Come disattivare il riepilogo delle notifiche per i messaggi su iPhone con iOS 18.3 e superiori

Gli utenti di iPhone che utilizzano iOS 18.3 e versioni successive possono esplorare la nuova funzionalità di riepilogo delle notifiche, progettata per semplificare e sintetizzare le avvertenze ricevute. Tuttavia, il sistema di intelligenza artificiale di Apple si dimostra spesso troppo letterale nell'interpretare i messaggi di testo, il che porta a malintesi comici e a riassunti che non rispecchiano il contesto delle conversazioni. Scopriamo come disattivare questo strumento per i messaggi, preservando il tono e l'umorismo originale.

La vulnerabilità dell'intelligenza artificiale di Apple nella lettura dei messaggi

Molti utenti si sono accorti che quando ricevono messaggi da amici che usano espressioni colloquiali o sarcasmo, la reazione dell'intelligenza artificiale di Apple è piuttosto imprevista. Un messaggio del tipo "Sto morendo dal ridere" potrebbe venire interpretato come un appello a soccorso medico, anziché come una semplice reazione a una situazione imbarazzante. Questo porta a riassunti che, a volte, risultano esilaranti, ma non catturano affatto il vero significato del messaggio.

La questione tocca anche il modo in cui vengono percepite le esagerazioni e lo slang: elementi che normalmente arricchiscono il linguaggio quotidiano, ma che per Apple Intelligence diventano fonte di confusione. Di conseguenza, il riepilogo dei messaggi può spaziare da risposte nettamente inaccurati a interpretazioni che sfiorano l'assurdo.

Come disattivare il riepilogo delle notifiche per i messaggi

Se ritieni che i riassunti automatici dei messaggi non facciano per te e preferisci mantenere intatta l’essenza delle conversazioni con gli amici, disattivare questa funzionalità è semplice e veloce. Segui i passi successivi:

Accedi alle impostazioni: Cerca l'icona delle impostazioni, simile a un ingranaggio, sulla schermata principale del tuo iPhone e aprila. Trova la sezione App: Scorri verso il basso fino a trovare la sezione dedicata alle App, situata nel menu delle impostazioni. Seleziona Messaggi: All'interno della sezione App, tocca l'opzione Messaggi per entrare nelle impostazioni relative ai tuoi SMS e iMessage. Disattiva il riepilogo dei messaggi: Cerca l'opzione "Riepiloga messaggi" e sposta il cursore su "off". Così facendo, i tuoi messaggi torneranno a essere visualizzati nella loro versione completa, conservando sarcasmo, battute interne e ogni sfumatura del linguaggio, proprio come dovevano essere letti inizialmente.

Adesso il tuo iPhone continuerà a fornirti riassunti intelligenti in applicazioni dove possono rivelarsi utili, come Mail o News, ma le tue conversazioni rimarranno immuni dalle interpretazioni ben intenzionate ma inadeguate dell'intelligenza artificiale.

Approfondimenti su iOS 18.4 e altre funzionalità

Una volta sistemato il problema dei riassunti nei messaggi, perché non approfondire anche altre funzionalità recentemente introdotte? La release di iOS 18.4 offre diverse novità interessanti che vale la pena scoprire. Dalle nuove opzioni per migliorare l’esperienza d’uso agli strumenti utili per la scrittura e gestione dei documenti, l’aggiornamento promette di arricchire ulteriormente l’utilizzo del tuo dispositivo.

Per ulteriori chiarimenti sulle funzionalità meno conosciute, potresti documentarti sui cambiamenti apportati all'app Note di iOS 18, che adesso include anche la possibilità di riassumere note audio e trascrizioni di chiamate. Tieni sempre d’occhio le ultime novità per sfruttare al meglio la potenza del tuo iPhone.