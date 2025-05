Come attivare la modalità Lockdown di Apple per una sicurezza avanzata: guida completa

Apple si è sempre distinta per la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati degli utenti. Tuttavia, esiste un’opzione ancora più robusta per chi si trova in situazioni di rischio elevato: la modalità Lockdown. Disponibile per iPhone, iPad e Mac, questa funzionalità è concepita per proteggere gli utenti da minacce sofisticate, come attacchi informatici e violazioni della privacy.

Chi può utilizzare la modalità Lockdown

La modalità Lockdown non è destinata a tutti. Apple la propone specificamente per individui che temono di essere vittime di minacce gravi e complesse. Questo gruppo include giornalisti operanti in territori pericolosi, attivisti in contesti di sorveglianza, e politici con accesso a informazioni sensibili.

La cosa interessante è che chiunque può attivare o disattivare questa modalità, senza necessità di avere uno status particolare o un tipo specifico di account Apple. Bastano pochi passaggi per accedere a un livello di protezione dei dati mai visto prima. Di seguito vediamo nel dettaglio come questa modalità possa proteggerti.

Come funziona la protezione della modalità Lockdown

Attivando la modalità Lockdown sui tuoi dispositivi Apple, accedi a misure di protezione avanzate, ma ci sono anche delle limitazioni da tenere a mente. Questa modalità restringe alcune funzionalità per difenderti da potenziali attacchi hacker.

Quando Lockdown è attivato, ad esempio, molti allegati in Messaggi vengono bloccati e le chiamate su FaceTime sono consentite solo con i contatti recenti. Non è possibile creare né visualizzare album condivisi in Foto, e le modalità Focus vengono disabilitate. Inoltre, le nuove connessioni ai dispositivi sono autorizzate solo se il dispositivo è sbloccato durante l’operazione.

Safari, il browser di Apple, subisce anch’esso alcune limitazioni. Molte tecnologie web che potrebbero essere utilizzate per lanciare attacchi vengono disattivate, portando a immagini mancanti e font che non si visualizzano correttamente. Alcuni siti web potrebbero caricarsi lentamente o non funzionare affatto.

Installare nuovi profili di configurazione, ad esempio per testare app, non è consentito, e non puoi utilizzare reti Wi-Fi non sicure. Anche gli appassionati di videogiochi dovranno dire addio a Game Center. È importante notare che la modalità Lockdown deve essere attivata per ogni dispositivo individualmente, il che significa che attivarla su un Mac non attiverà automaticamente la stessa modalità su un iPhone.

Procedura per attivare la modalità Lockdown

Attivare la modalità Lockdown è un processo semplice, nonostante le diverse modifiche radicali che questa implica sui dispositivi. Ecco come procedere su iPhone, iPad e Mac.

Su iPhone o iPad:

1. Apri “Impostazioni” nel sistema iOS o iPadOS.

2. Seleziona “Privacy e Sicurezza”.

3. Scorri verso il basso fino a trovare “Modalità Lockdown” e tappalo.

4. Scegli “Attiva Modalità Lockdown”. Vedrai un riepilogo delle conseguenze su come utilizzerai il tuo dispositivo.

5. Per confermare, tocca nuovamente “Attiva Modalità Lockdown”.

6. Seleziona “Attiva e Riavvia”.

Dovrai inserire il codice di accesso del tuo dispositivo. Dopo il riavvio, la modalità Lockdown sarà attiva.

Su Mac:

1. Apri il menu Apple, quindi vai su “Impostazioni di Sistema” > “Privacy e Sicurezza” > “Modalità Lockdown”.

2. Clicca su “Attiva”.

3. Nella finestra successiva, clicca su “Attiva Modalità Lockdown”. Una volta anche qui, visualizzerai un riepilogo delle modifiche.

4. Clicca nuovamente su “Attiva Modalità Lockdown” per confermare.

5. Scegli “Attiva e Riavvia”.

Dopo aver inserito la password del tuo account Mac, il computer si riavvierà con la modalità Lockdown abilitata.

Personalizzare e disabilitare la modalità Lockdown

Sebbene le opzioni di personalizzazione per la modalità Lockdown siano limitate, è possibile escludere alcuni siti web dalle restrizioni imposte da Safari. Se desideri farlo, segue i passaggi appropriati sul tuo dispositivo.

Su iPhone o iPad:

Mentre ti trovi su una pagina web in Safari, tocca il pulsante del menu , poi i tre punti, e disattiva la modalità Lockdown.

Su Mac:

Seleziona “Safari” > “Impostazioni per ” e deseleziona “Attiva Modalità Lockdown”.

Una volta che hai apportato modifiche, verrà visualizzato un dialogo di conferma. Clicca su “Disattiva” per confermare. Puoi rivedere e modificare l’elenco dei siti esclusi dalla modalità Lockdown attraverso le impostazioni appropriate di Privacy e Sicurezza sia su iOS che macOS.