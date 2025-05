Apple svela nuove tecnologie per l’accessibilità, inclusa il controllo dell’iPhone tramite il pensiero

Apple ha presentato questa mattina una serie di innovazioni in ambito accessibilità destinate a rivoluzionare l’utilizzo dei suoi dispositivi. Tra le novità annunciate ci sono le Etichette Nutrizionali di Accessibilità sull’App Store, un’app Magnifier per Mac e altre funzioni che renderanno l’uso degli iPhone ancora più inclusivo.

Nuove frontiere dell’accessibilità con gli interfaccie cerebrali

Un rapporto del Wall Street Journal ha rivelato uno sviluppo straordinario su cui Apple sta lavorando: il controllo dell’iPhone tramite segnali cerebrali. Questa iniziativa è frutto della collaborazione con Synchron, un’azienda che ha ideato un dispositivo noto come Stentrode. Questo impianto, simile a uno stent, viene posizionato in una vena sopra la corteccia motoria del cervello e utilizzato per rilevare i segnali emessi dal cervello.

Il progetto mira a integrare Interfacce Cerebrali e Computer per tradurre i segnali cerebrali in comandi utili, consentendo agli utenti di selezionare, controllare e interagire con i loro dispositivi Apple, come iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. Il processo prevede un intervento endovascolare poco invasivo, che richiede l’inserimento di un catetere attraverso la vena giugulare.

Le aspettative sono alte riguardo a come questi sistemi possano migliorare l’interazione con i dispositivi da parte di persone affette da malattie come la sclerosi laterale amiotrofica . In particolare, il report del Wall Street Journal include la testimonianza di Mark Jackson, un paziente di ALS di Pittsburgh che sta testando in anteprima l’impianto Stentrode.

L’esperienza di Mark Jackson: una nuova dimensione di interazione

Mark Jackson ha recentemente condiviso la sua esperienza di utilizzo dell’impianto, che gli ha permesso di sperimentare virtualmente emozioni uniche. Pur non potendo alzarsi a causa della sua condizione, ha utilizzato un visore di realtà virtuale di Apple in grado di farlo “sentire” di trovarsi sulle montagne svizzere. Questo è stato possibile grazie al collegamento tra il suo impianto e il dispositivo Apple. Nonostante le limitazioni attuali della tecnologia, che non permette ancora di simulare il movimento di un cursore, Jackson sta iniziando a controllare il suo iPhone, iPad e il visore Vision Pro in modo innovativo.

Jackson ha fatto notare che, sebbene la tecnologia di Synchron si trovi ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, rappresenta una grande opportunità per le persone come lui. La navigazione sui dispositivi risulta però “più lenta a causa delle attuali restrizioni tecnologiche”, evidenziando la necessità di ulteriori miglioramenti.

Aggiornamenti significativi per l’accessibilità in arrivo con iOS 19

Con l’introduzione di iOS 19, Apple prevede di apportare modifiche significative per gli utenti affetti da ALS, che rischiano di perdere la loro capacità di parlare. Durante il lancio di iOS 17, Apple aveva presentato la funzione Personal Voice, che consente di generare una voce sintetica simile a quella dell’utente. Questo primo approccio richiedeva 150 frasi audio per addestrare il modello di apprendimento automatico di Apple.

La nuova versione di iOS, attesa per l’autunno, promette di semplificare notevolmente questo processo. Adesso basterà registrare solo 10 frasi in un intervallo di tempo ridotto, con un risultato finale che sarà anche più fluido e naturale. Questi aggiornamenti testimoniano il costante impegno di Apple verso l’inclusività e il miglioramento dell’esperienza per tutti gli utenti.

Le ultime novità sull’accessibilità di Apple promettono di fissare un nuovo standard, garantendo che anche le persone con diverse abilità possano accedere alla tecnologia in modo più efficace e personale.