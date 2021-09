Come recuperare il tuo account Facebook quando non riesci ad accedere

Come recuperare un account Facebook quando questo non risulta più accessibile?

Che tu abbia dimenticato la password o pensi che qualche malintenzionato abbia violato il tuo profilo, in questa guida passo passo ti mostreremo come recuperare l’account.

Facebook offre diversi modi automatici per effettuare un recupero. La maggior parte dipende dalle informazioni che hai inserito e convalidato nelle impostazioni del tuo account. Se non lo hai fatto o se le informazioni sono obsolete, le probabilità che tu possa recuperare l’accesso sono scarse.

Tuttavia, la varietà di strade percorribili offre ampio spazio alla speranza di ottenere un risultato positivo per la maggioranza degli utenti.

Tutti i modi per recuperare il tuo account Facebook

Il recupero dell’account Facebook è complicato, soprattutto se non hai impostato alcuna opzione di ripristino. Tieni presente che molte delle opzioni seguenti richiedono tempo e pazienza. Detto questo, molte persone ci sono riuscite nel loro intento dopo tanto tempo e fatica.

Questo social network, giustamente, cerca di tutelare gli utenti da richieste di recupero fasulle, dunque mantiene una politica piuttosto rigida a riguardo. Passiamo dunque ai metodi pratici per ottenere l’accesso all’account bloccato.

Controlla se sei ancora connesso a Facebook da qualche parte

Un consiglio che può sembrare quasi stupido ma che, in molti casi, è in grado di risolvere felicemente la situazione senza alcun tipo di sforzo. Prima di provare a recuperare il tuo account, controlla se hai ancora attivo l’accesso a Facebook su uno dei tuoi dispositivi. Potrebbe trattarsi di un altro browser sul tuo computer, della tua app Facebook per Android o iOS o un browser in ambiente mobile. Anche un semplice tablet o un Kindle può toglierti dai guai, così come un vecchio dispositivo che non usi da qualche settimana/mese.

Se puoi ancora accedere a Facebook, potresti essere in grado di “recuperare” la tua password di Facebook senza utilizzare metodi complessi. Dovrai solamente generare una nuova password e per farlo dovrai seguire questi passaggi: vai in Impostazioni – Protezione e accesso, dunque scorri verso il basso fino ad Accedi e clicca su Modifica password. A questo punto, dovresti inserire la password già esistente: non ricordandola hai due opportunità di superare questo ostacolo: tramite suggerimento del browser (non mostrerà la parola chiave, ma permetterà di inserirla) o ricevere la stessa attraverso la casella di posta elettronica.

Esci dalle sessioni di Facebook

Una volta modificata la password, puoi agire andando a disconnettere le singole sessioni dei vari dispositivi, facendo clic sulle tre righe verticali o fai clic sull’opzione Disconnetti da tutte le sessioni in basso a destra dopo aver espanso l’elenco. Fallo solo se sei sicuro di poter accedere nuovamente all’account.

Ti consigliamo di disconnetterti completamente, a condizione che i tuoi dati di contatto e le impostazioni di sicurezza siano aggiornati. In caso contrario potresti aver perso un’importante chance per recuperare il tuo account Facebook.

Rendi sicuro il tuo account

In questo contesto, puoi anche segnalare le connessioni sospette che non riguardano il tuo IP e/o i tuoi dispositivi. Questo farà apparire un pop-up che mostra i dettagli di quella precisa sessione, per comprendere meglio l’attività in questione.

Fai clic su Account protetto se non riconosci la posizione, il dispositivo e l’ultima attività. Fai clic su Inizia per attivare un processo automatizzato passo dopo passo per proteggere il tuo account.

Reimposta la tua password di Facebook

Nel caso tu abbia subito una intromissione da parte di qualche hacker, è bene agire rapidamente. Se non ricordi la password, c’è la voce Hai dimenticato la password? poco sotto il link di login per Facebook.

Questo ti permetterà di recuperare la tua password in diversi modi. Per prima cosa, dovrai trovare il tuo account. Puoi inserire l’indirizzo email che hai utilizzato per registrarti sul social network o qualsiasi altro indirizzo email secondario che hai aggiunto, oltre al tuo numero di telefono. Se Facebook riesce a trovare il tuo account, puoi scegliere come reimpostare la password.

Nota bene: Se l’hacker ha tentato di cambiare il tuo indirizzo email, dovresti aver ricevuto un messaggio all’indirizzo originale di posta elettronica. Trova questo messaggio perché contiene un collegamento speciale che ti consentirà di annullare la modifica e proteggere il tuo account.

