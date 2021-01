Come condividere automaticamente le foto tramite Google Foto

Google Foto è uno dei modi migliori per gestire e archiviare tutte le tue foto e i tuoi video. Si tratta di un servizio che, entro certi limiti, è gratuito, dunque chiunque può fruirne liberalmente.

Tra i diversi utilizzi che si possono fare di questa piattaforma, vi è la possibilità condividere automaticamente le foto con i propri conoscenti. In questo breve articolo andremo proprio ad approfondire questa tematica, cercando di capire come sfruttare le funzioni fornite da Google per ottenere un vero e proprio album condivisibile.

Come condividere automaticamente le foto con Google Foto?

Google Foto offre principalmente uno spazio di backup per le tue foto che puoi archiviare attraverso la tecnologia cloud. L’archiviazione, però, è solo l’inizio di una serie di funzioni che la piattaforma di Google ti offre.

Per poter gestire al meglio le foto archiviate, per esempio, puoi sfruttare l’opzione chiamata Album in tempo reale. Questa permette di aggiungere automaticamente le foto delle persone e degli animali domestici che scegli ai rispettivi album, eliminando parte dello stress della suddivisione di tutte le tue varie foto.

Come creare un album live su Google Foto

Se sei pronto per iniziare con la realizzazione di un Album in tempo reale? farlo è abbastanza semplice, seguendo questi passaggi:

Apri Google Foto

Tocca la scheda Libreria in basso

in basso Scorri ancora più giù

seleziona Nuovo album

scegli Seleziona familiari e amici

tocca Conferma in alto a destra quando hai finito

in alto a destra quando hai finito aggiungi un titolo al tuo album per salvarlo.

Se tutto è stato fatto a regola d’arte, avrai ottenuto un album che verrà automaticamente aggiornato con immagini e video in cui sono stati taggati i tuoi amici e familiari. Tutto ciò funzionerà in maniera del tutto automatica, senza la necessità di spostare manualmente foto e video.

Dopo aver creato un album live di questo tipo, puoi ovviamente condividerlo con i tuoi contatti, sfruttando l’opzione di messaggistica integrata in Google Foto. Tutto, dunque, può avvenire direttamente attraverso lo smartphone, senza dover ricorrere a un laptop o desktop.

Fonte androidcentral.com