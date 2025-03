Cambiamenti nel macOS 15.4: Gli utenti non possono più controllare lo spazio occupato dalle funzionalità di Apple Intelligence

Con il rilascio della seconda beta di macOS 15.4, Apple ha introdotto modifiche che hanno sorpreso molti utenti. In particolare, il sistema operativo non consente più di visualizzare quanto spazio occupano le funzionalità di Apple Intelligence sul disco rigido del Mac. Questo aggiornamento solleva interrogativi importanti sulla gestione dello spazio di archiviazione nella nuova versione del sistema operativo.

La situazione precedente con macOS 15.3.1

Fino all'uscita della beta 2 di macOS 15.4, gli utenti con Mac equipaggiati con Apple silicon potevano facilmente verificare lo spazio utilizzato dalle funzionalità di Apple Intelligence. Questo era possibile accedendo a Impostazioni di Sistema, poi a Generale e infine a Archiviazione, dove si trovava un'icona a forma di "i" che forniva ulteriori dettagli. Questo strumento era particolarmente utile per gli utenti che desideravano monitorare l'uso del proprio spazio di archiviazione. La trasparenza offerta precedentemente ha permesso a molti di prendere decisioni informate riguardo all'attivazione di queste funzionalità.

Le novità introdotte nella beta 2

Con l'aggiornamento alla beta 2 di macOS 15.4, come segnalato da Aaron Perris di MacRumors, la situazione è cambiata. Quando gli utenti tentano di cliccare sul pulsante "i" per ottenere più informazioni, non ottengono più alcun dettaglio significativo riguardo allo spazio occupato. Questa mancanza di informazioni ha destato preoccupazione e confusione, visto che molti utenti si trovano ora privi di dati cruciali per la gestione del proprio sistema.

Tuttavia, c'è un’importante eccezione: se l’utente disabilita la Protezione dell'Integrità di Sistema , le informazioni relative allo spazio occupato tornano ad essere visibili. SIP è una misura di sicurezza che impedisce l'esecuzione di codice non autorizzato e può essere disattivato solo accedendo alla Recovery Mode. Questo è un processo non raccomandato per gli utenti comuni, ma può essere utile per chi sviluppa applicazioni e deve testare funzionalità in modo dettagliato.

Implicazioni pratiche delle nuove regole

Secondo lo sviluppatore iOS @b3lla_dev, Apple ha reso impossibile per gli utenti visualizzare le risorse di Apple Intelligence a meno che SIP non venga disabilitato. Questo cambiamento ha conseguenze dirette sulla capacità dell'app Impostazioni di Sistema di recuperare la dimensione dei file di queste risorse. Apple Intelligence utilizza un framework chiamato MobileAsset per gestire e distribuire modelli di machine learning e risorse correlate ai dispositivi Apple. Questo sistema scarica e aggiorna dinamicamente i componenti necessari, assicurando che i dispositivi abbiano sempre accesso alle migliori funzionalità senza bisogno di aggiornamenti di sistema complessi.

L'interazione tra spazio di archiviazione e decisioni degli utenti

Le risorse di Apple Intelligence possono occupare fino a 7 GB di spazio su iPhone, iPad e Mac, un quantitativo considerevole, specialmente per chi ha una capacità di archiviazione limitata. Quando si ha poco spazio disponibile, questo dato diventa cruciale e può influenzare la decisione degli utenti su se attivare o meno le funzionalità di Apple Intelligence. Non è chiaro se Apple abbia considerato questo fattore nel decidere di rendere invisibile l'occupazione di spazio da parte delle funzionalità AI, ma sicuramente gli utenti si faranno delle domande.

Le segnalazioni e il futuro di macOS Sequoia 15.4

Aaron Perris ha già inviato un report di feedback ad Apple riguardo a questo cambiamento, che continua a persistere nella più recente beta 3. Gli utenti ora si interrogano su quali azioni prenderà Apple in risposta alle preoccupazioni emerse. L'azienda ha in programma di rilasciare macOS Sequoia 15.4 all'inizio di aprile, ma resta da capire se questa problematica verrà affrontata in modo tempestivo. L'attesa continua e gli sviluppatori e gli utenti sono pronti a osservare le prossime mosse di Apple, sperando in una maggiore chiarezza e funzionalità rispetto alle risorse del sistema.