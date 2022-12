Se disponi di un documento Word con informazioni sensibili potresti aver bisogno di proteggerlo da persone indiscrete. Un modo semplice per tutelarti è proteggere il tuo materiale tramite password. Non tutti sanno che anche i file Word possono essere protetti tramite una chiave segreta che rende più difficile l'accesso al contenuto a chi non ha autorizzazioni. In questo articolo vogliamo fornirti una guida con tutti i metodi che puoi utilizzare per tutelarti e proteggere i tuoi documenti.

Come proteggere con password un documento di Word in Office 365

Se utilizzi Office 365 e desideri aggiungere una password al documento di Word, procedi nel seguente modo:

Apri il tuo documento Word utilizzando Microsoft Office 365. Seleziona "Informazioni". Fai clic sul widget "Proteggi documento". Dalle opzioni, seleziona "Crittografa con password". Nella finestra di dialogo che si apre inserisci la password che desideri utilizzare per proteggere il documento e premi "OK". Reinserisci la password che hai digitato sopra per confermarla Office 365 dovrebbe ora indicare che è necessaria una password per aprire il documento.

Tieni presente che perdere la password del tuo documento significa perdere l'accesso ad esso. Quindi, scegli una password facile da ricordare e, una volta impostata, annotala da qualche parte in modo da avere un riferimento in caso di smarrimento. Puoi anche utilizzare un gestore di password come Bitwarden che ti aiuta a gestire le chiavi di accesso di applicazioni e siti.

Come proteggere con password un documento di Word su un Mac

Esistono molti modi per aggiungere una password a un documento per gli utenti che utilizzano Mac. Qui ti elenchiamo solo alcuni dei più comuni e dei più semplici.

Come proteggere con password un documento di Word su un Mac utilizzando Pages

Pages è lo strumento di creazione documenti presente di default sui dispositivi Apple. Ecco come puoi proteggere il tuo documento Word con una password usando Pages:

Apri il documento di Word che desideri proteggere con una password utilizzando Pages. Vai su "File", quindi su "Imposta password". Digita la password che desideri utilizzare per proteggere il file, quindi confermala. Sullo stesso widget, puoi aggiungere un suggerimento per darti degli indizi nel caso tu abbia difficoltà a ricordare la tua password. Se lo desideri, puoi selezionare "Ricorda questa password nel mio portachiavi" in modo che la tua password venga compilata automaticamente se apri il documento sul tuo computer. Questo, però, non contribuisce alla tua sicurezza perché se qualcuno usa il tuo Mac può accedere anche al documento con molta facilità. Premi il pulsante "Imposta password" per terminare.

Pages ti consente anche di modificare la password corrente del tuo documento se ritieni che non sia sicura. Per modificare la password del documento, procedi nel seguente modo:

Apri il documento di cui desideri modificare la password con Pages. Vai su "File", quindi su "Cambia password". Digita la vecchia password e poi scrivi una nuova password negli appositi campi. Nell'ultimo campo di testo puoi fornire un suggerimento per la tua password, se lo desideri. Una volta compilati tutti i campi, premi il pulsante "Cambia password" per terminare.

Se desideri rimuovere la password del documento, puoi farlo sempre accedendo nel widget sopra indicato e semplicemente cliccando sul pulsante "Rimuovi password".

Come proteggere con password un documento di Word su un Mac utilizzando Keynote

Keynote è un'altra eccellente app della suite Apple che permette di creare presentazioni, un po’ come Power Point di Windows. Non tutti sanno che puoi aggiungere password ai tuoi documenti Word anche con Keynote. Per farlo, procedi nel seguente modo:

Apri il documento a cui desideri aggiungere una password utilizzando Keynote. Vai al menu e fai clic su "File". Dalle opzioni, seleziona "Imposta password". Nel campo "Password", digitare la password desiderata. Conferma la password che hai appena digitato sopra e fornisci un suggerimento se lo desideri. Premi il pulsante "Imposta password" per terminare.

Come proteggere con password un documento Word su Mac utilizzando Microsoft Word

Se hai installato Microsoft Word sul tuo computer, l'aggiunta di una password a un documento Word non dovrebbe essere un problema. Ecco come procedere per farlo:

Apri il documento che desideri proteggere con password in Word. Apri la scheda "Revisione". Espandi il menu "Proteggi" e seleziona "Proteggi documento" dalle opzioni. Digita la password che desideri utilizzare per aprire il documento e confermala. Nella sezione "Protezione", specifica i tipi di protezione aggiuntivi che desideri che la password fornisca. Fai clic su "OK" per terminare.