Il consiglio, a grandi linee, è di specificare più indirizzi email di backup. Ricorda che devi mantenere questi account ugualmente sicuri, almeno utilizzando una password complessa e, almeno teoricamente, abilitando l’autenticazione a due fattori sui tuoi account di posta elettronica.

Utilizzare il link Non hai più accesso a questi? se hai perso in qualche modo le email. Facebook chiederà come possono contattarti per verificare la tua identità. Questo può richiedere però molto tempo.

Segnala l’hack dell’account a Facebook

Un altro passaggio per sperare di recuperare il tuo account Facebook è quello di segnalare delle attività di spam che partono dall’account verso gli altri contatti. In questo caso, è necessario segnalare l’account come compromesso alla piattaforma, utilizzando questo indirizzo.

Puoi anche usarlo nel caso in cui hai perso l’accesso al tuo account a causa di un attacco di hacking, in quanto Facebook ti aiuterà a recuperare l’accesso al tuo account.

Rimuovi le applicazioni sospette

Spesso, l’hacker non è una persona malvagia che ha violato casualmente il tuo account. Potresti aver concesso l’accesso a un’applicazione Facebook dannosa che ha successivamente aperto le porte del tuo account al pirata informatico.

Per rimuovere le applicazioni sospette, vai su Impostazioni – App e siti web e sfoglia l’elenco. Fai clic su Visualizza altro per espandere l’elenco di app e siti attivi.

Seleziona con il segno di spunta app o siti Web che non conosci o che non ritieni affidabili e indispensabili, fai poi clic sul pulsante Rimuovi in alto a destra e conferma se desideri anche eliminare post, foto o eventi pubblicati sul tuo diario da queste fonti.

Ti consigliamo inoltre di rimuovere tutte le app e i siti Web non più attivi e funzionanti.

In alternativa, fai clic sul collegamento Visualizza e modifica e modifica le autorizzazioni dell’app, che includono opzioni come l’accesso alle tue informazioni personali e le azioni che può intraprendere autonomamente sul tuo account.

Avverti i tuoi amici di cosa sta succedendo

Dopo aver fatto tutto il possibile per riprendere il controllo del tuo account Facebook violato e prevenire ulteriori danni, informa i tuoi amici e la tua famiglia di cosa sta succedendo.

Questo è un passaggio precauzionale nel caso in cui l’hacker abbia utilizzato il tuo account per contattare le persone a te vicine. Se al momento non riesci ad accedere al tuo account, contatta i tuoi amici di Facebook tramite altri social network, tramite e-mail o chiedi a un amico comune di informarli via Facebook.

Migliora le impostazioni di privacy e sicurezza di Facebook

Una volta ripreso il controllo, ti consigliamo vivamente di rivedere le tue impostazioni di Facebook in questo modo:

In Impostazioni – Generali , aggiorna i dettagli di contatto e aggiungi ulteriori indirizzi email o numeri di cellulare a cui hai accesso. Allo stesso modo, rimuovi quelli non più attivi;

– , aggiorna i dettagli di contatto e aggiungi o a cui hai accesso. Allo stesso modo, rimuovi quelli non più attivi; Vai su Impostazioni – Sicurezza e accesso per impostare misure di sicurezza aggiuntive, inclusi avvisi su accessi non riconosciuti, autenticazione a due fattori e scegli da tre cinque amici fidati che possono aiutarti a recuperare il tuo account in caso di blocco;

– per impostare misure di sicurezza aggiuntive, inclusi avvisi su accessi non riconosciuti, autenticazione a due fattori e scegli da tre cinque amici fidati che possono aiutarti a recuperare il tuo account in caso di blocco; In Impostazioni – Privacy, scegli le impostazioni sulla privacy che preferisci. Ti consigliamo di consentire solo agli amici di vedere i tuoi post futuri e di limitare retroattivamente la visibilità dei post passati.

Tieni presente che la funzionalità di sicurezza più importante che puoi abilitare su qualsiasi tuo account è l’autenticazione a due fattori. Ti consigliamo vivamente di impostare questa preziosa risorsa sui tuoi account social che offrono questa funzione.

Come posso proteggere il mio account Facebook?

Una volta che vieni hackerato, sei costretto a riconoscere tutti gli errori che hai commesso. Non c’è da prendersela più di tanto: succede a molte persone e, la cosa importante, è imparare dai propri errori e non ripeterli.

Questo è il momento di imparare come gli hacker possono attaccare la tua privacy e come proteggerti da loro. Gli hacker non smettono mai di evolversi, quindi la tua conoscenza delle loro tattiche deve stare al passo dei tempi.

Fonte makeuseof.com