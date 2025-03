Arriva Skich: il nuovo negozio di app per gamer in Europa

Il panorama delle applicazioni per dispositivi mobili sta per cambiare radicalmente. Con l'introduzione di Skich, un negozio di app di terze parti, gli utenti iPhone nell'Unione Europea hanno ora una nuova opzione progettata specificamente per i videogiocatori. Questo nuovo marketplace si avvale delle recenti modifiche alle regole sull'App Store di Apple, dovute alla Digital Markets Act dell'UE, introducendo una serie di alternative interessanti al tradizionale sistema di distribuzione delle app di Apple.

Dettagli sul lancio di Skich

Skich è disponibile per il download in Europa, a partire da oggi, attraverso il suo sito ufficiale. Questo negozio di app si propone di offrire un'esperienza più personalizzata per quanto riguarda la scoperta e la distribuzione di giochi. La piattaforma ha già in programma di sviluppare una versione per Android, ampliando ulteriormente il proprio pubblico.

È importante notare, tuttavia, che al momento del lancio Skich non dispone ancora di giochi disponibili. In confronto, Aptoide, un altro negozio di app di terze parti focalizzato sui giochi, ha lanciato con otto titoli base lo scorso giugno. Il CEO di Skich, Sergey Budkovski, ha dichiarato a The Verge che i giochi inizieranno a comparire sulla piattaforma a marzo e che sono già circa venti gli sviluppatori che hanno manifestato interesse.

Un sistema di raccomandazione innovativo

Skich non è nuovo nel mondo dei giochi: precedentemente era un servizio di raccomandazione per giochi mobile, che indirizzava gli utenti verso l'App Store di Apple. Questo spiega anche perché Rockstar possieda una pagina sviluppatore all'interno della piattaforma. La novità di Skich consiste nel suo innovativo sistema di raccomandazione, che funziona in modo simile a Tinder per abbinare i giocatori con i giochi. Budkovski afferma che l'algoritmo si basa su ben 240 generi, un numero sorprendentemente maggiore rispetto ai 14 generi disponibili sull’App Store.

Costi e commissioni per gli sviluppatori

Un altro aspetto interessante del nuovo negozio di app è la tariffa che sarà applicata agli sviluppatori. Skich prevede di applicare una commissione del 15% su ogni acquisto effettuato nel suo store, compresi gli acquisti in-app per i giochi scaricati dalla piattaforma. Questo rappresenta una riduzione rispetto alla commissione del 20% applicata da Apple agli sviluppatori nell'Unione Europea, proponendo così un'alternativa che potrebbe risultare attrattiva per molti.

Le sfide per Skich

Sebbene l'arrivo di Skich rappresenti una novità nel panorama delle app, la vera prova del suo valore verrà quando inizierà a offrire titoli di gioco. La scarsità di contenuti al lancio implica che il negozio dovrà lavorare duramente per attrarre gamer e sviluppatori, superando le sue attuali limitazioni. La curiosità resta alta riguardo a come questo nuovo marketplace riuscirà a soddisfare le aspettative dei propri utenti e se sarà in grado di competere con i giganti del settore. Gli occhi sono puntati su Skich, in attesa di scoprire se le sue promesse ripagheranno gli investimenti e l'interesse generato.