Come proteggere con password un documento Word su iPad

Proteggere un documento Word su un iPad può essere una seccatura perché l'app Word per iOS non supporta la funzione password (almeno per ora). Per questo motivo, avrai bisogno dell'aiuto di uno strumento come GroupDocs che ha una funzione chiamata Password Protect File. Ecco come utilizzare questo sito per proteggere con password il documento di Word:

Tramite l'iPad apri il browser e vai al sito di GroupDocs. Se lo desideri puoi cambiare il display in modalità desktop. Tocca il pulsante "Fai clic per sfogliare" per caricare il documento Word che desideri proteggere con una password. Nel campo "Password", digita la password che desideri utilizzare per proteggere il file. Fai clic sul pulsante "Proteggi" per terminare. Clicca sul pulsante "Scarica file" per scaricare il file nella memoria locale.

Tieni presente che puoi caricare e proteggere solo file di dimensioni pari o inferiori a 50 MB. Pertanto, se provi a caricare un documento che supera tale dimensione, questo non verrà elaborato. Inoltre, si consiglia di eliminare il file originale dal dispositivo in modo da poter conservare solo quello protetto.

Come proteggere con password un documento di Word sul Chromebook

Per proteggere un documento word su un Chromebook, avrai bisogno dell'aiuto di un programma di terze parti perché Microsoft Word per Android non ha questa funzione. Un sito Web che puoi utilizzare è lo strumento di protezione fornito sempre dalla piattaforma GroupDocs. Ecco come procedere con il processo:

Sul tuo Chromebook apri il browser e vai allo strumento di protezione della password di GroupDocs. Trascina e rilascia il file che desideri proteggere nella casella di caricamento. Digita la password che desideri utilizzare e premi il pulsante "Proteggi". Fare clic sul pulsante "Scarica file" per scaricare il file protetto nella memoria locale del telefono.

Come proteggere con password un documento di Word su Windows

Microsoft Word è una scelta eccellente per aggiungere password ai documenti di Word se utilizzi Windows. Puoi ottenere Word tramite un abbonamento a Microsoft 365 o acquistando un pacchetto Microsoft Office. Puoi aggiungere una password al tuo documento Word utilizzando l'app, ecco come:

Apri il documento di Word che desideri proteggere. Vai al file e dalla barra laterale sinistra, seleziona "Informazioni". Apri il widget "Proteggi documento". Dal menu, seleziona "Crittografa con password". Digita una password complessa e sicura ma per te facile da ricordare. Premi il pulsante "OK". Conferma la password e premi "OK" per completare il processo.

Tieni presente che se dimentichi o perdi la password del documento, non puoi recuperarla. Pertanto, conserva in posto sicuro le password in modo da non trovarti in difficoltà se la dimentichi. Inoltre, tieni presente che le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Se non disponi di Microsoft Office, segui questi passaggi per aggiungere una password al documento di Word. Sul tuo browser, vai allo sempre al sito GroupDocs e seleziona la funzione Password Protect File.

Tocca il pulsante "Fai clic per sfogliare" per caricare il documento Word che desideri proteggere con una password. Nel campo "Password", digitare la password che si desidera utilizzare. Al termine, premi il pulsante "Proteggi". Fai clic sul pulsante "Scarica file" per scaricare il file nella memoria locale del computer.

In generale, è buona norma eseguire la scansione dei file scaricati da Internet tramite un antivirus per proteggere meglio il computer. Questo è particolarmente importante per i file scaricati da siti Web di terze parti.

Domande frequenti aggiuntive

Come faccio a proteggere con password un PDF sul mio computer?

Il modo migliore per proteggere un PDF su qualsiasi computer o telefono è attraverso un servizio online chiamato TinyWow. TinyWow è il tuo punto di riferimento per tutte le funzioni relative ai PDF. Per proteggere il tuo PDF con una password utilizzando questo strumento, procedi nel seguente modo:

Sul tuo browser vai al sito TinyWow. Tra le varie funzioni presenti cerca "Proteggi PDF". Fai clic sul pulsante "Carica da PC o dispositivo mobile" per caricare il file PDF che si desidera proteggere con una password. Immetti una password adeguata e premi il pulsante "Proteggi". Attendi alcuni secondi per il completamento dell'elaborazione. Una volta che il file è pronto, premi il pulsante "Download" per scaricare il file che hai appena protetto nella memoria locale del tuo dispositivo.

Tieni presente che il sito Web archivia i file elaborati per un'ora dal momento del caricamento. Pertanto, scarica immediatamente il tuo file se è già crittografato, in caso contrario rischi di dover ripetere il processo. Inoltre, se riscontri problemi come ad esempio un errore durante l'elaborazione del file prova un browser diverso dovrebbe risolvere il problema.

Conclusioni

Le password sono un ottimo modo per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi documenti così puoi gestire meglio chi può accedervi. Fortunatamente, hai molte scelte a tua disposizione se vuoi mettere una password ad un documento Word. Per gli utenti Mac, ad esempio, app come Keynote, Pages e Microsoft Word svolgono un lavoro eccezionale. Per gli utenti Windows, MS Word è un'ottima applicazione da usare. Infine, per coloro che desiderano proteggere i propri documenti Word con Chromebook o con iPad, lo strumento è Password Protect File di GroupDocs. Hai già provato a proteggere il tuo documento Word con una password? Quale app hai utilizzato?