Come cambiare la tua regione su Xbox

Cambiare la tua regione, su qualsiasi piattaforma, è un ottimo modo per gestire e garantire le funzionalità della tua console Xbox indipendentemente dal paese in cui ti trovi (sia in maniera stabile che per un’eventuale vacanza).

Mentre la modifica della regione del tuo account Microsoft può comportare alcuni fastidiose conseguenze, la gestione della regione della tua console effettiva è relativamente semplice.

Detto questo, perché potresti voler cambiare la regione di Xbox One o Xbox Series X | S e come dovrai agire in questo senso? Scopriamolo insieme.

Perché dovresti modificare il paese o la regione della tua Xbox

Esistono diversi contesti in cui un cambio di regione può essere utile. Ecco i principali:

Se ti sei trasferito in un altro paese , dovrai far corrispondere la regione della tua console al paese in cui ti trovi per accedere al Microsoft Store corretto;

, dovrai far corrispondere la regione della tua console al paese in cui ti trovi per accedere al corretto; Se ti trovi temporaneamente in una regione diversa da quella in cui hai acquistato la console;

da quella in cui hai acquistato la console; Oppure, se desideri personalizzare alcune particolari funzioni della tua Xbox.

Sebbene queste modifiche siano tutte basate sulla posizione, puoi anche modificare la regione della tua Xbox per accedere a store esteri, sebbene questo tipo di operazione sia vincolato ad altri strumenti (come le VPN).

Cosa devi sapere prima di aggiornare la regione della tua Xbox

Oltre ai motivi geografici per cambiare la tua regione, puoi anche cambiare regione per “manipolare” l’Xbox Store. In questo modo, puoi visualizzare gli articoli e le offerte del negozio da qualsiasi regione in cui esso è disponibile. Tuttavia, ci sono alcune cose che devi sapere in anticipo prima di agire in tal senso.

Se cambi la tua presunta provenienza della tua console, dovrai verificare gli acquisti effettuati sugli elenchi di Xbox Store da altre regioni modificando di conseguenza il tuo account Microsoft.

Se il tuo account Microsoft non è verificato nella stessa regione della tua console, gli abbonamenti o gli acquisti Xbox potrebbero non essere effettivamente disponibili. In questo scenario, ti verrà chiesto di aggiornare le tue informazioni di fatturazione con un indirizzo elencato sotto la tua regione registrata.

Come modificare il paese o la regione della tua Xbox

Ora che conosci alcuni degli scenari in cui potresti dover cambiare la tua regione su Xbox One o Xbox Series X | S, diamo un’occhiata a come effettuare questo tipo di operazione. Procedi nel seguente modo:

Dalla schermata principale della tua Xbox, premi il pulsante Xbox per aprire la guida ;

della tua Xbox, premi il per aprire la ; Passa alle opzioni all’estrema destra per Profilo e sistema e seleziona Impostazioni ;

e seleziona ; Scorri verso il basso fino a evidenziare le opzioni per Sistema e seleziona Lingua e posizione ;

e seleziona ; Da qui, scegli Posizione per aprire un menu a discesa di regioni e seleziona quella desiderata;

per aprire un menu a discesa di regioni e seleziona quella desiderata; Infine, premi l’opzione Riavvia ora per confermare la modifica.

Modificando l’impostazione della posizione, la regione della lingua per la tua console si adatterà automaticamente alla regione selezionata.