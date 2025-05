Apple sotto pressione in Brasile: indagini sulle regole NFC dell’iPhone

L’innovazione tecnologica continua a incrociarsi con i fornitori di servizi finanziari e il settore bancario, alimentando dibattiti e tensioni globali. Recentemente, il caso di Apple e delle sue politiche riguardanti il lettore NFC dell’iPhone ha attirato l’attenzione in Brasile, dove una nuova iniziativa per i pagamenti digitali ha sollevato interrogativi sulle pratiche monopolistiche dell’azienda. Le normative in evoluzione hanno portato a un’analisi rigorosa della situazione, rivelando le complessità interconnesse tra tecnologia e regolazione finanziaria.

Le regole di Apple e il sistema di pagamento Wi-Fi in Brasile

Dal 2020, gli utenti brasiliani possono usufruire di Pix, un sistema di pagamento istantaneo e gratuito lanciato dalla Banca Centrale del Brasile. Questo sistema ha rivoluzionato il modo di effettuare transazioni, rendendo i pagamenti più facili e veloci. Di recente, la Banca Centrale ha introdotto Proximity Pix, una funzione che permette trasferimenti rapidi e diretti tra dispositivi NFC. Mentre Google ha accolto questa novità estendendo il suo servizio a oltre 40 istituti bancari senza costi aggiuntivi, Apple si è mostrata riluttante, suscitando malcontento tra le istituzioni finanziarie.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il settore bancario ha reagito portando il caso all’attenzione di CADE, l’autorità antitrust brasiliana, accusando Apple di avere regole di accesso al lettore NFC eccessivamente restrittive. Alcune delle linee guida imposte da Apple prevedono commissioni fino al 0,17% per transazione, che le banche e le fintech affermano rappresentino un ostacolo per la concorrenza. Questa situazione ha spinto CADE a avviare un’indagine preliminare sul presunto monopolio di Apple nel sistema di pagamenti tramite prossimità.

L’indagine di CADE: focus sul monopolio e le restrizioni

L’agenzia CADE ha organizzato una sessione pubblica in cui sono emerse testimonianze da parte di vari attori del settore bancario. Durante questo incontro, sono state espresse preoccupazioni riguardo alle pratiche di Apple che potrebbero danneggiare l’ecosistema dei pagamenti mobili in Brasile. Le accuse si concentrano sulla possibilità che Apple stia favorendo il proprio portafoglio digitale imponendo restrizioni ingiustificate agli altri fornitori di servizi di pagamento.

In risposta, Apple ha cercato di difendersi sostenendo che non esiste alcuna legge che impedisca alla società di addebitare una commissione per l’uso dei propri servizi. L’azienda ha chiarito che non si tratta di un caso di monopolio, considerando che l’iPhone rappresenta solo il 10% del mercato degli smartphone in Brasile. Inoltre, Apple ha contestato le affermazioni riguardanti eventuali danni ai servizi di pagamento mobile, ribadendo di non avere evidenze che supportino tali argomentazioni.

Il futuro dei pagamenti digitali e la sfida della competizione

La battaglia legale e regolatoria che si sta svolgendo in Brasile rappresenta un momento cruciale nel mondo dei pagamenti digitali. Con l’espansione delle tecnologie di pagamento, i consumatori e le aziende aspettano decisioni chiare che possano influenzare la competitività del mercato. L’attenzione delle autorità sul caso di Apple potrebbe portare a una rivalutazione delle pratiche commerciali adottate dai giganti della tecnologia, con l’obiettivo di garantire un ambiente equo per tutti gli attori coinvolti.

Rimane da vedere come si evolverà la situazione. Se gli sviluppi normativi continueranno a esercitare pressione su Apple, la società potrebbe essere costretta a riconsiderare le proprie politiche. I cambiamenti potrebbero avere un impatto significativo sui consumatori brasiliani, i quali potrebbero beneficiare di un accesso più equo ai servizi di pagamento. Intanto, la questione serve come un monito per altre aziende tecnologiche che operano in mercati regolati, evidenziando la necessità di un equilibrio tra innovazione e normative.