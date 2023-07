Come nascondere l’account Instagram per non farti trovare

Per impostazione predefinita, le immagini che condividi sul tuo profilo Instagram possono essere visualizzate praticamente da chiunque si sia registrato con un account alla piattaforma. Se invece preferisci rimanere un po’ in disparte, ci sono alcune cose che puoi fare per nascondere il tuo account e impedire ai tuoi contatti e ad altre persone di trovarti sul social network.

Ad esempio, rimuovendo informazioni specifiche, anche se qualcuno ha il tuo numero di telefono, non sarà comunque in grado di trovarti su Instagram. Segui questa guida per capire come muoverti al meglio.

Rimuovi il tuo account Facebook da Instagram

Per facilitare la condivisione, Instagram ti consente di collegare il tuo account Facebook all’app (e viceversa). Se vuoi impedire alle persone di trovarti su Instagram, ti sconsigliamo questo tipo di connessione.

Collegando i due account, entrambe le app avranno accesso all’elenco degli amici presenti sull’altro social network. Quindi, ogni volta che un tuo amico di Facebook crea un account su Instagram, il tuo profilo verrà visualizzato come suggerimento di amicizia. Poiché questo è qualcosa che vuoi evitare se stai leggendo questa guida, segui questa procedura:

Apri l’app di Instagram sul tuo dispositivo Android;

Tocca l’ icona del tuo profilo circolare in basso a destra;

circolare in basso a destra; Vai al menu dell’hamburger situato nell’angolo in alto a destra del tuo profilo e seleziona Impostazioni dal menu che si apre;

dal menu che si apre; Scorri verso il basso e tocca Centro account in basso;

in basso; Tocca Account nella sezione Impostazioni account ;

nella sezione ; Premi il pulsante Rimuovi accanto al nome del tuo account Facebook;

accanto al nome del tuo account Facebook; Instagram ti chiederà di confermare se desideri “disabilitare le esperienze connesse per il tuo account“: tocca il pulsante blu Continua ;

; Conferma la tua scelta premendo il pulsante Rimuovi nella schermata successiva.

Puoi farlo anche da Instagram su PC. In tal senso:

Nella pagina del feed , fai clic sull’ icona del tuo profil o nell’angolo in alto a destra del display; Seleziona Impostazioni;

, fai clic sull’ o nell’angolo in alto a destra del display; Seleziona Impostazioni; Sul lato sinistro, scorri verso il basso e fai clic sull’opzione Centro account ;

; Seleziona Account a sinistra e quindi fai clic sul tuo account Facebook ;

a sinistra e quindi fai clic sul tuo ; Premi il pulsante Rimuovi accanto al tuo account Facebook.

Una volta scollegato il tuo account Facebook, non rischierai più di apparire come suggerimento di amicizia per nessuno dei tuoi amici di Facebook che si uniscono a Instagram.

Rendi privato il tuo account

Impostare il tuo account su privato è uno dei modi più semplici per rendere il tuo profilo meno visibile. Anche se qualcuno alla fine ti trova, non sarà in grado di vedere i tuoi post a meno che tu non gli dia il permesso esplicito di farlo.

Puoi attivare la modalità privacy sullo smartphone in questo modo:

Vai su Impostazioni – Privacy ;

– ; Quindi attiva l’opzione Account privato in alto;

in alto; Da PC, vai su Impostazioni – Privacy e sicurezza e seleziona l’opzione Account privato.

Rimuovi il tuo numero di telefono da Instagram

Prima di procedere con la rimozione del tuo numero di telefono da Instagram, tieni presente che non sarai in grado di abilitare la funzione di autenticazione a due fattori. Devi anche avere un indirizzo email verificato affinché funzioni, poiché Instagram richiede almeno un modo verificato per contattarti in caso di emergenza.

Puoi disabilitare l’autenticazione a due fattori andando su Impostazioni – Sicurezza – Autenticazione a due fattori e disattivandola da lì.

Per rimuovere il tuo numero di telefono:

Tocca l’ icona del profilo e seleziona Modifica profilo ;

e seleziona ; Scorri verso il basso fino a Impostazioni informazioni personali ;

; Elimina il tuo numero di telefono dal campo apposito;

Da PC, agisci in questo modo:

Fai clic sul pulsante Modifica profilo accanto al nome del tuo profilo Instagram;

accanto al nome del tuo profilo Instagram; Scorri verso il basso e assicurati che la sezione Numero di telefono rimanga vuota;

Nota bene: una volta rimosso il tuo numero di telefono, le persone che hanno salvato lo stesso sul proprio cellulare non saranno in grado di trovarti dopo aver attivato Connetti contatti.

Disattiva la sincronizzazione dei contatti

Probabilmente hai usato tu stesso l’opzione quando stavi configurando il tuo account Instagram per la prima volta. Tuttavia, se desideri rimanere nascosto, dovresti rinunciare a questa funzionalità. Dovrai utilizzare il tuo dispositivo mobile per compiere il seguente intervento:

Vai su Impostazioni – Account sul tuo dispositivo;

– sul tuo dispositivo; Premi l’opzione Sincronizzazione contatti ;

; Disabilita la voce Connetti contatti.

