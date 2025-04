Apple si prepara a lanciare un modello più leggero e conveniente di Vision Pro

Con l’intento di migliorare l’esperienza degli utenti e rispondere a critiche costruttive, Apple sta accelerando lo sviluppo di una versione più leggera e economica del suo visore Apple Vision Pro. Le novità non si fermano a questo, poiché è in cantiere anche un secondo visore destinato a risolvere i problemi di latenza nelle applicazioni reali. Vediamo i dettagli.

Vision Pro 2: cambiamenti significativi in arrivo

Stando alle dichiarazioni di Mark Gurman di Bloomberg, Apple aveva inizialmente pensato a un semplice aggiornamento del Vision Pro, che prevedeva un passaggio dal chip M2 all’M5, senza interventi stravaganti sulla parte hardware. Tuttavia, i piani sono cambiati radicalmente. L’azienda ha deciso di puntare su un visore che si integra con il Mac, spostando l’attenzione su applicazioni aziendali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questo nuovo approccio consente di affrontare le problematiche connesse alla latenza, un fattore determinante per attività che richiedono una risposta immediata, come la visualizzazione di immagini durante le operazioni chirurgiche o l’utilizzo di simulatori di volo. Con una connessione cablata, la latenza si riduce drasticamente, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente. Si prevede che questo nuovo dispositivo continui a utilizzare la tecnologia di pass-through, simile a quella della generazione attuale del Vision Pro, ma offrendo una maggiore immersione grazie alla connessione diretta.

Un modello più leggero e a prezzi accessibili

Non solo una versione migliorata, ma anche un modello più economico e leggero sta attirando l’interesse di Apple. In passato, si era parlato di possibili ritardi, ma il progetto resta una priorità per l’azienda di Cupertino. Secondo Gurman, il visore attuale pesa circa 1,5 libbre, il che può causare affaticamento al collo e alla testa durante un utilizzo prolungato.

In un mercato in cui l’attuale Vision Pro ha un prezzo ben al di sopra di quello del Meta Quest 3, Apple si impegna a “risolvere” questi problemi di peso e costo. Al momento, non ci sono dettagli specifici su come Apple intenda rendere il dispositivo più leggero e più accessibile, ma la direzione sembra chiara: il CEO Tim Cook mira a realizzare la propria visione di occhiali AR. Con questa iniziativa, Apple intende rispondere alla crescente competizione nel settore della realtà aumentata, puntando su un prodotto che possa raggiungere una clientela più ampia.

La strada sembra aperta per un futuro promettente per Apple, con innovazioni che potrebbero ridefinire il panorama della tecnologia indossabile.