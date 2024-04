Rendere Android il più sicuro possibile è molto semplice per chiunque, non è un compito cosi arduo come in molti pensano.

Sebbene in sistema operativo di Google sia preso di mira da hacker e cybercriminali vari, infatti, in molti casi con un pizzico di attenzione è possibile evitare disastri, utilizzando questa piattaforma senza particolare stress.

D'altro canto, l'alto livello di personalizzazione e la sua diffusione, rendono Android pressoché d'obbligo per qualunque utente mobile, a meno di non virare verso l'ecosistema Apple, optando per un iPhone con iOS. Rispetto al confronto, per quanto riguarda la privacy, tra Android e iOS, abbiamo già proposto un articolo specifico.

In questo articolo andremo ad elencare una serie di consigli pratici, utili per utilizzare Android e, con il minimo sforzo, ridurre in modo considerevole il rischio di incorrere in problemi lato sicurezza informatica.

Autorizzazioni delle app

Per rendere Android un ambiente di lavoro sicuro è indispensabile sapere cosa sono e come funzionano le autorizzazioni delle app.

Affinché i singoli software funzionino bene, questi devono avere accesso a componenti sensibili del dispositivo. Basti pensare a una qualsiasi app per effettuare videoconferenze.

Per effettuare delle videochiamate, infatti, questi programmi dovranno accedere a microfono e videocamera. Ciò avviene attraverso una richiesta di Android che, di fatto, ti chiede di poter accedere a tali periferiche.

Tutto nella norma... ma se l'app in questione non è quello che sostiene di essere? Utilizza poi un po' di logica: se un'app per la gestione di sfondi o un lettore di eBook chiedono accesso al microfono, c'è qualcosa che non quadra.

Nota bene: esamina regolarmente le autorizzazioni delle app per garantire che le app abbiano accesso solo ai dati necessari. Alcuni malintenzionati, infatti, potrebbero modificare le loro richieste in tal senso e trarti in inganno.

Download di app solo da Play Store di Google

Play Store è la piattaforma ufficiale di Google per lo scaricamento delle App su Android e, soprattutto per quanto concerne la sicurezza, è una garanzia per chi utilizza questo OS.

Per rendere Android un vero e proprio "fortino inespugnabile" sconsigliamo di scaricare e installare le applicazioni che provengono da sviluppatori riconosciuti e affidabili. Google, attraverso le recensioni su Play Store, ti offre diversi livelli di garanzia.

Innanzi tutto, la stessa piattaforma ha dei filtri, tutt'altro che infallibili a dirla tutta, attraverso sui accetta solo app ritenute attendibili. In seconda battuta, le recensioni possono fornire indicazioni chiare rispetto all'attendibilità dell'app. Ovviamente, non basta una dozzina di review positive per sancire la sicurezza di un'app Android. Nel caso di un software con migliaia e migliaia di download e di recensioni positive, puoi comunque avere qualche certezza in più.

Sebbene possano risultare appetibili, i file APK proposti altrove sono potenzialmente molto pericolosi. Questi, di fatto, sono installabili con una certa disinvoltura solo quando vi è la totale certezza che chi offre tali app sia affidabile.

L'importanza degli aggiornamenti

Un aspetto che in tanti sottovalutano sono gli aggiornamenti.

Questi sono fondamentali per rendere Android il più sicuro possibile, sia per quanto riguarda Android stesso, sia per le applicazioni installate. Gli aggiornamenti, infatti, sono l'unico mezzo nelle mani degli sviluppatori per correggere bug e vulnerabilità.

Quando i produttori di app (o gli sviluppatori di Google) individuano una potenziale criticità nel software, agiscono proponendo in tempi relativamente ristretti una patch correttiva. In questo modo, per esempio, viene impedito ai cybercriminali di sfruttare un bug per compromettere dispositivi Android, anche se l'utente non ha avuto nessun atteggiamento rischioso.

