce Elimina

dunque è possibile, anche in questo caso scegliere Elimina allenamento e dati o Elimina solo allenamento.

Anche in questo caso l’operazione è irreversibile e vedrà una sincronizzazione tra i due dispositivi coinvolti nel giro di pochi secondi.

