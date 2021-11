Saper coordinare e combinare i colori non è una capacità limitata all’organizzazione del proprio abbigiamento, ma è qualcosa che riguarda anche la gestione dei documenti e delle cartelle del tuo PC. Non tutti sanno, ad esempio, che è possibile cambiare il colore delle cartelle di Google Drive per poterle gestire meglio. Se lo usi come servizio cloud principale dove fare il backup di tutto il tuo materiale, è molto probabile che Google Drive sia pieno zeppo di diversi materiali per questo dare un diverso colore alle cartelle in base al contenuto potrebbe aiutarti a trovare più velocemente quello che cerchi. In questo articolo, quindi, vogliamo spiegarti come puoi cambiare i colori delle cartelle in Google Drive su desktop e su Android.

Come cambiare i colori delle cartelle in Google Drive sul desktop

Questo tutorial si applica alla versione desktop di Google Drive a cui accedi tramite browser dato che, sfortunatamente, non puoi cambiare i colori delle cartelle tramite l’applicazione desktop. Se, invece, stai usando un dispositivo Android ti consigliamo di andare al paragrafo successivo.

Apri Google Drive sul browser del tuo computer Seleziona una cartella e fai clic con il tasto destro su di essa. Nella lista di opzioni che si apre, seleziona Cambia colore A questo punto scegli il colore che preferisci per questa cartella Ripeti la stessa procedura anche per le altre cartelle.

Come cambiare i colori delle cartelle in Google Drive su Android

Per cambiare i colori delle cartelle di Google Drive tramite un dispositivo Android dovrai avere l’app Google Drive installata sul tuo telefono.

Apri l’app di Google Drive sul tuo telefono Tocca File Tieni premuta una cartella Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra. Seleziona Cambia colore Scegli il colore che preferisci Ripeti la stessa procedura anche per le altre cartelle

Dopo aver modificato il colore della cartella sul desktop o sul telefono Android, le impostazioni verranno salvate nel cloud. Quindi i tuoi nuovi colori verranno visualizzati automaticamente ovunque tu abbia Google Drive. Tieni presente che le sfumature dei colori non sempre appaiono esattamente le stesse sul telefono e sul PC, quindi fai attenzione ai colori che scegli.

Esplora Google Drive

Google Drive è uno dei migliori servizi di cloud storage che esistono, dato che è gratuito e offre moltissime possibilità. Sia la versione desktop che mobile della piattaforma permette di gestire al meglio tutti i tuoi contenuti ed è perfetta per salvare i backup dei tuoi dispositivi. La versione Android della piattaforma offre infinite possibilità e numerosi trucchetti che ti permettono di risparmiare tempo e di massimizzare l’usabilità.

Fonte AndroidCentral