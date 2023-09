Come nascondere un account Instagram

Hai mai desiderato mantenere il tuo account Instagram nascosto da occhi indiscreti? Sei preoccupato che chiunque possa vedere le tue foto e i tuoi post? Non preoccuparti, perché abbiamo la soluzione per te. Ti mostreremo come proteggere la tua privacy su questa popolare piattaforma di social media. Di default, le tue immagini sono accessibili a chiunque abbia un account Instagram, ma con pochi semplici passaggi puoi rendere il tuo profilo invisibile agli estranei. Scopri come rimuovere informazioni personali, impedendo agli altri di trovarti anche se hanno il tuo numero di telefono.

Rimuovi il tuo account Facebook da Instagram

Per facilitare la condivisione, Instagram ti consente di collegare il tuo account Facebook all’app (e viceversa). Se non vuoi che le persone ti trovino su Instagram, ti sconsigliamo di farlo. Collegando i due account, entrambe le app avranno accesso all’elenco degli amici dell’altro. Quindi, ogni volta che un tuo amico di Facebook crea un account su Instagram, il tuo profilo verrà visualizzato come suggerimento di amicizia. Poiché vogliamo evitare ciò, ti consigliamo di rimuovere la connessione del tuo account Facebook da Instagram. Ecco come farlo:

1. Apri l’app di Instagram sul tuo dispositivo Android.

2. Tocca l’icona del tuo profilo circolare in basso a destra.

3. Vai al menu dell’hamburger nell’angolo in alto a destra del tuo profilo e seleziona “Impostazioni”.

4. Scorri verso il basso e tocca “Centro account” nella sezione “Impostazioni account”.

5. Tocca “Account”.

6. Premi il pulsante “Rimuovi” accanto al nome del tuo account Facebook.

7. Instagram ti chiederà di confermare se desideri “disabilitare le esperienze connesse per il tuo account”. Tocca il pulsante blu “Continua”.

8. Conferma la tua scelta premendo il pulsante “Rimuovi” nella schermata successiva.

Puoi anche eseguire questa operazione su Instagram sul PC. Ecco come:

1. Nella pagina del feed, fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo.

2. Seleziona “Impostazioni”.

3. Sul lato sinistro, scorri verso il basso e fai clic su “Centro account”.

4. Seleziona “Account” a sinistra e poi fai clic sul tuo account Facebook.

5. Premi il pulsante “Rimuovi” accanto al tuo account Facebook.

Una volta scollegato il tuo account Facebook, non rischierai più di apparire come suggerimento di amicizia per nessuno dei tuoi amici di Facebook che si uniscono a Instagram.

Come rendere privato il tuo account Instagram

La configurazione del proprio account come privato rappresenta uno dei metodi più semplici per rendere il proprio profilo meno visibile. Anche nel caso in cui qualcuno riesca a individuare l’account, non sarà in grado di visualizzare i post, a meno che non venga fornito esplicitamente il permesso. È possibile attivare la modalità di privacy sui dispositivi mobili accedendo alle “Impostazioni” e successivamente selezionando l’opzione “Privacy”.

Da qui, è necessario attivare l’opzione “Account privato” posizionata nella parte superiore della schermata. Nel caso di utilizzo di un computer, sarà sufficiente accedere alle “Impostazioni” e successivamente selezionare “Privacy e sicurezza”, per poi attivare l’opzione “Account privato”.

Come rimuovere il numero di telefono da Instagram

Prima di procedere con la rimozione del numero di telefono associato al tuo account Instagram, è importante tenere presente che questa azione comporterà l’impossibilità di abilitare la funzione di autenticazione a due fattori. Sarà necessario avere un indirizzo email verificato poiché Instagram richiede almeno un metodo di contatto verificato per scopi di emergenza.

Per disabilitare l’autenticazione a due fattori, è possibile seguire il percorso “Impostazioni -> Sicurezza -> Autenticazione a due fattori” e disattivarla da lì. Per rimuovere il numero di telefono associato al tuo account, è possibile seguire i seguenti passaggi:

1. Toccare l’icona del profilo presente nell’app di Instagram.

2. Selezionare “Modifica profilo”.

3. Scorrere verso il basso fino a raggiungere la sezione “Impostazioni informazioni personali”.

4. Eliminare il numero di telefono dal campo dedicato.

5. Su un computer, fare clic sul pulsante “Modifica profilo” accanto al nome del profilo Instagram.

6. Scorrere verso il basso e assicurarsi che la sezione “Numero di telefono” rimanga vuota.

Una volta rimosso il numero di telefono, le persone che avevano salvato il tuo numero di telefono nei loro contatti non saranno in grado di trovarti dopo aver attivato la funzione “Connetti contatti”.

Come disattivare la sincronizzazione dei contatti

Per inciso, è probabile che tu abbia utilizzato personalmente l’opzione durante la configurazione del tuo account Instagram iniziale. Se desideri mantenere la tua presenza nascosta, dovrai rinunciare a questa funzionalità. Sarà necessario utilizzare il tuo dispositivo mobile a tal fine. Accedi a ‘Impostazioni -> Account’ sul tuo dispositivo. Seleziona l’opzione ‘Sincronizzazione contatti’ e disattiva ‘Connetti contatti’ da lì.

Disattiva lo stato online

Se si desidera ottenere un livello di privacy ancora maggiore, disattivare lo stato online rappresenta un passo nella giusta direzione. Al fine di nascondere il proprio stato online agli altri utenti su Instagram tramite dispositivi mobili, è possibile seguire i seguenti passaggi: accedere alle “Impostazioni” e selezionare “Privacy”. Successivamente, toccare “Stato attività” e disattivare il pulsante “Mostra stato attività”.

Nel caso in cui il pulsante appaia in colore blu, ciò indica che è attivo, mentre se appare in grigio, è disattivato. In alternativa, è possibile seguire lo stesso procedimento utilizzando un PC, accedendo alle “Impostazioni” e selezionando “Privacy e sicurezza”. Successivamente, deselezionare la casella accanto a “Mostra stato attività” situata sulla destra.

Come disattivare temporaneamente l’account Instagram

L’unico metodo per garantire al 100% che qualcuno non ti trovi mai è cancellare il tuo account. Poiché questa opzione è piuttosto drastica, puoi invece scegliere di disabilitare temporaneamente il tuo account e godere di una maggiore tranquillità. Ciò comporterà la nascita delle tue foto, dei Mi piace e dei commenti fino a quando deciderai di accedere nuovamente all’applicazione. È possibile disattivare il proprio account solo una volta alla settimana.

Per procedere con la disattivazione del tuo account, è necessario utilizzare Instagram su un computer o accedere al proprio account tramite un browser mobile. Sposta il cursore sul tuo profilo e seleziona l’opzione “Modifica profilo”. Successivamente, fai clic sull’opzione “Disattiva temporaneamente il mio account” posizionata nella parte inferiore.

Seleziona un motivo per la disattivazione del tuo profilo e reinserisci la password. Fai clic su “Disattiva temporaneamente il tuo account” e successivamente su “Sì” per confermare la tua scelta.