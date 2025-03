Apple utilizzerà le immagini di Guardati intorno per potenziare l’intelligenza artificiale

A partire dal mese di marzo 2025, Apple avvierà l’integrazione delle fotografie raccolte tramite la funzione Guardati intorno di Apple Mappe per formare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Questa iniziativa mira a ottimizzare sia le funzioni di navigazione che gli algoritmi di elaborazione delle immagini, il tutto per potenziare Apple Intelligence e i servizi molto utilizzati dagli utenti.

Innovazioni nell’uso delle immagini di Apple Mappe

Con l’implementazione di questa nuova strategia, Apple non solo intende migliorare l’accuratezza del proprio servizio mappe, ma anche affinare algoritmi cruciali che gestiscono la privacy, sfocando volti e targhe nelle immagini. Le fotografie saranno utilizzate per addestrare modelli in grado di sviluppare nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, incrementando così le funzionalità della piattaforma. Questo approccio include pratiche di riconoscimento delle immagini e la loro creazione e modifica, ampliando l’offerta di servizi per gli utenti.

Il utilizzo dei dati si amplierebbe oltre ai soli miglioramenti cartografici, coinvolgendo prodotti e servizi Apple che beneficiano della raffinata tecnologia di intelligenza artificiale. Dall’analisi dei comportamenti degli utenti fino alla creazione di immagini più realistiche e pertinenti, Apple sembra essere pronta a rivoluzionare il suo ventaglio di offerte.

Dettagli sulle modalità di raccolta delle immagini

Apple ha delineato negli aggiornamenti alla propria pagina la modalità con cui vengono raccolte le immagini. Queste fotografie possono provenire da veicoli appositamente attrezzati che circolano per le strade, e anche da zaini portati da dipendenti Apple che si muovono nelle aree pedonali delle città di vari paesi. Nonostante questo chiarimento, Apple non ha dettagliato come intende precisare l’uso di queste immagini nel contesto più ampio dei suoi servizi.

Le stesse immagini sfruttate per i miglioramenti di Apple Mappe fungerebbero quindi da base ai suoi modelli di riconoscimento e creazione delle immagini. Dunque, questo cambio d’approccio sembra analogo a quanto Google ha già fatto da tempo, dimostrando una certa continuità nell’industria tech, dove la competizione sull’uso di dati visivi è sempre più agguerrita.

Le implicazioni per i servizi futuri

Il passaggio alle nuove modalità di utilizzo delle immagini rappresenta un’importante evoluzione per Apple e le sue applicazioni. Tra le iniziative più attese c’è l’aggiornamento della funzione Image Playground, che sta ricevendo sempre più attenzione grazie alla sua capacità di generare immagini utilizzando descrizioni fornite dagli utenti. Anche Ripulisci – un strumento dedicato a eliminare oggetti non desiderati dai fondali – trarrà vantaggio da questa novità.

Inoltre, ci sono ulteriori strumenti integrati, come quello di ricerca avanzata nel sistema operativo iOS 18, che fa largo uso dell’intelligenza artificiale per catalogare e rintracciare immagini e video. Gli utenti quindi possono aspettarsi un incremento della qualità dei servizi offerti, rendendo l’interazione con i dispositivi Apple ancora più fluida e soddisfacente.

Apple non ha fornito ancora risposte alle numerose richieste di chiarimento da parte di siti di informazione tecnologica rinomati, come The Verge e Engadget. Tuttavia, la prospettiva di nuove funzioni innovative basate su immagini già utilizzate su larga scala è un chiaro segno della direzione che la compagnia intende seguire nel prossimo futuro.