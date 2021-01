Come collegare un Dual Sense PS5 al PC

PlayStation 5 è una console davvero impressionante sotto ogni punto di vista. La capacità di elaborazione e le capacità grafiche infatti, sono quanto di meglio può offrire la tecnologia moderna.

Sotto il punto di vista dell’innovazione, il dispositivo proposto da Sony, spicca anche per quanto riguarda il controller proposto, ovvero il nuovo Dual Sense PS5. Questo è in grado di offrire al videogiocatore un feeling straordinario, oltre a fornire tante nuove funzionalità.

Non solo: un recente aggiornamento di Steam ha aperto le porte del joypad anche all’ambiente PC. Sotto questo punto di vista, va ricordato come la compatibilità tra PC e controller non è ancora ottimale. Molte funzionalità, tra cui feedback tattile e trigger adattivi, non vengono ancora riprodotti in giochi per PC. Tuttavia, il controller DualSense PS5 è comunque un gamepad di grande impatto, che consente di giocare con disinvoltura a titoli come Cyberpunk 2077 e altri giochi di ultima generazione.

Dual Sense PS5 al PC: grazie a Steam è possibile!

Sfortunatamente, Steam è attualmente l’unico modo per utilizzare DualSense sul PC. Senza un programma wrapper di input completo, come DS4Windows per DualShock 4, l’utente di un computer è comunque limitato alla libreria Steam. Andiamo dunque a vedere come permettere questo utilizzo.

Affinché ciò avvenga, va chiarito, come prima cosa hai bisogno del client Steam Beta, al posto di quello standard. Il client predefinito infatti, non è ancora adatto a questo tipo di scopo.

Per ottenere il client beta, devi:

aprire il client base di Steam

andare in Impostazioni nel menu a discesa, ottenibile con un clic in alto a sinistra

scegliere Account

selezionare Modifica … sotto Partecipazione beta

sotto qui, scegliere Steam Beta Update e cliccare su OK.

Una volta che Steam si aprirà di nuovo, avrai a disposizione il client beta. Come puoi appurare te stesso, questo non offre molte differenze rispetto al client standard, ma ha una nuova importante funzionalità: la compatibilità DualSense PS5.

Associare il controller DualSense al PC

Ora è necessario accoppiare il DualSense con il PC tramite Bluetooth. Si tratta di un altro processo semplice (supponendo che il tuo PC supporti la tecnologia Bluetooth; in caso contrario, considera l’acquisto di un adattatore Bluetooth USB).

Apri la barra delle applicazioni nell’angolo inferiore destro dello schermo (la freccia rivolta verso l’alto a sinistra dell’ora). Ora fai doppio clic sull’icona Bluetooth. Fai dunque clic su Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo.

Clicca su Bluetooth e metti il DualSense in modalità di accoppiamento tenendo premuti i pulsanti PlayStation e Condividi fino a quando le luci non lampeggiano in blu (sono il logo PlayStation e il piccolo pulsante a sinistra del trackpad). Seleziona quindi Wireless Controller e il Dual Sense sarà perfettamente utilizzabile su Steam. Ovviamente, puoi evitare questa procedura semplicemente evitando la connessione wireless e affidandoti al cavo in dotazione con il gamepad.

Come configurare il controller

Ora è il momento di configurare periferica e software affinché lavorino insieme. Per fare ciò devi:

Andare nel menu Impostazioni di Steam

cliccare su Controller

selezionare Impostazioni generali del controller

scegliere la voce Supporto configurazione PlayStation.

Se tutto funziona, nell’elenco dei controller rilevati dovrebbe essere visualizzato qualcosa come Controller PlayStation 5. Ciò significa che DualSense è accoppiato e i giochi Steam tratteranno il controller come un dispositivo di input compatibile.

Fonte pcmag.com