Impedisci ai tuoi amici di trovarti in account simili

La persona (o le persone) da cui stai cercando di nasconderti può facilmente trovarti se segue un account in qualche modo riconducibile al tuo. Per evitare che ciò accada, vai su Instagram dal tuo browser desktop.

Nota bene: per qualche strano motivo non sarai in grado di disattivare questa opzione dal tuo telefono o tablet.

Vai al tuo profilo Instagram sul tuo computer e premi il pulsante Modifica profilo ;

sul tuo computer e premi il pulsante ; Scorri fino in fondo, dove vedrai una casella che puoi deselezionare per impedire al tuo account di apparire quando propone account a un utente;

Clicca sul pulsante blu Invia.

Nota bene: da qui è anche possibile aggiungere o rimuovere il proprio numero di telefono, nel caso in cui non si siano seguiti i passaggi sopra descritti.

Disattiva il tuo stato online

Se vuoi ancora più privacy, disattivare il tuo stato online è un passo nella giusta direzione che potresti fare. Per nascondere il tuo stato agli altri su Instagram per dispositivi mobili, agisci in questo modo:

Vai su Impostazioni – Privacy ;

– ; Tocca Stato attività ;

; Disattiva il pulsante Mostra stato attività (se il pulsante è blu, significa che è acceso, mentre se è grigio, è spento).

In alternativa, puoi fare lo stesso da PC. Basta andare su Impostazioni – Privacy e sicurezza e deselezionare la casella accanto a Mostra stato attività sulla destra.

Blocca determinati account

Vuoi essere assolutamente sicuro che qualcuno non possa trovarti, qualunque cosa accada? Blocca il loro account se conosci il nome utente specifico.

Sullo smartphone, vai semplicemente sul loro profilo e tocca il menu a tre punti nell’angolo del display. Verrà visualizzato un menu a comparsa nella parte inferiore del display: seleziona Blocca da lì.

Da PC, invece, trova i tre punti accanto al loro nome utente Instagram e seleziona Blocca dalla finestra pop-up.

Disattiva temporaneamente il tuo account

L’unico modo per essere sicuri al 100% che qualcuno non ti troverà mai su Instagram è cancellare il tuo account. Ma dal momento che questo intervento è un po’ drastico, puoi scegliere invece di disabilitare temporaneamente lo stesso.

Ciò significa che le tue foto, i Mi piace e i commenti saranno nascosti fino a quando non decidi di accedere nuovamente all’app.

Per disattivare il tuo account devi utilizzare Instagram su un PC o accedere al tuo account tramite un browser da mobile. In tal senso:

Vai al tuo profilo e premi il pulsante Modifica profilo ;

; Fai clic sull’opzione Disattiva temporaneamente il mio account in basso;

in basso; Seleziona un motivo per cui stai disattivando il tuo profilo e digita nuovamente la password ;

; Fai clic su Disattiva temporaneamente il tuo account e poi su Sì per confermare la tua scelta.

Nota bene: puoi disattivare il tuo account solo una volta alla settimana.

Domande frequenti

Ecco alcune domande che potresti porre riguardo la possibilità di nascondere il tuo account Instagram e temi simili.

Posso controllare chi mi invia messaggi su Instagram?

Se desideri controllare con chi interagisci su Instagram tramite i messaggi diretti, puoi farlo. Vai su Impostazioni – Privacy – Messaggi e imposta Richieste di messaggi per le persone che ti seguono e per quelle che non lo fanno.

Ciò significa che i messaggi diretti non andranno automaticamente nella tua casella di posta di Instagram, ma verranno archiviati in una scheda Richiesta da dove puoi eliminarli rapidamente. Assicurati anche di modificare le impostazioni per chi può aggiungerti in Chat di gruppo e Gruppi se non vuoi socializzare più del necessario.

Come faccio a rimuovere un follower su Instagram?

Vai al tuo profilo e tocca Follower accanto alla tua immagine del profilo. L’elenco degli account che ti seguono diventerà visibile. Tocca il pulsante Rimuovi accanto all’account da cui non vuoi più farti seguire per eliminarlo dal tuo elenco.

Nota bene: Instagram non avviserà quel particolare account che lo hai rimosso.

Se blocco un account, la persona dietro di esso può comunque contattarmi/seguirmi tramite un altro account?

Sfortunatamente sì. Questo è il motivo per cui ti consigliamo di rendere privato il tuo account, in modo da poter controllare qualsiasi account che desideri seguirti e identificare potenziali account loschi che non desideri avere nel tuo elenco.

Infine, se hai problemi di riservatezza anche su altri social network, ti consigliamo di dare, per esempio, uno sguardo a questo articolo che parla proprio della impostazioni di privacy relative a Facebook.