Come attivare il testo ingrandito su iPhone per evitare errori di battitura

Se scrivere su iPhone diventa una sfida continua a causa di errori di battitura, esiste una soluzione semplice per semplificare la digitazione. La funzione di ingrandimento del testo, accessibile direttamente dalle impostazioni, dimezza gli errori di scrittura e migliora significativamente l'esperienza utente. Vediamo insieme come attivare ed eventualmente personalizzare questa utile opzione.

Attivazione della funzione di ingrandimento del testo

Per iniziare a utilizzare l’ingrandimento del testo digitato su iPhone, è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Accedete alle Impostazioni dell’iPhone, un’app che contiene una serie di opzioni per personalizzare il dispositivo secondo le proprie esigenze. Una volta aperta, seguite il percorso:

Impostazioni

Accessibilità

Tastiere e digitazione

Ingrandimento testo quando scrivi

Sulla destra, noterete la dicitura “No”. Cliccando su di essa, attiverete l’interruttore relativo a questa funzione. La modica successiva implica l’impostazione delle dimensioni del testo ingrandito. Tornando alla medesima sezione, selezionate “Dimensioni” e regolate il selettore per impostare il livello di ingrandimento più confacente alle vostre necessità. A questo punto, nell’area superiore dell’interfaccia, apparirà un’anteprima del testo ingrandito.

Come funziona il nuovo sistema di ingrandimento

Una volta attivato il sistema di ingrandimento, ogni volta che digiterete, i caratteri selezionati appariranno in una zona sopra la tastiera, evidenziati su uno sfondo nero con lettere bianche, migliora la leggibilità e facilita l’input. Questa novità è applicabile a tutte le app del dispositivo, dalle chat alle e-mail, passando per le note e anche il sistema di ricerca. È bene tener conto che, nonostante l’opacità del nuovo riquadro, esso si disattiverà automaticamente dopo alcuni secondi di inattività, liberando così spazio sullo schermo.

Un punto fondamentale è riguardo la digitazione di password nei campi appositi. Anche se il testo normalmente non è visibile, l’ingrandimento mostrerà dei puntini per ogni carattere digitato, aumentando, tuttavia, la visibilità della password in caso di inserimento in altre aree del telefono.

Personalizzazione dell’ingrandimento del testo digitato

Entrando nuovamente in Impostazioni > Accessibilità > Tastiere e digitazione > Ingrandimento testo quando scrivi, troverete ulteriori opzioni per personalizzare il vostro ingrandimento. Non soltanto potrete modificare le dimensioni del testo, ma anche scegliere il font, i colori di sfondo, il colore del testo corretto e anche la posizione del riquadro di ingrandimento. Questa varietà di scelte consente di adattare l'interfaccia alle proprie preferenze, migliorando ulteriormente l’esperienza di scrittura.

Ulteriori suggerimenti per facilitare la digitazione su iPhone

Se le dimensioni della tastiera risultano un problema, ci sono altri metodi per ingrandire i tasti sullo schermo. Diversi trucchi aiutano a rendere più comoda la digitazione e, per approfondire, esistono risorse dettagliate su Macitynet, dove sono raccolti una miriade di tutorial e guide dedicate ai vari dispositivi Apple. Navigando tra gli articoli con il vostro modello di iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, troverete sicuramente soluzioni pratiche ad ogni necessità. Le sezioni dedicate a iOS 17 e iOS 18 permettono di accedere a informazioni specifiche e aggiornamenti per migliorare il vostro utilizzo quotidiano.