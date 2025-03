Arrivano in Europa gli smartwatch Amazfit Active 2: scopri le novità tra versione Standard e Premium

Zepp ha lanciato recentemente sul mercato europeo il nuovo smartwatch Amazfit Active 2, un dispositivo che ha catturato l’attenzione già durante il CES 2025. Nei giorni scorsi, abbiamo fornito una recensione dettagliata di questo prodotto, e ora ci concentriamo sulle varianti disponibili. La versione Premium, sebbene non sia ancora in commercio, è attesa a breve, suscitando domande sui reali vantaggi rispetto alla versione Standard attualmente in vendita a 99 euro. Quali sono quindi le differenze notevoli tra queste due opzioni? È il momento di acquistare la versione base o vale la pena aspettare?

Design e materiali a confronto

Nel mondo degli smartwatch, le versioni Premium di solito propongono design più eleganti attraverso l’uso di materiali più pregiati. Questo è il caso di Amazfit Active 2, dove Zepp ha cercato di mantenere una certa coerenza nel design. Entrambi i modelli presentano dimensioni identiche e utilizzano gli stessi materiali: polimero rinforzato per la cassa e acciaio inox per la lunetta. Anche il layout dei pulsanti è il medesimo, con due tasti sulla destra.

Se guardiamo più a fondo, però, una leggera differenza di peso emerge tra i due modelli: la versione Premium pesa 31,65 grammi, mentre la Standard si ferma a 29,5 grammi. Questo potrebbe non sembrare un grande scarto, ma riflette le differenze nei materiali e nella costruzione. Ad esempio, la lunetta della versione Premium presenta una finitura satinata, che la rende meno soggetta a impronte e macchie, a differenza della lunetta lucida della Standard. Al lato estetico si aggiunge il cinturino in pelle della variante Premium, considerato più elegante anche se potenzialmente meno adatto per chi pratica sport.

In dotazione con la versione Premium c’è anche un cinturino rosso, ideale per gli sportivi, caratterizzato da fori per una migliore traspirazione, rendendo il dispositivo più confortevole da indossare a lungo.

Differenze tecniche e funzionalità

Oltre agli aspetti estetici, le due versioni presentano differenze significative anche in ambito tecnologico. La versione Premium è equipaggiata con un vetro zaffiro che offre una maggiore resistenza all’usura e ai graffi, una caratteristica raramente disponibile in modelli di questa fascia di prezzo. Al contrario, la versione Standard utilizza un vetro temperato 2,5D, anch'esso con rivestimento anti impronta. Quest'ultima può essere sufficiente per utenti non particolarmente esigenti, ma per chi cerca maggiore robustezza, il vetro zaffiro della Premium rappresenta un vantaggio chiave.

Un altro aspetto cruciale è l’integrazione della tecnologia NFC. Questo supporto consente di effettuare pagamenti direttamente dallo smartwatch tramite l’app Zepp Pay. Questa funzionalità è particolarmente apprezzata da chi desidera muoversi senza il peso di un portafoglio o di uno smartphone durante l’attività sportiva.

Quale modello scegliere?

La scelta tra versione Standard e Premium di Amazfit Active 2 dipende fortemente dalle esigenze personali. Entrambi i modelli condividono lo stesso software, Zepp OS 4.5, offrendo una gamma completa di funzioni. Se siete alla ricerca di uno smartwatch leggero e compatto, perfetto per le attività sportive e senza l’interesse per pagamenti mobili, la versione Standard a 99,99 euro rappresenta un'ottima soluzione.

D'altra parte, se cercate un dispositivo che si possa utilizzare anche in contesti formali, come il lavoro o durante eventi, e non volete rinunciare alla praticità di pagare dal polso, la versione Premium è l’opzione ideale. Con un prezzo di 129,99 euro, il modello offre un valore eccellente considerando le funzionalità aggiuntive e le sue caratteristiche superiori.

Dove acquistare

Attualmente, solo la versione Standard di Amazfit Active 2 è disponibile sul mercato. La si trova facilmente su piattaforme come Amazon. La Premium, invece, non è ancora in vendita ma si prevede un lancio imminente al costo di 129,99 euro. Maggiori informazioni possono essere trovate direttamente nello store ufficiale del marchio.