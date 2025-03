Attesa senza fine per Swift Assist: i developer criticano Apple dall'annuncio di WWDC 2024

L'attesa tra gli sviluppatori per Swift Assist continua a crescere in un clima di frustrazione e incertezza. Questo strumento, presentato come un compagno di programmazione alimentato dall'intelligenza artificiale durante il WWDC 2024, avrebbe dovuto essere lanciato nel corso dell'anno. A tre mesi dall'inizio del 2025, però, Swift Assist è ancora assente e non ci sono notizie ufficiali su ritardi o cancellazioni.

Cos'è Swift Assist e cosa promette

Swift Assist è stato descritto da Apple come un'alternativa innovativa pensata per assistere gli sviluppatori nel processo di scrittura del codice. A differenza degli strumenti tradizionali, Swift Assist si propone di generare codice a partire da richieste formulate in linguaggio naturale. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile per trasformare idee in implementazioni concrete senza dover scrivere ogni riga di codice manualmente.

Durante la presentazione, Apple ha sottolineato l'importanza di una soluzione cloud-based per questo strumento, enfatizzando un'interfaccia unica integrata in Xcode. L'azienda ha affermato che Swift Assist sarebbe stato in grado di rispondere a domande di programmazione, agevolare esperimenti con nuove API e garantire che i programmatori avessero accesso al codice sempre aggiornato e in linea con le ultime novità del linguaggio Swift e delle SDKs Apple.

Un aspetto che Apple ha giustamente messo in evidenza è il rispetto della privacy degli utenti: il codice non sarà mai memorizzato sui server, in modo da garantire che le informazioni restino riservate. Queste promesse hanno spinto molti a sperare nel rapido arrivo del prodotto, ma ad oggi la situazione è cambiata.

Il clima di frustrazione tra gli sviluppatori

Ad oggi, la mancanza di informazioni aggiornate su Swift Assist ha portato i membri della comunità di sviluppatori a esprimere delusione e preoccupazione. I feedback riguardano soprattutto l'inefficienza di altri strumenti di intelligenza artificiale disponibili, che non offrono supporto adeguato per le problematiche specifiche legate a SwiftUI. Gli sviluppatori stanno cominciando a interrogarsi su quando e se mai potranno vedere realizzato Swift Assist come promesso.

Un utente ha commentato su come la situazione appaia frustrante e ha messo in dubbio l'efficacia dell'azienda nell'adattarsi alle tendenze attuali nel campo dell'intelligenza artificiale. Altri suggeriscono che Apple dovrebbe concentrare le proprie energie su tecnologie che possano realmente supportare le necessità degli sviluppatori, piuttosto che su progetti percepiti come meno utili come gli occhiali AR.

Le prospettive future di Swift Assist e i prossimi eventi Apple

Mentre la comunità attende speranzosa un aggiornamento ufficiale, il WWDC 2025 si avvicina rapidamente, con meno di tre mesi alla data. Questa scadenza ha alimentato ulteriormente dubbi su Swift Assist, soprattutto in un momento in cui Apple sta affrontando un'ondata di critiche per il ritardo nelle funzioni personalizzate di Siri. L'impressione che Swift Assist possa essere rimandato o peggio, cancellato, in favore di integrazioni con strumenti già affermati come ChatGPT, sta guadagnando terreno tra gli sviluppatori.

Nell'attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'azienda, il futuro di Swift Assist rimane incerto. Apple, da parte sua, non ha formalmente parlato di ritardi o cancellazioni, lasciando gli sviluppatori nella suspense. A questo punto, molti si chiedono se vedranno mai tra le proprie mani questo promettente strumento entro la fine della stagione estiva.