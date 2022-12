Come forzare l'uscita da un'app in Windows 11

Hai aperto un'app sul tuo laptop o PC desktop e stai iniziando a usarla, poi all'improvviso smette di rispondere ai tuoi comandi. Apparentemente nulla può farla ricominciare a funzionare, e anche la X nell'angolo in alto a destra non sembra chiudere il programma.

Si tratta di una situazione in cui, bene o male, ci siamo trovato tutti almeno una volta. Anche se potrebbe farti venire voglia di spegnere il computer e riavviarlo, spesso non è necessario effettuare un’azione così drastica. Se c'è solo un'app che causa il problema, puoi forzarne l'uscita.

Anche se il problema può essere più ampio, come l’esaurimento delle risorse del computer, questa azione dovrebbe essere propedeutica a uno sblocco del sistema operativo. Come è possibile forzare l’uscita da un’app di Windows 11? In questo articolo esamineremo le tre vie percorribili.

Come forzare l'uscita da un'app di Windows 11 utilizzando una scorciatoia da tastiera

La soluzione più semplice è utilizzare la scorciatoia da tastiera predefinita per forzare la chiusura delle app. Alt + F4 di solito chiude l'app selezionata, anche se potrebbe essere necessario premere anche il tasto Fn su alcuni computer.

Come forzare l'uscita da un'ap utilizzando Task Manager

Questo potrebbe essere il metodo che ti è più familiare e ti consente di chiudere qualsiasi app aperta, anche se non è selezionata.

Apri Task Manager, cercandolo o usando la scorciatoia Ctrl - Maiusc - Esc. A questo punto dovresti vedere un elenco di tutte le app aperte. Fai clic con il pulsante destro del mouse su quella che desideri chiudere, quindi fai clic su Termina attività.

Come forzare l'uscita da un'app di Windows 11 utilizzando il prompt dei comandi

Se nessuno di questi funziona o stai solo cercando un metodo alternativo rispetto ai precedenti, le app aperte possono anche essere chiuse manualmente tramite la finestra del prompt dei comandi.

Procedi dunque in questo modo:

Apri la finestra Esegui, cercandola o usando il tasto Windows - R;

Digita cmd e premi invio. In questo modo si aprirà la finestra del prompt dei comandi;

Digita tasklist e premi invio. Verrà visualizzato un elenco di tutte le attività attualmente in esecuzione (la maggior parte saranno in background);

Identifica il nome dell'app che desideri chiudere, quindi digita taskkill /im NomeApp.exe /t /f (sostituendo NomeApp.exe con il nome esattamente come appare nell'elenco);

Premi invio e dovresti vedere un messaggio che conferma che il processo è stato completato.

Se hai riaperto l'app ma continua a bloccarsi o non funziona correttamente, vale la pena controllare se ci sono aggiornamenti o se è necessario reinstallare l'app. In alternativa, il riavvio del dispositivo o l'aggiornamento all'ultima versione di Windows 11 potrebbe risolvere il problema una volta per tutte.