Come eseguire il downgrade da iOS 17 Beta ad iOS 16.5 – Tutorial

Sono passate poche settimane dal lancio della versione beta di ios 17 durante lo scorso WWDC2023 e sono già tantissimi gli utenti che hanno effettuato l’update alla versione beta di iOS 17. Essendo però ancora una versione beta sono molti i problemi riscontrati dagli utenti e sono molti quelli che stanno cercando un metodo per effettuare il downgrade da iOS 17 beta a iOS 16.5 in modo da tornare ad una versione più stabile del sistema operativo di iPhone.

La procedura di downgrade non è semplice e potrebbe richiedere svariati passaggi che un utente poco esperto potrebbe non essere in grado di seguire, In questo caso però ci vengono in aiuto alcuni software di terze parti, come ReiBoot di Tenorshare, che ci consentono di effettuare con pochi click il downgrade da iOS17 beta ad iOS 16.5 o successivi.

Come fare il downgrade di iOS17 – Videoguida

Prima di iniziare: quello che devi sapere prima di effettuare il downgrade da iOS 17.

Apple lancia, in occasione dell’evento WWDC, le nuove versioni di iOS e quest’anno siamo arrivare ad iOS 17 beta. L’obiettivo principale del lancio anticipato della versione beta è duplica: dare accesso anticipato alle nuove funzionalità agli appassionati e raccogliere dagli utenti segnalazioni relative a bug, malfunzionamenti e problemi in modo da poter arrivare al lancio di una versione stabile priva di errori.

Se hai già scaricato ed installato la versione beta di iOS 17 sul tuo iPhone, potresti già aver provato con soddisfazione le tante nuove funzionalità, ma potresti anche aver riscontrato qualche problema e potresti quindi valutare il downgrade di iOS 17 Beta a iOS 16.5 per principalmente questi trei motivi:

La beta di iOS 17 rallenta il dispositivo La beta presenta così tanti bug che non è possibile utilizzare quotidianamente l’iPhone Preferisci aspettare il rilascio ufficiale di iOS 17 prima di effettuare l’aggiornamento.

Se hai deciso di fare il downgrade hai la necessità di trovare il metodo corretto per farlo senza intoppi. Devi anche tenere bene a mente che prima di procedere è necessario eseguire un backup di tutti i dati salvati sul tuo iPhone in modo da evitare eventuali perdite di dati. Va anche ricordato che è sempre una buona abitudine fare un backup prima di ogni aggiornamento o downgrade.

ReiBoot: il migliore software per il downgrade di iOS 17

Come pensi di procedere al downgrade di iOS 17? Se posso permettermi un consiglio, potresti provare Tenorshare ReiBoot, quello che è il migliore e più semplice programma da utilizzare per il downgrade di iOS. Il punto di forza è la sua semplicità di utilizzo che ci permette, con solo pochi click, di andare ad effettuare tutte le operazioni, è sicuramente il metodo più semplice e veloce per ritornare alla versione precedente di iOS che ho testato in questi miei anni di smanettamenti nel mondo Apple, oltretutto non richiede nessuna particolare conoscenza e non serve effettuare il jailbreak.

Come effettuare il downgrade da iOS 17 beta ad iOS 16.5 con ReiBoot.

Naturalmente il primo step è quello di scaricare ed installare ReiBoot sul tuo PC o Mac A questo punto devi connettere il tuo iPhone tramite cavo e cliccare sulla voce iOS Upgrade/Downgrade Nella pagina successiva, clicca su Downgrade per iniziare i passaggi verso il ritorno ad iOS 16.5 dalla versione beta di iOS 17 A questo ReiBoot ci proporrà un firmware da scaricare e non ci resta da far altro che confermare tramite il tasto Download Una volta che il download è completato puoi iniziare l’operazione cliccando su Initiating Downgrade Il procedimento verrà completato in pochi minuti, adesso puoi impostare nuovamente il tuo iPhone e procedere col ripristino dei dati dal backup fatto all’inizio Ben fatto, sei ritornato ad iOS 16

Video guida: Come disinstallare il profilo beta di iOS 17 da iPhone/iPad

Come procedere al downgrade usando iTunes

Se preferisci, puoi usare anche iTunes per effettuare il downgrade da iOS 17 ad iOS 16 invece di usare ReiBoot, ma questo metodo necessita di qualche passaggio in più e non è propriamente immediato, soprattutto tenendo conto che iTunes è ormai un programma obsoleto.

Il primo passaggio è quello di aprire iTunes e di andare su ipsw.me per scaricare il file IPSW di iOS 16.5 per il proprio modello di iPhone Adesso devi collegare iPhone al Mac tramite cavo ed aprire iTunes Clicca e tieni premuto il tasto Shift e clicca su Restore iPhone Apri il Finder del tuo Mac, premi e tieni premuto il tasto Option e clicca su Check for Update Seleziona il file scaricato al punto 1 e premi su Restore/Update e poi su conferma iTune inizierà il processo di downgrade del tuo iPhone Adesso puoi impostare il tuo iPhone e procedere con il ripristino dei dati da backup

Funzionalità extra di Tenorshare ReiBoot

Le funzioni di ReiBoot non si limitano al semplice downgrade di iOS, il software può essere utilizzato per molti altri scopi e torna utile anche per effettuare l’aggiornamento ad iOS 17 beta, entrare ed uscire dalla modalità recovery di iPhone, effettuare un reset completo del dispositivo e riparare i problemi che affliggono macOS e che possono comprometterne l’utilizzabilità

Conclusioni e consigli finali

La nuova versione di iOS 17 porta molte novità interessanti, ma il suo essere appunto una beta porta con sé anche bug e problemi. Se sei un utente esperto e sai cosa stai facendo puoi effettuare l’upgrade, se non sei sicuro al 100% dei rischi allora evita questo step. Se, invece, hai già effettuato questo passaggio e vuoi effettuare il downgrade ad iOS 16.5 allora ti consiglio di utilizzare Tenorshare ReiBoot per completare tutte le operazioni con pochi e semplici click.