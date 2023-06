Come controllare la temperatura della CPU su Windows 11

Sei preoccupato che la CPU del tuo PC si surriscaldi, ma non sei sicuro delle temperature che raggiunge? Non preoccuparti. Sia che tu stia lavorando su un progetto intensivo o semplicemente desideri monitorare le prestazioni del tuo sistema, ci sono metodi semplici e gratuiti per controllare la temperatura del processore sul tuo PC Windows 11. Con l’aiuto di un metodo integrato e alcune app gratuite di terze parti, puoi scoprire rapidamente e facilmente la temperatura del tuo processore. Questo ti permetterà di prendere le giuste precauzioni per evitare il surriscaldamento e garantire il corretto funzionamento del tuo computer. Continua a leggere per scoprire come controllare la temperatura della CPU e mantenere il tuo sistema sotto controllo.

Qual è una temperatura normale per la CPU

La temperatura normale per la tua CPU può variare a seconda delle attività che stai svolgendo sul tuo PC. Se stai eseguendo applicazioni o giochi che richiedono un utilizzo intensivo del processore, è normale che la temperatura della CPU aumenti. È preferibile mantenere la temperatura massima della CPU intorno ai 70 gradi Celsius per un funzionamento ottimale. Mantenere la temperatura entro questo range aiuta a evitare surriscaldamenti e garantisce prestazioni stabili e affidabili del processore.

È importante tenere presente che ogni processore può avere specifiche termiche diverse, quindi è sempre consigliabile consultare le informazioni specifiche del produttore per conoscere i limiti termici consigliati per il proprio modello di CPU. È importante garantire una corretta ventilazione del sistema e un’adeguata dissipazione del calore per mantenere la temperatura della CPU entro limiti accettabili.

Come controllare le temperature da BIOS

Per trovare la temperatura della tua CPU su alcuni computer, puoi utilizzare il menu UEFI della tua macchina, comunemente indicato come BIOS. Questo menu fornisce diverse informazioni sul tuo sistema, tra cui a volte la temperatura del processore. È importante notare che questo metodo ha un piccolo inconveniente: mostra la temperatura della CPU quando Windows 11 non è caricato.

Pertanto, se stai cercando di determinare se un’applicazione o un gioco specifico sta causando il surriscaldamento della CPU, non sarai in grado di utilizzare questo metodo per investigare il problema. Non tutti i menu del BIOS offrono informazioni sulle temperature della CPU, quindi potresti non trovare dati utili a seconda del dispositivo che stai utilizzando.

Se desideri comunque provare questo metodo, segui i seguenti passaggi:

Apri l’app Impostazioni del tuo PC Windows 11 premendo contemporaneamente i tasti Windows + I. Nella barra laterale sinistra, seleziona “Sistema“. Nel riquadro di destra, scegli “Ripristino“. Nella pagina “Ripristino“, accanto a “Avvio avanzato“, fai clic su “Riavvia ora“. Nel prompt che appare, seleziona “Riavvia ora“. Una volta che il PC si riavvia, nel menu aperto, vai su Risoluzione dei problemi > Impostazioni firmware UEFI e clicca su “Riavvia“. Sarai quindi indirizzato al menu BIOS/UEFI. Cerca la temperatura corrente della tua CPU accanto a “CPU Core Temperature” o a un’opzione simile nella pagina principale del BIOS/UEFI. Se non trovi questa opzione, controlla le altre schede come “Avanzate” per cercare ulteriori informazioni. Nel caso in cui non riesca a trovare alcuna temperatura nel BIOS/UEFI, puoi utilizzare uno degli strumenti di terze parti elencati di seguito per ottenere tali informazioni.

Si prega di notare che le istruzioni fornite potrebbero variare leggermente a seconda del tuo sistema e della versione del BIOS/UEFI.

Core Temp

L’app Core Temp è un’applicazione gratuita che ti permette di monitorare la temperatura della CPU sia dalla schermata principale dell’app che dalla barra delle applicazioni del tuo computer. Inoltre, visualizza la temperatura di ogni singolo core del processore, il che può essere utile in determinate situazioni. Per utilizzare l’app, visita il sito web di Core Temp nel tuo browser e scarica e installa l’app sul tuo PC.