Proprio per questo motivo, gli aggiornamenti sono da considerarsi una priorità assoluta.

Cerca di utilizzare password robuste

Questo consiglio va ben oltre la sicurezza su Android. L'adozione di password robuste è la chiave della sicurezza informatica.

I consigli universali, a tal proposito, parlano di parole d'accesso costituite da un minimo di 10 caratteri, che includano maiuscole, minuscole, numeri e simboli. La comodità, quando si parla di password, non paga: se hai difficoltà a memorizzare la parola d'accesso, puoi sempre affidarti a uno dei tanti password manager in circolazione.

Nota bene: un altro possibile consiglio utile in tal senso è quello di cambiare periodicamente le parole d'accesso. Ciò dovrebbe rendere le stesse ancora più efficaci.

L'importanza della crittografia

Un consiglio spesso sottovalutato ma al tempo stesso di vitale importanza è quello di sfruttare una tecnologia come la crittografia.

Con questa soluzione, infatti, è possibile proteggere i dati presenti sul dispositivo da qualunque occhio indiscreto. Tale tecnologia, combinata a una password sicura al posto del classico PIN, offre adeguate certezze anche in caso di furto o smarrimento.

Per ottenere questo vantaggio è possibile andare in Impostazioni - Sicurezza - Esegui crittografia telefono. Da qui, è possibile spuntare anche la casella Crittografia SD.

Solo connessioni WI-FI sicure

Uno dei più grandi rischi nel contesto Android sono le reti WI-FI pubbliche. Attraverso alcun ingegnosi stratagemmi, infatti, i cybercriminali possono spingere l'utente verso linee non sicure.

Per evitare rischi in questo senso è bene disattivare l'opzione di ricerca automatica di reti wireless aperte. Da Impostazioni, vai su Rete e Internet - Internet - Preferenze di rete e agisci sulla voce Attiva Wi-Fi automaticamente.

Un modo per accedere a reti WI-FI pubbliche annullando la maggior parte dei rischi in realtà esiste. Ma di questo parleremo nel successivo capitolo.

Utilizza una VPN

Come affidarsi alla rete WI-FI pubblica di un hotel o di un aeroporto riducendo drasticamente i rischi?

La risposta a tale quesito sono le VPN (Virtual Private Network). Stiamo parlando di strumenti avanzati, in grado di proteggere il trasferimento dati in upload/download che avviene attraverso una connessione. I costi contenuti e i tanti servizi offerti da questi strumenti, li hanno resi ormai un must tanto per i dispositivi Android quanto per gli iPhone o i PC desktop.

Per rendere ancora più efficace questo servizio è possibile agire su Android stesso. Basta andare in Impostazioni - Altro e scegliere VPN in Reti e connessioni Wireless. Nel menu contestuale che appare, va selezionata la voce Sempre con VPN.

Un buon antivirus è una ulteriore garanzia

Così come avviene in ambiente Windows, anche Android è ormai soggetto a un gran numero di malware, trojan e altri agenti malevoli.

Se le pratiche che stiamo elencando sono un aiuto pratico per la prevenzione, i cybercriminali non dormo mai. La loro abilità sorprendente e le strategie sempre nuove rendono talvolta la prevenzione non sufficiente. In questo caso, un ottimo antivirus per Android può fare la differenza.

Se disponibili consigliamo di attivare le opzioni relative alle scansioni in tempo reale, utili per bloccare in tempo record le potenziali minacce. Ovviamente, in caso di comportamenti anomali, è possibile sempre effettuare una scansione più o meno approfondita del dispositivo.

I backup non sono un optional

Che si tratti di attacco informatico o di errore umano, i tuoi dati non sono mai totalmente al sicuro.

Per poter dormire sonni tranquilli, di fatto, i backup solo la soluzione ideale. In questo modo avrai sempre una copia dei tuoi file più preziosi a disposizione, anche in caso di disastro sullo smartphone. A tal proposito abbiamo già parlato delle migliori app per fare backup su Android.