Instagram festeggia il suo decimo compleanno permettendoti di cambiare l’icona dell’app per tutto il mese di ottobre 2020. Ci sono una dozzina di opzioni tra cui scegliere, inclusa la classica icona Polaroid. Nella nostra guida ti spieghiamo come cambiare l’icona dell’app Instagram sul tuo iPhone. L’Easter Egg di Instagram è disponibile anche su Android ed il metodo è praticamente lo stesso.

Come cambiare l’icona dell’app Instagram su iPhone

Per prima cosa, vai su App Store e controlla gli aggiornamenti dell’app. Quindi, accedi all’applicazione Instagram sul tuo iPhone e tocca l’icona Profilo nell’angolo in basso a destra. Qui, tocca l’icona del menu hamburger che si trova nell’angolo in alto a destra. Clicca sul pulsante Menu dal tuo profilo. Scegli l’opzione “Impostazioni” dalla finestra pop-up. Clicca su Impostazioni su Instagram.

Nella pagina delle Impostazioni, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Continua a scorrere verso il basso finché non arrivi alla fine della pagina. Una linea di emoji ti guiderà mentre arrivi in alto e appariranno i coriandoli una volta raggiunta la fine dell’emoji. Ora sei nella schermata dell’icona dell’app nascosta. Ecco tutte le opzioni disponibili per le icone dell’app Instagram.

Seleziona l’icona dell’app che più ti piace. Puoi scegliere la classica fotocamera Polaroid, il logo originale di Instagram o una qualsiasi delle altre icone personalizzate. L’icona verrà modificata e verrà visualizzato un messaggio popup che conferma la modifica. Tocca il pulsante “OK” per chiudere questo popup. Ecco fatto: quando torni alla schermata principale del tuo iPhone, potrai visualizzare l’icona dell’app aggiornata. Puoi tornare indietro e modificare l’icona dell’app in qualsiasi momento, ovviamente mentre la funzione è ancora disponibile nell’app Instagram.

Se utilizzi iOS 14 o versioni successive, puoi effettivamente modificare l’icona dell’app di Instagram in qualsiasi cosa desideri. Ecco come creare icone di app personalizzate per la schermata iniziale del tuo iPhone.