Durante l’installazione, fai attenzione a deselezionare l’opzione “Costruisci il tuo regno“, che altrimenti installerebbe software indesiderato sul tuo computer. Dopo aver eseguito l’app Core Temp, nella sezione “Letture della temperatura” dell’interfaccia, potrai visualizzare la temperatura attuale della CPU. I numeri si aggiorneranno costantemente in quanto la temperatura della CPU varia nel tempo.

Un modo veloce per visualizzare la temperatura della CPU senza aprire l’interfaccia completa dell’app è fare clic sull’icona dell’app nella barra delle applicazioni. In tal modo, potrai vedere direttamente nella barra delle applicazioni la temperatura di ciascun core del processore.

Speccy

Un’applicazione popolare e gratuita che puoi utilizzare per monitorare la temperatura della tua CPU su Windows 11 è Speccy. Questa app fornisce informazioni dettagliate sul tuo PC, inclusa la temperatura della CPU. Per utilizzarla, apri il tuo browser web e visita il sito web di Speccy. Scarica e installa l’app sul tuo PC. Avvia l’applicazione appena installata. Nella schermata principale dell’app, nella sezione “CPU“, troverai la temperatura complessiva della tua CPU.

Per visualizzare la temperatura di ciascun core, nella barra laterale sinistra dell’app, fai clic sulla sezione “CPU“. Nel riquadro di destra, nella sezione “Core“, potrai visualizzare la temperatura di ogni singolo core della CPU. Speccy ti fornirà informazioni dettagliate e aggiornate sulla temperatura della tua CPU per tenere sotto controllo il suo stato termico.

Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor è un’applicazione gratuita e open source che consente di monitorare la temperatura della CPU e ottenere informazioni dettagliate sui componenti del tuo PC. Per utilizzare questa app, visita il sito web di Open Hardware Monitor e scarica l’applicazione. Successivamente, estrai il file ZIP dell’app sul tuo PC. Apri la cartella in cui hai estratto il file ZIP, fai clic destro sul file “OpenHardwareMonitor.exe” e seleziona “Esegui come amministratore“.

È importante eseguire l’app con privilegi di amministratore poiché l’accesso alle temperature e ad altri sensori richiede tali autorizzazioni. Nel prompt di controllo dell’account utente, seleziona “Sì” per consentire l’esecuzione come amministratore. Nella schermata dell’app, nella sezione “Temperature“, troverai la temperatura di ciascun core della CPU. Open Hardware Monitor fornisce anche altre informazioni utili, come la temperatura del disco rigido o dell’unità SSD.

L’app ti offre una panoramica dettagliata delle temperature e delle condizioni dei vari componenti del tuo sistema, consentendoti di tenere sotto controllo le prestazioni e la temperatura della tua CPU.

Conclusioni su come controllare la temperatura della CPU

Nella nostra discussione, abbiamo esplorato diversi metodi e applicazioni per monitorare la temperatura della CPU su Windows 11. Sia utilizzando il menu UEFI/BIOS del tuo computer, che tramite app di terze parti come Core Temp, Speccy e Open Hardware Monitor, è possibile ottenere informazioni dettagliate sulla temperatura del processore. È importante tenere presente che la temperatura normale della CPU può variare in base alle attività svolte sul PC. Durante l’esecuzione di applicazioni o giochi ad alta intensità di processore, è normale che la temperatura aumenti.

È consigliabile mantenere la temperatura della CPU al massimo sui 70 gradi Celsius per garantire prestazioni ottimali e evitare problemi di surriscaldamento. L’utilizzo di app come Core Temp, Speccy e Open Hardware Monitor offre un modo conveniente per monitorare la temperatura della CPU in tempo reale. Queste applicazioni forniscono informazioni dettagliate sulla temperatura di ogni core del processore, consentendo di tenere sotto controllo le condizioni termiche del sistema.

Ricorda che è sempre consigliabile consultare le specifiche e le raccomandazioni del produttore per conoscere i limiti termici consigliati per il tuo modello di CPU. È fondamentale garantire una corretta ventilazione del sistema, pulizia periodica dei componenti e un’adeguata dissipazione del calore per mantenere la temperatura della CPU entro limiti accettabili.

Monitorare attentamente la temperatura della CPU è importante per preservare la longevità e le prestazioni del tuo sistema. Con le informazioni e gli strumenti forniti, sarai in grado di mantenere la temperatura della CPU sotto controllo e assicurarti che il tuo PC funzioni in modo affidabile e efficiente.