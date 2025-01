Come massimizzare l'autonomia della batteria sugli iPhone: 11 suggerimenti efficaci

La durata della batteria è uno degli aspetti più importanti per gli utenti di iPhone, specialmente per i modelli più recenti. Sebbene le batterie siano progettate per garantire prestazioni ottimali durante un'intera giornata di utilizzo, ci sono diverse impostazioni che si possono regolare per migliorare ulteriormente l'autonomia. Ecco 11 consigli pratici per ottimizzare la durata della batteria del vostro dispositivo.

Disattivare la funzione schermo sempre attivo

I modelli di iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dispongono dell'impostazione "Schermo sempre attivo", che consente a una versione semi-opaca della schermata di blocco di rimanere visibile anche quando il dispositivo è bloccato. Sebbene questa funzione consenta di vedere notifiche, l'ora e altre informazioni senza sbloccare il telefono, può intaccare la durata della batteria. La disattivazione di questa opzione è semplice: basta andare su Impostazioni, poi su Schermo e luminosità e disattivare "Schermo sempre attivo". In questo modo, lo schermo si spegnerà completamente quando il dispositivo è inattivo, contribuendo a preservare l'energia.

Disattivare il feedback aptico

Il feedback aptico fornisce una sensazione di vibrazione quando si interagisce con il dispositivo, ma può influire sulla durata della batteria in modo significativo. Per i modelli a partire da iPhone XR e successivi, disattivare questa funzione è un buon passo per mantenere la carica. Per farlo, accedere a Impostazioni, selezionare Suoni e feedback aptico e impostare l'opzione su "Non riprodurre mai". Per ridurre ulteriormente il consumo energetico, è possibile disabilitare il feedback aptico della tastiera seguendo lo stesso procedimento e disattivare l'opzione "Feedback aptici di sistema".

Disabilitare il rilevamento "Ehi Siri"

Se non utilizzate frequentemente Siri, il rilevamento dell'assistente vocale può risultare superfluo e contribuire al consumo della batteria. Invece di mantenere questa opzione attiva, potete facilmente disattivarla. Accedete a Impostazioni, selezionate Siri e disattivate l'impostazione "Rileva". In questo modo, Siri sarà comunque accessibile tenendo premuto il tasto laterale, ma senza sprecare energia per il rilevamento vocale costante.

Ridurre il numero di notifiche

Le notifiche possono avere un impatto considerevole sulla durata della batteria, specialmente se molte app inviano avvisi costanti. Ogni volta che ricevete una notifica, il display si illumina, producendo suoni o vibrazioni, tutte cose che consumano energia. Per ottimizzare la batteria, andate su Impostazioni e selezionate Notifiche. Qui potete scorrere l'elenco delle app e modificare il comportamento delle notifiche o disattivare quelle che non vi interessano affatto. Meno notifiche significano meno interazioni con il display e, di conseguenza, un consumo ridotto.

Disattivare la condivisione AirDrop

AirDrop è una funzione utile per condividere contenuti con facilità, ma mantenerla attiva continuamente può ridurre la durata della batteria. Se desiderate disattivare la ricezione, navigate su Impostazioni, poi su Generali e AirDrop, quindi selezionate "Ricezione non attiva". Questa modifica non disabilita AirDrop completamente, ma impedisce al vostro iPhone di ricevere richieste quando non necessario, ottimizzando così il consumo energetico.

Disattivare le attività in tempo reale

Le attività in tempo reale, disponibili sugli iPhone 14 e successivi, forniscono informazioni aggiornate direttamente sulla schermata di blocco, come risultati sportivi o aggiornamenti di ordini. Tuttavia, queste funzionalità possono comportare un consumo energetico più alto. Se non sono di vostro interesse, potete disattivarle. Andate su Impostazioni, selezionate l'app che vi interessa e disattivate le attività in tempo reale. Inoltre, potete accedere a Impostazioni > Face ID e codice e disattivare "Attività in tempo reale" dalla sezione "Consenti accesso se bloccato", per ridurre ulteriormente il consumo della batteria.

Verificare i widget nella schermata di blocco

La personalizzazione della schermata di blocco con widget può essere un modo pratico per accedere alle informazioni rapidamente, ma alcuni widget potrebbero richiedere aggiornamenti costanti, consumando così energia. Per gestire quali widget siano visibili, tenete premuto a lungo sulla schermata di blocco, selezionate "Personalizza" e modificarli a vostro piacimento. Rimuovendo i widget non necessari, si può contribuire a risparmiare batteria.

Ridurre la frequenza di aggiornamento dello schermo

Gli smartphone più moderni, in particolare la serie Pro di iPhone, utilizzano la tecnologia ProMotion, che offre una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sebbene questa funzione migliori la fluidità dei contenuti, consuma più energia. Per ottimizzare il consumo, si può limitare il refresh rate a 60 fotogrammi al secondo. Per farlo, andate su Impostazioni, quindi su Accessibilità, Movimento e attivate l’opzione "Limita frequenza fotogrammi", così otterrete un funzionamento più efficiente senza compromettere eccessivamente la qualità visiva.

Disattivare l'aggiornamento delle app in background

Alcune app sono progettate per aggiornarsi automaticamente in background, il che può comportare un elevato consumo di batteria. Per determinarne l'impatto, accedete a Impostazioni, poi Generali e Aggiorna app in background. Qui potete scegliere di disattivare l'aggiornamento per tutte le app o gestirlo singolarmente. Adottando quest'approccio, sarà più facile identificare quali applicazioni stanno causando un notevole dispendio energetico.

Usare la ricarica ottimizzata

La ricarica ottimizzata è un'importante funzionalità che aiuta a preservare la salute della batteria a lungo termine. Consente di limitare il tempo in cui l’iPhone rimane sopra l’80% di carica, riducendo così il rischio di deterioramento della batteria. Attivando questa funzione, l’iPhone apprende le abitudini di ricarica quotidiane e, quando si prevede un lungo periodo di connessione al caricabatterie, posticipa il caricamento oltre l’80% fino a quando non vi è necessità. Per abilitare questa opzione, recatevi in Impostazioni, quindi Batteria e Stato della batteria, da qui attivate Caricamento ottimizzato.

Modalità risparmio energetico

Tra le opzioni disponibili, la modalità “Risparmio energetico” rappresenta una delle più efficaci per estendere la durata della batteria. Questa funzione riduce il consumo energetico dell’iPhone o dell’iPad quando la carica scende a livelli critici. Selezionando Impostazioni e poi Batteria, potrete attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico. Inoltre, se desiderate rendere questa opzione accessibile dal Centro di Controllo, andate su Impostazioni, Centro di Controllo e personalizzate i controlli per aggiungere Risparmio energetico. Attivando questa modalità, si utilizzerà l’iPhone più a lungo, tuttavia alcune funzioni potrebbero richiedere più tempo per l’aggiornamento. L’indicatore della batteria nella barra di stato diventerà giallo per mostrare che la modalità è attiva e si disattiva automaticamente una volta che la carica raggiunge l'80%.

Questi suggerimenti possono aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra batteria, prolungando l'uso del vostro iPhone durante la giornata.