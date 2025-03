Cambio storico per gli utenti iPhone: Google Maps memorizza ora i dati offline

Negli ultimi mesi, Google ha apportato significative modifiche a come gestisce la cronologia degli spostamenti su Google Maps, spostando la memoria dei dati dai server online ai dispositivi degli utenti. Questo cambiamento, mentre già operante per i dispositivi Android, ora si prepara a coinvolgere anche gli utenti di iPhone. La necessità di adattarsi a questo nuovo metodo si fa sempre più urgente, specialmente per chi utilizza il colosso della navigazione sul proprio smartphone Apple.

La nuova gestione della cronologia spostamenti in Google Maps

A partire dall’ottobre scorso, Google ha avviato un cambiamento radicale nel modo in cui la cronologia degli spostamenti viene memorizzata in Google Maps. La transizione dalla archiviazione online a quella offline si è resa necessaria per garantire una maggiore sicurezza e privacy degli utenti. Inizialmente annunciato a giugno, il passaggio ha iniziato a prendere piede nel mese di novembre, quando la società ha avviato la comunicazione del cambiamento agli utenti. Entro dicembre, gli utenti Android hanno completato il processo, mentre anche i possessori di iPhone erano già stati avvisati della nuova modalità di funzionamento.

Questa modifica si traduce nel fatto che i dati relativi ai percorsi e alle visite non sono più conservati sui server di Google, ma rimangono memorizzati direttamente sul dispositivo dell’utente. Ciò significa che solo chi possiede il telefono ha accesso a queste informazioni, aumentando di fatto la protezione della privacy personale.

Ultimatum per gli utenti iPhone: la deadline si avvicina

Nelle ultime ore, è emerso che a diversi utenti iPhone è stata inviata un’e-mail ufficiale da Google, riportando un avviso sul nuovo meccanismo di gestione della cronologia degli spostamenti. Questa comunicazione ha evidenziato l’importanza di aggiornare le impostazioni entro il 9 giugno 2025. Chi non provvederà a tali aggiornamenti rischierà di perdere definitivamente i dati storici relativi ai propri spostamenti, inclusi percorsi e luoghi visitati che Google Maps tiene sotto controllo.

Un’email ricevuta da un utente ha messo in evidenza questa scadenza, sottolineando l’urgenza di adattarsi a queste nuove disposizioni. La posta elettronica avvisa che senza l’adeguato aggiornamento, i dati storici di navigazione saranno inaccessibili, ponendo l'attenzione sull'importanza di questa novità per ottimizzare l'esperienza di navigazione.

Le opzioni disponibili per gli utenti iPhone

Ora che gli utenti iPhone sono stati avvisati, devono prendere decisioni importanti riguardo alla loro cronologia degli spostamenti su Google Maps. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni. Possono mantenere i dati fino a quando non decideranno di eliminarli manualmente, decidere di attivare una delle funzioni di auto-eliminazione, con scadenze a 3, 18 o 36 mesi, oppure disattivare completamente la cronologia, rinunciando a tutte le informazioni accumulate, incluso il tracciamento di percorsi e visite precedenti.

Questa nuova impostazione, sebbene possa sembrare complessa, offre una maggiore tranquillità per gli utenti, poiché tutte le informazioni resteranno salvate soltanto sul dispositivo, rendendo l’accesso ai dati limitato all’utente stesso. Tuttavia, è fondamentale valutare con attenzione le conseguenze della disattivazione. Infatti, Google Maps utilizza questi dati per fornire percorsi e itinerari personalizzati basati sulle esperienze pregresse. Se la funzionalità viene disabilitata, ogni nuova navigazione sarà come se fosse la prima volta.

Come aggiornare Google Maps su iPhone

Per coloro che vogliono mantenere aggiornata l’app di Google Maps sul proprio iPhone, è sufficiente accedere all’App Store di Apple. Gli utenti possono cercare la pagina dedicata a Google Maps e cliccare sul pulsante "Ottieni" per scaricare l’app o "Aggiorna" nel caso siano disponibili aggiornamenti recenti. È un'operazione semplice ma fondamentale per garantire di avere tutte le ultime funzionalità e caratteristiche della famosa applicazione di navigazione.