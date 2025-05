Calo delle vendite di Apple Watch: il mercato degli smartwatch premium cresce mentre Apple perde quota

La situazione delle vendite di Apple Watch si fa preoccupante: la società ha registrato un calo costante per ben due anni. Un nuovo report di analisi di mercato evidenzia come, mentre Apple stia faticando, i marchi concorrenti nel settore degli smartwatch premium continuano a prosperare, aumentando le loro spedizioni nello stesso periodo. La mancanza di motivi convincenti per un aggiornamento sembra essere alla base di questo trend negativo, spingendo esperti e analisti a suggerire che la casa di Cupertino debba riconsiderare la sua strategia per rilanciare il prodotto.

L’ascesa iniziale e il predominio della Apple Watch

La storia della Apple Watch inizia con uno sviluppo graduale. All’inizio, Apple ha faticato a trovare il suo posizionamento nel mercato degli indossabili. Tuttavia, quando l’azienda ha deciso di concentrare i propri sforzi sul mondo della salute e del fitness, il dispositivo ha iniziato a dominare nel settore degli smartwatch. Fino al 2021, i dati di Counterpoint mostrano una crescita delle spedizioni che ha raggiunto il picco con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questa tendenza positiva si è interrotta nel 2022, portando a un arresto della crescita. Nel 2023, Apple ha registrato un calo del 10% delle spedizioni, un trend che è addirittura peggiorato nel 2024, quando si è verificata una flessione ulteriore del 19%.

Dati regionali e impatto nel mercato statunitense

Secondo il Global Smartwatch Shipment Tracker di Counterpoint, le spedizioni di Apple negli Stati Uniti sono state fondamentali per questa flessione; il mercato nordamericano rappresenta più della metà delle consegne globali della società. Nel 2024, Apple ha visto declinare le sue vendite del 19% rispetto all’anno precedente. È interessante notare che, mentre gran parte del mondo ha segnalato un declino, solo l’India ha mostrato segni di crescita. Il 2024 è stato, quindi, il secondo anno consecutivo di calo nelle spedizioni di Apple, con una diminuzione di 8 punti percentuali della quota di mercato nel segmento degli smartwatch avanzati. Inoltre, il quarto trimestre del 2024 ha rappresentato il quinto trimestre consecutivo in cui si sono osservati cali nelle vendite di Apple, mentre i concorrenti diretti hanno visto crescere le loro vendite.

Le ragioni del calo e le prospettive future

Uno dei fattori principali del calo delle spedizioni è collegato all’assenza di nuove proposte nei modelli di Apple Watch. La mancanza di un nuovo modello SE ha pesato particolarmente sulle vendite, con pochi aggiornamenti alle ultime serie. Inoltre, la concorrenza nel segmento è aumentata e l’assenza di un nuovo modello Ultra, insieme a problemi legali che hanno portato alla rimozione della funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, ha ulteriormente ostacolato la crescita delle vendite. Per riprendersi nel 2025, Apple dovrà concentrarsi su alcuni aspetti cruciali, come il lancio di nuove funzionalità e modelli, nonché possibili aggiornamenti di design. Solo così potrà mantenere e consolidare la sua quota di mercato nel competitivo mondo degli smartwatch.