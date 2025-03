Attese e novità: l’iPhone Flip si prepara a sorprendere nel mercato dei pieghevoli

Le aspettative per l’iPhone Flip, il potenziale smartphone pieghevole di Apple, sono elevate e si intensificano nonostante la mancanza di conferme ufficiali da parte dell’azienda. La notizia di un possibile aggiornamento della tecnologia del display, capace di prolungarne la durata della batteria, potrebbe rappresentare un’importante innovazione in un mercato sempre più competitivo, dominato da rivali consolidati.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Attenzioni sulla tecnologia di visualizzazione

Secondo una recente indiscrezione da parte di un esperto di chip su Weibo, Apple starebbe sviluppando un display pieghevole che presterebbe particolare attenzione al consumo energetico. Questo nuovo schermo, dotato di un circuito integrato di driver, passerebbe da un processo di produzione di 28 nanometri a uno di 16 nanometri, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica senza compromettere le prestazioni.

L’importanza di un processo di fabbricazione più piccolo risiede nella maggiore densità di circuiti che può essere raggiunta, il che si traduce in una minore dispersione di energia e una migliore efficienza operativa. Sebbene il circuito del driver del display rappresenti solo una parte dell’elettronica di uno smartphone, per un telefono pieghevole il display è di solito il suo elemento distintivo. È, infatti, il componente che maggiormente pesa sul consumo della batteria.

Se Apple riesce a ottimizzare il dispendio energetico del display, l’autonomia dell’iPhone Flip potrebbe migliorare notevolmente, aiutando così il nuovo modello a posizionarsi in maniera competitiva rispetto ai modelli già affermati sul mercato. In caso di successo, il dispositivo potrebbe anche entrare nelle classifiche di durata della batteria, un risultato fino ad ora non raggiunto da nessuno smartphone pieghevole.

Tempistiche e l’attesa per il lancio

Apple sta prendendo il suo tempo con lo sviluppo del suo smartphone pieghevole. Sebbene si attenda il lancio della serie iPhone 17 in programma per settembre, l’iPhone Flip potrebbe non essere disponibile sul mercato prima di altri due anni.

Nel frattempo, il panorama dei pieghevoli continua a evolversi, con Samsung che si prepara a rilasciare i suoi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, previsti per la fine dell’anno. Anche Google prevede di aggiornare il suo Pixel 9 Pro Fold e la OnePlus con un sequel dell’apprezzato OnePlus Open nel primo trimestre del 2026. Diverse piccole aziende si stanno affacciando a questo mercato con i loro modelli pieghevoli, aumentando la pressione su Apple affinché acceleri il proprio sviluppo.

Mentre migliorare la tecnologia del driver del display può portare benefici, il desiderio principale degli appassionati è vedere finalmente l’iPhone Flip sul mercato, prima che i concorrenti possano stabilire nuovi standard di riferimento nel settore dei telefoni pieghevoli.

La concorrenza si fa agguerrita

Huawei ha già sorpreso il mercato con il lancio del Mate XT, un pieghevole a tripla piega, mentre Samsung sembra stia progettando un modello simile per ampliare ulteriormente la sua offerta. La questione resta: quanto tempo ci vorrà ad Apple per presentare il suo dispositivo pieghevole, considerando che non ha ancora rilasciato alcuna tecnologia di visualizzazione pieghevole?

Il futuro appare incerto, ma è chiaro che la competizione nel settore degli smartphone pieghevoli sta aumentando, costringendo Apple a fare progressi rapidi per non rimanere indietro. Gli occhi rimarranno puntati sulla casa di Cupertino per eventuali aggiornamenti su questo intrigante progetto.